‘Ik denk niet dat het nieuw diversiteitsplan van Somers tot betere integratie zal leiden’

Vlaams minister van Integratie Bart Somers (Open Vld) komt met een nieuw diversiteitsplan. Vooral acties om Nederlands te leren en toegang tot het onderwijs te vergemakkelijken zijn populair bij de deelnemende gemeenten. Maar is het plan wel zo radicaal als hij zegt? ‘Ik denk niet dat dit tot betere integratie zal leiden.’

“Vlaanderen is vandaag een heel diverse samenleving. Maar de voorbije decennia heeft de politiek de kop in het zand gestoken en zijn we er onvoldoende in geslaagd om van die diversiteit een succes te maken.” Vlaams minister van Integratie en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) wil met zijn Plan Samenleven voor een radicale breuk in het Vlaams integratiebeleid zorgen. Zijn jarenlange ervaring als burgemeester van Mechelen is de rode draad. “We hebben het vaak te versnipperd aangepakt en soms ook te veel vanuit de Wetstraat. Terwijl samenleven zich juist afspeelt in steden, gemeenten, wijken en buurten.”

103 gemeenten

Concreet maken de 380 grote en kleine projecten rond diversiteit plaats voor 24 nieuwe projecten. Deze staan op hun beurt allemaal in het teken van zeven vooropgestelde prioriteiten, waaronder Nederlands leren, veiligheid en leefbaarheid, werk en non-discriminatie. “Het vroeg enorm veel werk van de Vlaamse overheid om de oude projecten op te starten en te controleren”, vertelt Somers. “Terwijl die goedbedoelde, maar kleine acties vaak maar voor een kleine groep mensen impact hadden. Met de zeven prioriteiten willen we nu een wezenlijk verschil maken over heel Vlaanderen.”

103 gemeenten schreven zich in voor minstens een van de 24 nieuwe projecten. Vooral de plannen “oefenkansen Nederlands realiseren” en “een brug leggen naar het onderwijs” zijn populair, met telkens meer dan 40 deelnemende gemeenten. Elke actie heeft ook een mentor. Dat is een gemeente die het op dat vlak al goed doet en zich engageert om andere gemeenten bij te staan. Per project zijn er op voorhand concrete doelstellingen bepaald, bijvoorbeeld over hoeveel en welke personen men ermee wil bereiken. In totaal richt het plan zich op zo’n 80 procent van de mensen met een niet-Europese achtergrond. “Maar ook op mensen met een beperking of de lgbtqia+-gemeenschap”, vult Somers aan.

Nog een verandering tegenover vroeger is dat de financiering via lokale besturen gebeurt. Zij kiezen dan of ze het zelf doen of in samenwerking met verenigingen en organisaties. “Voor elke euro die de Vlaamse overheid hen geeft, moeten ze een eigen euro opleggen.” De komende drie jaar voorziet de Vlaamse overheid zo’n 50 miljoen euro voor het project.

Octopus

Het plan klinkt veelbelovend. Maar expert asiel, migratie en integratiebeleid Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool), die zich eerder al kritisch over het beleid uitliet, is minder enthousiast: “Aan de ene kant klopt het dat het vorige integratiebeleid vooral een soort knip- en plakwerk was van de acties van verschillende ministers. Het siert minister Somers dus dat hij dit wil stroomlijnen met concrete acties op lokaal niveau. Maar ik denk niet dat het tot betere integratie zal leiden.”

Volgens Debruyne zullen alleen de coördinatietesten die discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt moeten vaststellen en waarvoor vijf gemeenten zich inschreven, een wezenlijk verschil maken. “Alle andere acties helpen mensen wel om een netwerk op te bouwen, maar werken de structurele problemen niet weg”, zegt Debruyne.

Volgens Debruyne zitten de echte hefbomen voor een doortastend integratiebeleid niet alleen bij Somers, maar ook bij de rest van de Vlaamse regering: “Ik denk dan bijvoorbeeld aan de strengere voorwaarden die ze oplegt voor nieuwkomers om toegang te hebben tot de Vlaamse sociale bescherming. Het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid is te vergelijken met een octopus die met een arm iets goed doet, maar met een arm zoveel mogelijk drempels bouwt.”

Betalende inburgering

Ook vanuit de sector kwam er al harde kritiek op de verplichte taaltest en het inschrijvingsgeld voor de inburgeringscursus die de overheid sinds kort oplegt. De centra voor basiseducatie trokken vorige week nog naar het Grondwettelijk Hof tegen die beslissingen, omdat die de vrijheid van onderwijs, het gelijkheidsbeginsel en de rechtszekerheid zouden aantasten.

“Onbegrijpelijk”, reageert minister Somers. “En onjuist, want we hebben wel al eerder geluisterd naar de bedenkingen van de sector. Eerst en vooral door de taaltest gratis te maken voor wie vrijwillig inburgert. Dat is 60 procent van de inburgeraars. Van de overige 40 procent hebben twee op de drie het statuut van gezinshereniger. Om dit statuut te krijgen moet iemand in je gezin al een vast inkomen van 1.848 euro per maand hebben. Lukt het toch niet om meteen te betalen, kan dat volgens een afbetalingsplan of door een aantal dagen maatschappelijk werk in de plaats te doen.”

Verplichte taaltest

Ook bij de opmaak van de NT2-test, of verplichte taaltest, wordt de sector volgens Somers actief betrokken: “Bovendien zal het nog steeds de docent zelf zijn die de test afneemt en daarbij uit een set van vragen kan kiezen. Het resultaat telt voor 60 procent mee, de overige 40 procent blijft afhangen van de evaluatie van de leraar.”

Dat de NT2-hervormingen het gevolg zouden zijn van de druk van extreemrechts bij de regeringsvorming, ontkent Somers: “Integendeel. Dit nieuwe inburgeringstraject creëert juist meer gelijke kansen. Toen ik minister werd, moesten mensen maanden wachten voordat ze aan een cursus konden beginnen. Vandaag zijn er geen wachtlijsten meer en worden nieuwkomers binnen de twee maanden toegeleid naar de VDAB.”