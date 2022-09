‘Ik denk niet dat de bevolking nieuwe verstrengingen zou aanvaarden’: Brussels covidstrijder Inge Neven zwaait af

Net nu het najaar begint, piekseizoen voor het coronavirus, houdt Inge Neven ermee op als hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. Laat ze de hoofdstad met een gerust hart achter? ‘Covid heeft pijnpunten blootgelegd.’

Bijna was Inge Neven na haar passage als IT-topvrouw bij het onderzoekscentrum Imec een ijsjeszaak gestart. Maar toen de Brusselse gezondheidsinspectie in 2020 aanklopte met de vraag of ze het gewest mee door de coronacrisis wou loodsen, ging ze overstag. “Ze moesten iemand hebben die dag erop kon beginnen, dus veel tijd om na te denken had ik niet. Initieel ging het om een tijdelijke opdracht van drie maanden, maar al snel was duidelijk dat die met een half jaar verlengd zou worden, en dat nog een paar keer. Nu de fase van crisismanagement erop zit, lijkt het me een geschikt moment om een stapje opzij te zetten.”

Het schooljaar is weer begonnen. De voorbije jaren zagen we dan telkens een stijging in de coronacijfers. Is Brussel voorbereid op een mogelijke nieuwe golf?

Neven: “Dat denk ik wel. Iedereen van de doelgroep krijgt een dezer dagen een uitnodiging voor de booster in de brievenbus. In plaats van twaalf vaccinatiecentra doen we het vanaf september met vier centra. En waar we bij de vorige rondes vaccineerden in stations, in containers en in bussen, gaan we deze keer meer prikken uitdelen in huisartsenpraktijken of wijkgezondheidscentra. Daarnaast zullen mensen in meer lokale apotheken een prik kunnen halen. De voorbije maanden hebben we al gezien dat dat aanslaat, dus we zetten daar nog meer op in.”

In Vlaanderen krijgt iedereen tussen 18 en 50 jaar een uitnodiging voor een tweede booster. In Brussel niet, terwijl de vaccinatiegraad er sowieso al lager is. Toont dat geen gebrek aan ambitie?

“Wij gaan - net als Wallonië - mee in de redenering van de Hoge Gezondheidsraad. De voornaamste doelgroep voor deze vaccinatieronde zijn de vijftigplussers en mensen met een verzwakte immuniteit, omdat vaccinatie bij die groep een groter effect kan hebben op het aantal ziekenhuisopnames.

“Vlaanderen gaat inderdaad verder, maar daar heb je een andere context. We weten uit eerdere campagnes dat Brusselaars langer nadenken voor ze zich laten vaccineren. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak de hoogste vaccinatiegraad zal opleveren bij de meer kwetsbare bevolking.”

Zullen we dankzij de boostercampagne gespaard blijven van nieuwe maatregelen?

“Je moet altijd met twee woorden spreken, want er kunnen uiteraard altijd nieuwe varianten opduiken die tot een nieuwe situatie leiden. Maar ik heb toch goede hoop dat nieuwe verstrengingen niet nodig zullen zijn. Ik denk ook dat de bevolking dat niet meer zal aanvaarden. We hebben allemaal gezien wat voor gevolgen de maatregelen hadden, bijvoorbeeld op het vlak van mentaal welzijn of de ontwikkeling van kinderen. Bovendien zitten we met de energieprijzen alweer in een volgende crisis. Het is vooral zaak de basisregels, zoals afstand houden en kwetsbare mensen beschermen, te onthouden. Vandaar dat we in Brussel nu al met sensibiliseringsacties gestart zijn die ons moeten helpen de winter goed door te komen.”

Nu we het over maatregelen hebben: zijn er er dingen die u, achteraf beschouwd, anders aangepakt zou hebben?

“Een aantal maatregelen die in het begin golden, dat je binnen een straal van een aantal kilometer van je huis moet blijven bijvoorbeeld, worden wellicht niet snel heringevoerd. Ik denk dat je dat moet kaderen in de algemene paniek die toen heerste.

“Waar ik zelf altijd op aangedrongen heb, was zoveel mogelijk continuïteit in de maatregelen houden. Er waren periodes dat de duur van de quarantaine of de regels voor testen continu veranderden, veel mensen konden niet meer volgen. Ook hebben we geleerd dat als er echt veel besmettingen zijn, het nog weinig zin heeft om iedereen continu te testen. Op een bepaald moment moet je daar sneller ingrijpen en alleen mensen met symptomen testen.”

Hebben we niet te weinig rekening gehouden met jongeren? In Brussel hebben die zich op verschillende momenten laten horen, zoals op het festival La Boum.

“Dat is een moeilijk debat. Als je erop kunt rekenen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt, kun je inderdaad minder restrictief zijn. Het probleem is dat jongeren niet in een aparte wereld leven. Je kunt jongeren toelaten een kotbubbel te vormen, wat op een bepaald moment ook gebeurde, maar dan moet je erop kunnen rekenen dat ze hun contacten met andere leeftijdsgroepen beperken. Zeker in Brussel is dat niet evident, want veel jongeren leven in grote families, samen met oudere mensen.

“Wel hadden we misschien vaker bijvoorbeeld stadsparken ’s avonds moeten openhouden. Door die te sluiten hadden we volgens mij net meer samenscholingen binnen.”

De coronacrisis heeft anderzijds in de verf gezet hoe groot de uitdagingen op het vlak van gezondheidszorg in Brussel zijn. Is de hoofdstad beter voorbereid voor de uitbraak van een volgende infectieziekte?

“Het klopt dat bij veel Brusselaars de connectie met gezondheidszorg sterk ontbreekt. Zo heeft 40 procent van de bevolking geen vaste huisarts. Positief is dat de regering er nu werk van maakt om in elke buurt gezondheidsvoorzieningen te installeren die echt dicht bij de mensen staan. Een beetje zoals de Vlaamse eerstelijnszones, maar dan specifiek aangepast aan de Brusselse context. Corona heeft de pijnpunten blootgelegd, maar ook zaadjes geplant waarop we hopelijk in de toekomst kunnen teren.”