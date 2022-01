‘Ik dacht dat het niet waar kon zijn’: omikron zorgt voor golf van herbesmettingen

De omikronvariant van het coronavirus woedt over het land en veroorzaakt een golf van herbesmettingen. Terwijl sommigen al voor de tweede of derde keer positief testen, lijken anderen de dans telkens te ontspringen. Is niet iedereen even vatbaar voor het virus?

“Ik was er oprecht van overtuigd dat dit me niet nog eens op dezelfde manier zou overkomen.” Sabrina Tempelaere (46) klinkt behoorlijk terneergeslagen wanneer ze over haar ervaring met het coronavirus vertelt. Aan het eind van 2020 zorgde een eerste infectie met de alfavariant er al voor dat ze langdurige gezondheidsklachten ontwikkelde. Ernstige vermoeidheid maakte het daarbij moeilijk om haar dagelijkse activiteiten uit te oefenen. De trap oplopen voelde volgens haar al aan als een deelname aan een marathon.

Tempelaere hield zich steeds aan de geldende maatregelen, maar na de vaccinatiecampagne hoopte ze dat ze na een besmetting weerbaarder zou zijn tegen ernstige symptomen. Dat bleek helaas niet het geval. Aan het eind van vorige week strooide omikron roet in het eten. “Ik dacht dat het niet waar kon zijn. Mensen zeggen soms dat omikron niets meer dan een milde verkoudheid is, maar voor mij is het nu erger dan de griep.”

Het verhaal van Tempelaere is niet uniek. Al sinds het begin van de pandemie zijn er meldingen van herbesmettingen, al komen ze vandaag wel veel vaker voor dan in het verleden. Een belangrijke verklaring is de komst van omikron. De variant is erg besmettelijk en slaagt er bijzonder goed in om de natuurlijk opgebouwde immuniteit te omzeilen. Onderzoekers van het UK Health Security Agency, de Britse tegenhanger van Sciensano, schatten dat een eerdere coronabesmetting slechts voor 19 procent tegen een infectie met omikron beschermt. Ruim 10 procent van de mensen die in Nederland positief testen, maken zo hun tweede besmetting door. België heeft voorlopig geen exacte cijfers over herbesmettingen, maar experts maakten eerder de inschatting dat de situatie bij ons gelijkaardig is.

De komende maanden zullen veel mensen een herbesmetting doormaken, maar volgens viroloog Steven Van Gucht hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen dat ze opnieuw ziek zullen worden. Bij gevaccineerde personen zijn de klachten na een tweede of derde infectie volgens hem meestal mild. Hun opgebouwde immuniteit beschermt hun diepere luchtwegen beter, waardoor het virus zich vaak enkel in de neus en in de keel nestelt. Zo’n oppervlakkige besmetting kan voor gezondheidsklachten zorgen, maar het immuunsysteem slaagt er meestal ook in om snel met het virus af te rekenen.

Mensen die geen prik kregen, zijn volgens de viroloog vatbaarder voor een herbesmetting. Een herbesmetting kan daarbij voor een ernstiger ziektebeeld zorgen. “De immuniteit die mensen na een infectie opbouwen, is namelijk zeer variabel. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je bij de herbesmetting aan een veel grotere viruslading wordt blootgesteld dan bij je eerste infectie. Na een vaccinatie is die bescherming veel meer gestandaardiseerd.”

Biologische verschillen

Niet enkel de vaccinatiestatus kan bijdragen aan de kans om het virus op te lopen. Onderzoek leert dat sommige mensen mogelijk vatbaarder voor een corona-infectie zijn dan anderen. Wendy (46), die momenteel in quarantaine zit, verbaast er zich zo over dat ze in het verleden nooit ziek was en het afgelopen jaar toch al twee keer een positieve coronatest aflegde.

Dat heeft niet enkel met gedragskeuzes te maken, maar ook met het feit dat ieder lichaam anders is. Sommige mensen maken bijvoorbeeld meer ACE2-receptoren aan, de poortjes die het virus gebruikt om cellen te infecteren. Daarnaast nemen de antistoffen bij bepaalde mensen sneller af dan bij anderen en is het mogelijk dat hun immuunsysteem het virus simpelweg minder goed herkent. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature stelden onderzoekers dan weer dat bepaalde mensen geen Covid-19 kunnen krijgen omdat ze eerder een onschuldig verkoudheidsvirus opliepen en daardoor een verhoogd aantal T-cellen hebben.

Ieder immuunsysteem reageert dus anders op het coronavirus en dat heeft ook invloed op de duur van de periode waarin mensen besmettelijk zijn. Recent werd de isolatieperiode van tien naar zeven dagen teruggebracht, maar Van Gucht verwijst naar een studie waaruit blijkt dat 20 procent van de coronapatiënten na die week nog levend virus in de neus heeft. “Ze zijn dan minder besmettelijk, maar er bestaat nog steeds een kans om het virus over te dragen.” Zelftests kunnen helpen om de situatie in te schatten, maar ze bieden geen absolute zekerheid dat het virus verdwenen is. “Daarom vragen we ook om nog minstens drie dagen voorzichtig te zijn.”

Tijdens de eerste twee maanden na een besmetting hoeven mensen ten slotte minder snel te vrezen om dezelfde variant van het virus opnieuw op te lopen. In die periode hebben ze meestal nog veel antistoffen en volgens een Zuid-Afrikaanse studie zouden omikroninfecties ook tegen delta beschermen. Dat wil niet zeggen dat het in de tussentijd niet mogelijk is om een ander virus op te lopen. “Mensen ontwikkelen dan klachten en leggen een positieve PCR-test af, maar het is best mogelijk dat de griep bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor hun problemen. Dat kan voor verwarring zorgen, want die tests kunnen een besmetting van zo’n zes tot acht weken geleden opsporen.”