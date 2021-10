De afgelopen week werden 43 procent meer coronagevallen vastgesteld dan een week eerder. Hoe verontrustend is dat?

“We zijn in ieder geval niet verbaasd: dit is de stijging die we verwacht hadden en die logisch is wanneer je de dingen loslaat en mensen het idee hebben dat alles voorbij is. De vraag is vooral: welke impact zal deze stijging hebben op ons gezondheidssysteem? De afgelopen twee weken ging het aantal besmettingen maal twee. We weten dat elke verdubbeling van die cijfers ook gepaard gaat met een stijging van 44 procent bij de hospitalisaties. Dat zien we nu nog niet, daarvoor is het nog te vroeg, maar dat zal over een paar dagen ook daar te merken zijn.”

We weten dat het voornamelijk kinderen en hun ouders zijn die nu besmet geraken. Maar wie komt er vandaag in de ziekenhuizen terecht?

“Ook die dertigers, veertigers en vijftigers, maar dan toch vooral wanneer ze niet gevaccineerd zijn. We zien ook ouderen en mensen met een zeer specifiek verzwakt immuunsysteem, zelfs wanneer ze gevaccineerd zijn. Voor die mensen is de derde prik dus wel erg belangrijk.”

Is het ook een teken dat de derde prik toch best zou uitgebreid worden naar de bredere bevolking?

“Voorlopig is het vooral belangrijk voor wie een verlaagde immuniteit heeft. Ik denk dat het veel belangrijker is om te focussen op de virale circulatie. Vergelijk het met een paraplu: die beschermt ook tegen motregen en een goede bui. Maar in een orkaan ben je er niks mee. Zo werkt dat ook met vaccinatie. Daarom moeten we vooral nog steeds zorgen dat het virus veel minder de kans krijgt om zich te verspreiden.”

En dus pleit u voor een herintrede van de mondmaskers?

“Ik ben nooit gestopt met te zeggen dat het mondmasker van belang is. Zeker in binnenruimtes waar veel mensen samen zitten en ventilatie niet evident is. Wanneer er een keuze is om een activiteit binnen of buiten te laten doorgaan, kies dan voor buiten. En bovenal moeten we blijven testen en mensen isoleren wanneer ze positief zijn. Dat heeft een impact op ons allemaal, het is dus in ieders belang dat de ziekte zich niet nog verder verspreidt.”

Is dit het begin van de vierde golf?

“Het is moeilijk om vooraf in te schatten hoe groot deze stijging zal worden, maar het hoeft niet super steil te worden. Wij hebben een hoge vaccinatiegraad, in landen waar dat niet het geval is, zoals Roemenië en Bulgarije, zie je nu een veel dramatischer beeld.”

Bent u bang dat het feit dat ook gevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen koren op de molen is van de antivaxbeweging?

“Dat is nochtans simpel te weerleggen met de cijfers. Het aantal gevaccineerden die in het ziekenhuis liggen is nog steeds vele malen lager dan het aandeel niet-gevaccineerden. En neem er de grafieken van een jaar geleden bij. De curves voor augustus-september 2020 en 2021 liepen heel erg gelijk. Een paar weken geleden, met de komst van de herfst, is daar een kentering in gekomen. Vorig jaar op dit moment was het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames twee tot drie keer zo groot. Op de piek zal het verschil zelfs maal tien zijn, volgens de prognoses. Dat is het effect van de vaccins.”