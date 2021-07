‘Ik ben nog steeds verliefd op mezelf’

Makkelijk beginnen: welke groep lag volgens jou aan de basis van je deelname aan Humo’s Rock Rally in 2000?

Van Laere: “Mijn eerste gedachte is Bob Dylan, maar je hebt het over een groep... G. Love & Special Sauce?”

Niet meteen. Vijf jaar geleden was het nog Das Pop volgens jou. Hun optreden op de Rock Rally twee jaar eerder zou je overgehaald hebben om zelf mee te doen.

“Ah, maar dat was tijdens een dubbelinterview met Bent Van Looy, niet? Wellicht heeft dat meegespeeld. (lacht) Laten we zeggen dat hij slechts één van de inspiratiebronnen was.”

We blijven bij de Rock Rally. Welke goede raad gaf je School is Cool nadat die in 2010 hadden gewonnen?

“Om niet te snel hun debuutplaat uit te brengen?”

Bijna, het had wel met snelheid te maken. Je adviseerde hun om trager te spelen.

“Klopt. Als je zenuwachtig bent, speel je vanzelf te snel. Dat heb ik geleerd van Malcolm Burn, met wie ik Wild Dreams of New Beginnings opgenomen heb. En hij had het geleerd van Daniel Lanois.”

In 2006 bracht Humo ter gelegenheid van de 0110-concerten voor verdraagzaamheid een compilatieplaat uit. Welk nummer droeg jij bij?

“Oei, geen idee. ‘Lucky One’?”

Het was ‘Sad Rebel’, te vinden op Songs uit 2005.

“Goede keuze wel.”

Welke actrice koos jou ooit als haar favoriete onenightstand?

“Die weet ik. De vrouw van Stijn Cole.”

Ruth Becquart, inderdaad.

“We zijn bevriend, Stijn en ik. Heel, euh, sympathiek van haar. Maar ze is beter af met Stijn. (lacht)”

Enkele jaren geleden remixte het Gentse dj-duo The Glimmers een nummer van jou. Het resultaat was een acid house-versie van welk nummer?

“‘My Hippie Ain’t Hip’.”

Helaas, het was ‘I’d Much Rather Go Out With the Boys’.

“O ja. ‘My Hippie Ain’t Hip’ is geremixt door DJ Harvey.”

Wat antwoordde je jaren geleden op de vraag wat je als eerste uit een brand zou redden, zelfs nog vóór je gitaar?

“Nu zou ik zeggen: vooral mezelf. En daarna mijn tennisrackets.”

Dan zijn die gestegen in je achting. Toen koos je de Atoma-schriftjes waarin je songteksten staan.

“Juist. Nu, intussen heb ik eindelijk de omschakeling gemaakt. Ik typ mijn teksten tegenwoordig in mijn gsm. Ik kon de vreemde blikken van mijn omgeving niet langer negeren. (lacht) En vandaar gaan ze meteen de cloud in, dus zou ik niet eens mijn gsm moeten redden terwijl ik naar buiten vlucht.”

Welke singer-songwriter liet ooit volgende uitspraak optekenen in De Standaard? ‘Ik hoor liever een vrouwen- dan een mannenstem. Neem nu Tom Barman of Admiral Freebee: die zijn heel goed in hun genre, maar geef hun een grote melodie, en je beseft dat een vrouw er beter mee uit de voeten kan.’

“Natalia.”

Is dat een singer-songwriter?

“Goh, geen idee.”

Het was Tom Helsen. Heeft hij gelijk? Zijn vrouwen melodischer aangelegd?

“Voor mij is zoiets onbelangrijk. Muziek is geen sport, dus wat is ‘beter’? Een groot melodieënmaker zou ik mezelf ook niet noemen, maar ik luister wel graag naar mooie melodieën. Of een vrouw of een man die dan zingt, dat vind ik irrelevant.”

Welke muzikant zei ooit dat jij zijn grootvader had kunnen zijn?

“(denkt na) Nee, weet ik niet.”

Roland, vreemd genoeg.

“(lacht) Alleszins een leukere quote dan die vorige, vind ik.”

Het was nadat je zijn Never Enough had geproduceerd. ‘Mentaal vind ik hem een stuk ouder dan zijn leeftijd suggereert’, zei hij.

“Een compliment, komende van iemand als Roland. We klikten muzikaal inderdaad op een manier die woorden vaak overbodig maakte.”

Welk nummer staat niet op Wreck Collection uit 2011, waarop alle tot dan verschenen Admiral Freebee-singles verzameld stonden? ‘Always on the Run’, ‘Breaking Away’, ‘Ever Present’, of ‘Lucky One’?

“‘Breaking Away’. Dat was toen nog niet verschenen.”

Klopt, dat zou pas drie jaar later het licht zien op The Great Scam. We ronden af met een laatste citaat. Welke muzikant betuigde zijn of haar liefde voor jou als volgt: ‘Eén nummer op mijn nieuwe plaat heb ik geschreven omdat ik plots verliefd werd op Tom Van Laere. Het is het meest happy nummer dat ik ooit geschreven heb’.

“Lara Chedraoui? Haar zie ik nog wel zoiets zeggen.”

Zou je wel willen. Helaas, je was het gewoon zelf.

“O, natuurlijk. (lacht) En het nummer in kwestie was dan ‘Nothing Else to Do’. Nu ja, kan altijd erger.”

Is de liefde al bekoeld intussen?

“Nee, allesbehalve. Maar elke relatie is werken, hè.”

Admiral Freebee speelt morgen op de Secret Sea Sessions in Nieuwpoort.

