‘Ik ben geen miljonair of internationale beroemdheid’: wie is Mary Peltola, die Sarah Palin versloeg in Alaska?

Een door slecht tl-licht gedomineerd klaslokaal, met op tafel een laptop met livestream. Zwarte voorleesbril op de neus, de permanente ingetogen glimlach om de lippen. Bij het voorlezen van de stemuitslagen lijkt Mary Peltola haar overwinning in eerste instantie nog niet helemaal te beseffen. Pas als haar bescheiden campagneteam begint te joelen en haar man opstaat voor een omhelzing, verandert haar karakteristieke glimlach in een brede lach. “Ik moet even op adem komen”, zegt ze tegen de aanwezige verslaggever. “Het is ook wel even wennen, al die microfoons om mij heen.”

De overwinning van een underdog is zelden beter gevat dan in de video die de Alaskaanse krant Anchorage Daily News woensdagavond publiceerde.

Eigenlijk wilde Peltola basisschooljuf worden, maar nu wordt ze de eerste vrouw die namens Alaska in het Huis van Afgevaardigden zal plaatsnemen. Ze is bovendien de eerste democraat in vijftig jaar én de eerste Alaskaans-inheemse ooit op die plek.

Geen miljonair

Mary Peltola groeide op in het rurale Alaska, aan de Kuskokwimrivier in de native American Joepik-gemeenschap, een bevolkingsgroep van zo’n 34.000 mensen. Ze is moeder van vier en op 49-jarige leeftijd al grootmoeder van twee.

De verkiezingen voor een nieuwe Alaskaans Congreslid werden ingelast toen Don Young (88) na bijna vijftig jaar dienst overleed. Dit Republikeinse Congreslid was in heel Alaska geliefd, ook bij de inheemse groepen, omdat hij er altijd in slaagde genoeg geld voor natuurbescherming bij de federale overheid weg te halen.

Peltola, die tussen 1999 en 2009 in het deelparlement van Alaska zat, was niet bepaald favoriet. Toen Sarah Palin zich meldde als kandidaat, ging iedereen ervan uit dat ze zou terugkeren in de landelijke politiek. Palin was gouverneur geweest van Alaska, was in 2008 de markante runner-up van presidentskandidaat John McCain en werd een van de meest gepersifleerde beroemdheden in Saturday Night Live.

Maar de roem werd Palins ondergang. Alaskanen namen haar kwalijk dat ze in 2009 voortijdig stopte als gouverneur, om politiek commentator bij Fox News te worden. Peltola kon zich tegenover Palin positioneren als de bescheiden, ‘gewone’ Alaskaan. Palin bezit een villa van 2,5 miljoen euro in Arizona en voerde een groot deel van haar campagne in tv-studio’s buiten Alaska. Peltola woont nog steeds in het kleine stadje Bethel aan de Kuskokwimrivier. “Ik ben geen miljonair of internationale beroemdheid”, zei Peltola meermaals tijdens de campagne.

Trump

Ze profiteerde eveneens van het nieuwe kiesstelsel van Alaska, waarin kandidaten zich in meerdere rondes onafhankelijk kandideren in plaats van dat ze binnen hun partij de voorverkiezingen moeten winnen. Bij de één-na-laatste ronde stemde 60 procent van de Alaskanen op de Republikeinse kandidaten Palin en Nick Begich, maar in de laatste ronde met Palin haalde Peltola 51,5 procent van de stemmen.

De nederlaag van Palin is in feite ook een nederlaag voor Donald Trump, die zijn nadrukkelijke steun aan de Republikeinse uitsprak. De andere republikeinse kandidaat Begich wilde daarentegen van geen wijken weten, waardoor ze elkaar voortdurend in de haren vlogen. “Ik weet niet eens wie deze dude is, waar komt hij vandaan?”, zei Palin over haar partijgenoot. Pijnlijk, omdat Begich’ vader tot 1972 de directe voorganger was van Don Young als Alaskaans Congreslid.

Voor Palin was het lastig om het hard te spelen tegenover Peltola. De twee kennen elkaar goed uit de tijd dat Palin gouverneur was en Peltola Alaskaans parlementariër. De twee hadden tijdens de campagne regelmatig vriendelijk sms-contact. Kenmerkend is een verkiezingsdebat enkele weken geleden, toen Peltola een vraag kreeg over infrastructuurprojecten maar Palin het woord nam. In plaats van door haar heen te praten bleef Peltola glimlachen, deed ze haar microfoon naar beneden en gaf ze Palin een bemoedigend klopje op de schouder. “Zie je hoe aardig ze is?”, zei Palin. “Zo zou het altijd moeten gaan in de politiek.”

Peltola is zoals de meeste democraten voorstander van het recht op abortus, bescherming van milieu en meer controle op wapenbezit, maar ook voor meer militaire aanwezigheid in Alaska vanwege Russische dreiging. Bovenal wil ze zich onderscheiden als een coalitiebouwer. “Alaska kampt met ernstige problemen als hevige inflatie en milieuverontreiniging. We moeten samen vooruit”, zei ze na haar uitverkiezing woensdag. Als parlementslid kreeg ze het al voor elkaar om parlementariërs van beide partijen, lokale bestuurders en vertegenwoordigers van inheemse gemeenschappen om tafel te krijgen om afspraken te maken over natuurbescherming. “Gewoon gedroogde vis met crackers (een Alaskaanse snack) op tafel zetten en iedereen komt wel”, zei Peltola daarover.

In november gaan burgers van alle Amerikaanse staten naar de stembus om hun afgevaardigde te kiezen, ook in Alaska. Opnieuw neemt Peltola het dan op tegen Palin en Begich. Dit keer zal ze de favoriet zijn.