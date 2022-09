Ik ben geen malcontente treinreiziger, maar die 90,8 procent stiptheid is in mijn werkelijkheid 66,7 procent

Het miezert. Dat zou de titel van een boek van Lize Spit kunnen zijn en het toeval wil dat ik haar Ik ben er niet van het schap met nog ongelezen boeken heb geplukt om mij aan een gedurfd avontuur te wagen: op één dag met de trein naar twee afgelegen plekken rijden.

Tollembeek heeft geen station maar wel een treinhalte, op tien minuten stappen van waar ik woon. Daar ben ik dankbaar om. Minpuntje: op de spitsuren na rijdt er slechts één trein per uur, om .37. Te laat = wachten.

Ik moet voor een werkvergadering naar Tongeren, met overstap in Brussel Zuid. Stipt op tijd rol ik de trappen van het Zuidstation af. Het bord met informatie over de vertrekuren vermeldt, zeer uitzonderlijk, slechts drie treinen met vertraging, maar jawel, bingo!, de mijne staat ertussen. Hasselt-Tongeren: 8 minuten vertraging. Binnen de vijf minuten wordt die inschatting tot vier keer toe aangepast: 11, helemaal niets meer, 18, opnieuw 11. Tijd zat voor een toiletbezoek. Dat kost me 60 eurocent, goed werkende droogblazers zijn daar niet inbegrepen, dus sta ik een tijdje met wapperende handen tussen de massa in dat station dat ooit groezelig, onveilig en ongezellig was, en nu alleen nog maar ongezellig.

Finaal vertrek ik twintig minuten later dan voorzien richting Zuid-Limburg. ‘Een persoon op de sporen tussen Merelbeke en Melle,’ roept de vrouwelijke controleur om, ‘gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.’ Mijn aanvankelijke ergernis zet zich om in begrip en ik denk aan die ene persoon: roekeloosheid, arrogantie of wanhoop? Ik hoef het niet te weten.

Onderweg kijk ik uit op weiden, lintbebouwing, vervallen stationnetjes en volle spoorwegparkings. Ik concludeer semiwetenschappelijk: hier zie je geen gepersonaliseerde nummerplaten. Die moeten natuurlijk elders opvallen. In Tongeren blijkt de trein twaalf minuten van zijn achterstand te hebben ingehaald. Hoe dat komt, wil ik van de controleur weten. ‘Sneller rijden en minder lang stoppen,’ lacht ze. Klinkt logisch. Van deur tot deur heb ik er drie uur en vijfentwintig minuten over gedaan. Met de auto zou ik die afstand, zelfs met de ochtendfiles, bijna anderhalf uur sneller hebben overbrugd.

66,7 procent stiptheid

In augustus 2022 bedroeg de stiptheid op het Belgische spoorwegnet 90,8 procent, laat de NMBS mij weten. Dat is minder goed dan het jaargemiddelde in 2021, 92,6 procent. Er past een ‘máár’ bij deze cijfers: de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen spreekt pas van een vertraging als de trein minstens zes minuten later dan voorzien in het eindstation arriveert. Je zal dus maar een verbinding moeten halen waarvoor je zes minuten tijd hebt. Lukt nooit. Nog een trucje van de NMBS: afgeschafte treinen worden niet in deze stiptheidscijfers opgenomen, vanwege de onwrikbare logica dat een trein die niet rijdt ook niet te laat kan zijn. Het roept herinneringen op aan de NMBS-slogan van begin jaren 80: ‘Met de trein zou u er al zijn!’ Wij vertaalden dat als passagiers destijds iets vaker dan gewenst als ‘Met de trein bent u er geweest!’

Terug naar vandaag. Als geboren Antwerpenaar wil ik nog in de eerste week na de heropening het Museum voor Schone Kunsten bezoeken, mijn volgende bestemming. Die rit gaat via Aarschot, de trein is twee keer keurig op tijd. Ik besluit te voet van het Centraal Station naar het museum te wandelen, normaal een tocht van een halfuur, nu net iets meer omdat het stratenplannetje in mijn hoofd blijkt af te wijken van de realiteit. Vervelend. Bovendien: het giet (leest Lize Spit nog mee?). Helemaal doorweekt dribbel ik tussen de moderne en de oude meesters. Oei, die witte vloer, met mijn natte schoenen...

Om 17.54 u. moet ik weer de trein op, richting Brussel. 8 minuten vertraging, lees ik, en ik heb amper 12 minuten overstaptijd in Brussel Noord. Lichte paniek, want als ik mijn aansluiting mis, moet ik een uur wachten. Maar het komt goed. Om 19.22 u. sta ik op het perron in Tollembeek. Ik heb 18.000 stappen gedaan en meer dan 12 kilometer met de benenwagen afgelegd, 254 pagina’s gelezen, 5 uur en 49 minuten op de trein gezeten, 14 minuten vertraging overleefd. Ik ben geen malcontente treinreiziger vandaag, maar die 90,8 procent stiptheid is in mijn werkelijkheid 66,7 procent. Kan toch beter.