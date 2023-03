‘Ik ben er zelfs tegen gaan betogen, we waren met vijftien man’: deze gemeente plaatst als eerste zelf een nieuwe geldautomaat

“Wat eje nodig in Moorsele?”

“Een geldautomaat, een geldautomaat!”

“Awel, er komt er opnieuw een, ’t is dat wat we komen zeggen.”

“Yeuh!”

Geen enthousiaster publiek om zoiets aan mee te delen dan de groep ouderen op een seniorenfeest, moet schepen van Lokale Economie Kevin Defieuw (cd&v) hebben gedacht toen hij vorige week de blijde tijding bracht in het dienstencentrum van het landelijke Moorsele en de feestvreugde onverwijld crescendo ging.

In september verdween de laatste bankautomaat uit het straatbeeld van de deelgemeente van Wevelgem, zoals ze de afgelopen jaren op heel wat andere plekken in België na jaren trouwe dienst werden afgedankt. In 2015 telde ons land nog 8.750 flappentappers, in 2021 jaar waren het er nog maar 5.441 en vorig jaar bleven er slechts 4.000 over. Met veel frustraties, teleurstelling en boosheid van de burger als gevolg.

“Ik ben er zelfs tegen gaan betogen, hier achter de kerk, midden op straat, samen met de socialisten”, zegt inwoonster Katrien Sintobin (62). “We waren met vijftien man, denk ik. Nu, ik ben nog jong, ik pak mijn auto en kan geld gaan halen in andere gemeentes. Maar voor veel ouderen is dat niet vanzelfsprekend.”

Dat ze zich in de steek gelaten voelden, klinkt het aan de grote ovaalvormige tafel in dienstencentrum Martha, recht tegenover de kerk van Moorsele. De bewoners komen hier regelmatig samen voor een activiteit en vandaag is dat: soep maken. Ik krijg prompt een kom verse tomatensoep voor mijn neus geduwd en luister naar de verhalen. Over dat alles stilaan verdwijnt in de gemeente, van de mutualiteit tot zelfs het postpunt dat, na de sluiting van het postkantoor, werd ondergebracht in een winkel die straks ook zijn deuren sluit. En dat terwijl er toch 6.200 zielen in Moorsele wonen. Een mens zou van minder triest worden.

“We zijn als gemeente nog de enige dienstverlener die aanwezig is”, zegt schepen Defieuw. “We krijgen dan ook steeds vaker andere zaken naar ons toegeschoven. Wie had bijvoorbeeld ooit kunnen denken dat we de bewoners moesten bijstaan inzake energieadvies?”

Hetzelfde geldt voor de bankautomaat, zegt de schepen. “Een bankautomaat plaatsen in geen kerntaak van een gemeente. Maar we zien hoe belangrijk het voor de bewoners is om cash geld te gebruiken. Het is trouwens niet alleen praktisch, het biedt ook een stukje sociaal contact als je naar zo’n automaat gaat. Vandaar dat we als gemeente dan maar zelf hebben besloten om er een te plaatsen.”

Wevelgem is de eerste gemeente die zelf het heft in handen neemt en niet wacht op de eventuele komst van Batopin. Dat is een initiatief van KBC, ING België, BNP Paribas Fortis en Belfius om op centrale plaatsen in het land cashpunten te installeren; hetzelfde als een bankautomaat, alleen is die niet meer van één, maar van vier banken.

Wevelgem huurt nu een bankautomaat van de firma Loomis, een contract van 126.000 euro voor vier jaar. Loomis staat in voor het geld en de technische kant. De automaat zal tegen de zomer geplaatst worden en kan door iedereen gebruikt worden, zonder extra kosten. De automaat komt op de plaats waar nu nog frituur ’t Brochetje staat, waarvan de uitbaters binnenkort met pensioen gaan en het dus worst zal wezen.

Dat hun betoging wellicht geholpen heeft, glundert Katrien Sintobin. En dat ze blij zijn dat de gemeente zelf iets doet, vindt haar vriend Johan Buyse. “Want die banken geven niks om de mensen. Alles wat ze doen, draait alleen maar om winst. Maar dienstverlening? Ho maar.”

En daar heeft hij een punt. De digitalisering van de banken – en van vele andere instellingen – heeft natuurlijk voordelen. “Behalve als er iets misgaat. Dan sta je daar als burger en moet je veel te lang wachten aan de telefoon en tien keuzeprogramma’s doorworstelen voordat je iemand te spreken krijgt. Geef mij dan maar het goeie oude bankkantoor waar je tenminste nog een levend mens kan aanspreken als je een vraag of probleem hebt.” Dat voelt, inderdaad, minder in de steek gelaten.