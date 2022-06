‘Ik ben er klaar mee, maar haten kan ik ze niet’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. ‘Ze heeft Jambon verraden’: drie Wetstraat-watchers in discussie over de prestaties van de Vlaamse ministers

Bart Eeckhout: “Is Jambon een miscast?”

Linda De Win: “Het enige antwoord is ‘ja’.”

Carl Devos: “Inderdaad.”

Hoe hebben ze dit werkjaar gepresteerd, onze Vlaamse ministers? Drie Wetstraat-watchers gingen in discussie over het negental: ‘Is dat niet wat hard, Bart’? Onze politieke redactie velde daarna een eigen eindoordeel. Lees het artikel.

De Vlaamse ministers. Beeld BELGA

2. ‘In landen zoals Spanje, Griekenland en Italië worden zomers stilaan ondraaglijk. Geen toerist zal daar nog heen gaan’

Nog niet zo heel lang geleden was de zomer, met zijn zonnige avonturen en zwoele nachten, een publiekslieveling. Maar stilaan is het een seizoen dat zorgen baart, dankzij ondraaglijke hittegolven en droogte. Hoe kunnen we daarmee leren leven?

Doemscenario’s lijden tot een groeiende nervositeit over wat de zomer dit jaar weer zal brengen. Zullen we binnen een paar weken weer dagenlang in het donker liggen puffen in de zetel, zonder enig zicht op verkoeling? En wat binnen tien jaar? Lees het artikel.

Beeld Marcos Paulo Prado / Unsplash

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Negentien directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: actrice Clara Cleymans (33). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Ik weiger mijn identiteit vast te leggen en maak graag nieuwe vrienden. Daarbij merk ik dat ik aangetrokken word door mensen die niet in de pas lopen.” Lees het interview.

Clara Cleymans. Beeld Stefaan Temmerman

4. Voor het eerst mogelijke oorzaak van wiegendood ontdekt: ‘Nog onderzoek nodig, maar dit is een doorbraak’

Simon was een vrolijke baby van net geen vijf maanden. Een kerngezond en vooral guitig kereltje, zo omschrijven zijn ouders Anneleen (35) en John (35) hem. Net als zijn twee oudere broertjes voor hem evolueerde hij vanaf de geboorte mooi volgens ‘de curves’ van Kind & Gezin. “Er was niets, maar dan ook niets, dat erop wees dat er iets fout zou lopen.” Maar op een koude winterochtend in 2019 lag Simon levenloos in zijn bedje.

Voor het eerst hebben wetenschappers een mogelijke oorzaak van wiegendood ontdekt. Een tekort aan een bepaald enzym maakt sommige baby’s wellicht kwetsbaarder dan andere. “Er is nog veel onderzoek nodig, maar dit mogen we zeker een doorbraak noemen.” Lees het artikel.

Beeld Getty Images

5. Volgens identitaire bewegingen is er een omvolking aan de gang, wat is daarvan aan?

Geen enkel politiek begrip is tegelijk zo beladen en maakt zo snel opgang als ‘omvolking’. Wat zeggen de cijfers en waarom trekken sommige wetenschappers aan de alarmbel?

Volgens die laatsten ligt het gevaar in de mate waarin het als een kwestie van overleven wordt voorgesteld, zoals met de term ‘witte genocide’. “Dan kom je in een nulsomspel: jouw aanwezigheid is een bedreiging voor mijn aanwezigheid.” Lees het artikel.

Het Gemeenteplein in Sint-Jans-Molenbeek. Beeld Eric De Mildt

6. ‘Ik ben er klaar mee, maar haten kan ik ze niet’: Anouk over overleven in de showbizz en grensoverschrijdend gedrag

Dit weekend speelt ze op het strand in Zeebrugge, en vorige week trouwde ze nog op het podium. Maar ook los daarvan beleeft Anouk (47) een bewogen jaar: ze stopte als coach bij The Voice of Holland toen collega’s werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

“Ik weet niet wat er uit het onderzoek zal komen, maar wat tot nu toe bekend is, is al zo’n no-go, dat het me niet eens meer uitmaakt. Ik ben echt teleurgesteld. Je spreekt al niet af in de studio met oud-kandidaten, je gaat niet ’s nachts bij ze op de stoep staan om ‘verder te coachen’. Kom op, wie dóét dat?” Lees het interview.

Anouk. Beeld Erwin Olaf

Ja, er zijn te weinig leerkrachten. Maar nee, dat is niet de enige reden waarom het onderwijs zo achteruit ging. Het komt ook door verkeerde didactiek. Onderwijsexpert Tim Surma (42): “Er is te veel zelfsturing en te weinig sturing door de leerkracht.”

“Hoe je een kind de straat leert oversteken, dat is een mooi voorbeeld. Jij bent de expert die de nieuweling toont hoe het moet. Het doel is dat je jezelf overbodig maakt, want je wil niet je hele leven met je kind de straat moeten oversteken. Maar na die eerste keer zeg je niet: ‘Trek nu maar je plan.’” Lees het interview.

Tim Surma Beeld Jules Emile

8. Plots wankelt de troon van Georges-Louis Bouchez

Met zijn energieke en vaak provocatieve tussenkomsten speelt hij een prominente rol in het politieke debat, maar in zijn eigen partij groeit de tegenstand. Wat is er aan de hand met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez?

“Ik zie soms een beetje een Trump in mijn voorzitter. En volgens mij is dat niet de richting die we met de partij in de toekomst moeten inslaan.” Als politiek de wereld is van ces petites phrases qui tuent, dan klonken die zinnetjes van Jean-Luc Crucke, Waals parlementslid voor MR, in Villa Politica als houwitsers. Lees de analyse.

Georges-Louis Bouchez. Beeld Photo News

9. ‘In ‘Nonkels’ wordt niet gelachen met mij, ik ben niet de vluchteling met wie de spot wordt gedreven’

In Nonkels, de reeks van Jelle De Beule, Rik Verheye en Koen De Poorter die jubelkreetjes oogst op Streamz en Play4, is veel te zien. Drie broers, bijvoorbeeld, bijzonder West-Vlaamse West-Vlamingen die samen met hun gades graag navelpluis verzamelen en toch aaibaar blijven. Maar de ware held is Innocent, de Kameroense vluchteling die onaangekondigd voor de deur van zijn tontons to be staat, en al snel het pientere en charmante middelpunt van hun bestaan wordt.

Blaise Afonso (28) kruipt zo onweerstaanbaar soepel in de huid van Innocent: de Luikenaar maakt verliefd. “De nonkels zijn… Ja, stoethaspels, hè. Tragische figuren. Maar het is zo makkelijk om van hen te houden.” Lees het interview.