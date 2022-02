‘Ik ben bereid om te sterven voor de vrijheid van mijn kinderen’: Brussel zet zich schrap voor coronaprotest

Duizenden gele hesjes, coronacritici en alt-rightaanhangers zijn op weg naar Brussel in een truckersprotest tegen het coronabeleid. ‘Het is tijd om de strijdbijl op te nemen.’

“Nous sommes la résistance!” Op de snelwegparking langs de E17 in Rijsel stroomden zondagavond honderden manifestanten toe met auto’s en mobilhomes. De bedoeling was om in verschillende konvooien door te rijden naar Brussel, liefst over secundaire wegen. Ook in Saint-Quentin en Arras doken voertuigen op die koers naar België zouden zetten. De meesten hoopten voor middernacht de grens over te steken. Ook uit Nederland, Duitsland en België worden manifestanten verwacht.

In Parijs en Den Haag doken de betogers dit weekend ook al op. In de Franse hoofdstad leidde dat tot oorlogsachtige taferelen. Meer dan 7.000 agenten, pantserwagens en traangas werden ingeschakeld om te voorkomen dat manifestanten de stad zouden bezetten. Rond de Arc de Triomphe en de Champs-Elysées kwam het tot stevige confrontaties. In Den Haag werd de toegang tot het parlement een tijdje geblokkeerd.

De betogers spiegelen zich aan het ‘Freedom Convoy’, een groep van honderden truckers die twee weken geleden naar de Canadese hoofdstad Ottawa reed uit protest tegen de vaccinatieplicht voor chauffeurs. Een deel van de truckers reed de stad in en legde het openbare leven stil, in de hoop het ontslag van premier Justin Trudeau en een afschaffing van de coronaregels af te dwingen. De burgemeester heeft intussen al de noodtoestand moeten uitroepen.

In Belgische groepen op sociale media werd de voorbije dagen opgeroepen tot een gelijkaardige actie. Dat is opmerkelijk, want van een vaccinatieplicht is bij ons geen sprake. Komende vrijdag springt de coronabarometer op oranje, waardoor sowieso al een heleboel coronamaatregelen wegvallen. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei gisteren nog dat we tegen de krokusvakantie kunnen overschakelen op code geel, waardoor het Covid Safe Ticket (CST) en de mondmaskers niet meer nodig zijn.

Wapens opnemen

Maar het protest gaat dan ook veel breder dan corona. Zo zitten er onder de deelnemers behoorlijk wat gele hesjes, die eind 2018 in opstand kwamen vanwege de hoge brandstofprijzen. Nu de energieprijzen op recordhoogte staan en corona de kloof tussen arm en rijk doet toenemen, komen zij op straat voor hun koopkracht.

Een deel van de betogers lijkt ook geïnspireerd te zijn door de alt-rightbeweging. Onder de Canadese betogers werden bijvoorbeeld hakenkruisen en QAnon-symbolen gespot. Volgens de belangrijkste truckersbond van Canada, die zich distantieerde van de actie, is de overgrote meerderheid van de betogers niet eens actief in de transportsector. Donald Trump is een van de vele sympathisanten.

Beeld Wouter Van Vooren

In de Telegram-groepen Antwerp Freedom Convoy en Belgium Convoy riepen verschillende leden dit weekend op om de wapens op te nemen. “Ik ben bereid om te sterven voor de vrijheid van mijn kinderen”, klonk het. Iemand anders: “Nu is het tijd om de strijdbijl op te nemen en desnoods met geweld onze vrijheid terug te eisen.” Zondagavond werden checkpoints van de Brusselse politie gedeeld en gingen er stemmen op om politiewagens te saboteren.

Wie nu precies achter de Belgische konvooien zit, is wel moeilijk te zeggen. Volgens Bjorn Spitaels, de man die een aantal van de Belgische groepen op sociale media oprichtte, doen de organisatoren er alles aan om het protest in goede banen te leiden. “Er is overleg geweest met de politie”, zegt hij. Het OCAD, dat de dreigingsanalyse in ons land uitvoert, houdt de aanwezigheid van extremisten in de gaten.

2.500 slaapplaatsen

Een van de drijvende krachten is ook Carine Knapen, een bekende complotdenker die onder meer als advocate optrad voor de familie van Jürgen Conings. Met haar vzw Hands For Freedom regelde ze voedsel, drank en slaapplaatsen voor manifestanten. “Wij hebben ongeveer 2.500 slaapplaatsen bij burgers geregistreerd”, laat ze weten. “We hebben ook gezorgd dat bakkers, beenhouwers en traiteurs die dat willen gratis eten kunnen aanleveren aan de bevoorradingspunten. De overschotten gaan naar de slachtoffers van de Waalse overstromingen.”

En in Brussel? Daar houden ze de adem in. Het UZ waarschuwt zijn patiënten dat het maandag moeilijk bereikbaar kan zijn vanwege de konvooien. Ook Brussels Airport raadt reizigers aan om wat vroeger naar de luchthaven te vertrekken. De politie heeft opgeroepen om de Brusselse ring en het gebied daarbinnen te vermijden. Wie toch in de hoofdstad moet zijn, verplaatst zich het best met het openbaar vervoer.

Beeld Wouter Van Vooren

In principe geldt er tot dinsdagochtend een verbod op het betogen met gemotoriseerde voertuigen. Maar de politie en de regering beseffen dat het onmogelijk wordt om alle betogers tegen te houden. Aan de grensovergangen werden gisteren flyers uitgedeeld met de boodschap om naar Parking C aan de Heizel te rijden. “Dat is de enige plaats waar de betoging getolereerd zal worden”, zegt Carla Lonneville van de Brusselse politie. Rond het stadscentrum heeft de politie controlepunten opgeworpen.

Wie toch tot het centrum probeert door te dringen, mag volgens het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) stevig weerwerk verwachten. “Wij zullen er alles aan doen om te vermijden dat onze hoofdstad wordt vastgezet.”