IJsland staat walvisjacht toch weer toe, regels worden aangescherpt

In juni stelde de IJslandse regering een tijdelijk verbod in na een kritisch rapport van de nationale dierenwelzijnsautoriteit waarin werd beschreven dat veel walvissen tijdens de jacht onnodig lang lijden. Van de 148 walvissen die in 2022 werden gevangen, bleken er 36 meer dan één keer te zijn beschoten voor ze stierven. Een walvis met een harpoen in zijn lijf werd vijf uur lang achtervolgd, zonder succes. Vrijdag zou de tijdelijke ban aflopen.

Een ministeriële werkgroep concludeerde recent dat het mogelijk was om de vismethoden te verbeteren, waardoor de walvissen misschien minder zouden lijden. Er gaan nu strengere regels gelden voor het materiaal dat de jagers gebruiken en de manier waarop er op de dieren wordt gejaagd. De regering wil ook de controle opvoeren.

Internationaal verbod

De beslissing is controversieel omdat de walvisjacht in strijd is met internationale afspraken. Er geldt sinds 1986 een internationaal verbod op commerciële walvisvaart van de International Whaling Commission (IWC). Bovendien is de gewone vinvis in 2008 tot bedreigde soort verklaard en is in het VN-verdrag CITES de handel in vinvisproducten verboden. IJsland heeft in beide gevallen een uitzondering bedongen. Naast IJsland staan Japan en Noorwegen de walvisjacht toe. Vergunninghouders in IJsland kregen jaarlijks van de regering een quotum voor de aantallen vinvissen en dwergvinvissen die gedood mogen worden.

IJsland ging in de jaren 80 met tegenzin akkoord met het moratorium, maar stapte in 1992 uit de IWC toen deze geen quota wilde toestaan. In 2002 traden ze weer toe, maar met een zeer omstreden voorbehoud tegen de eindeloos verlengde ban. In 2006 begon IJsland weer met de commerciële jacht en export, ondanks protesten en zelfs economische sancties van de VS. IJsland is het enige land ter wereld dat jaagde op de bedreigde gewone vinvis, na de blauwe vinvis het grootste dier op aarde.

Discussie nog niet beslecht

Minister voor Visserij Svandís Svavarsdóttir liet donderdag blijken dat de discussie over de walvisjacht nog niet ten einde is. “We zijn het laatste land in de wereld dat op deze manier op grote walvissen jaagt en er is slechts één bedrijf dat dit doet. De vraag is of dit het beeld is dat we willen zien.”

De discussie over de walvisjacht is ook beïnvloed door de teruggevallen inkomsten. In de jaren 2020 en 2021 werden weinig grote vissen gevangen. Daarnaast nam de vraag naar IJslands walvisvlees vanuit grootverbruiker Japan sterk af omdat het land in 2019 zelf de jacht weer toestond. Een van de IJslandse vergunninghouders gaf er in 2020 de brui aan omdat de jacht niet meer winstgevend was. Familiebedrijf Hvalur is de enige overgebleven vergunninghouder.

Animo neemt af

De walvisjacht staat op gespannen voet met het voor IJsland steeds belangrijkere toerisme. Walviskijken is een van de grootste toeristische trekpleisters van het eiland. Touroperators klagen dat ze steeds verder moeten varen doordat de walvissen schuwer worden. Ook onder IJslanders neemt de animo af. In een peiling van begin deze maand gaf 51 procent van de ondervraagden aan dat ze tegen de jacht zijn. 29 procent was voor, onder hen relatief veel 60-plussers.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werden jaarlijks tienduizenden walvissen gedood. Na de ban van de IWC in 1986 was alleen nog jacht toegestaan voor wetenschappelijk onderzoek en voor levensonderhoud van bevolkingsgroepen die traditioneel van walvissen leven. Het verbod was reden voor Canada om uit de IWC te stappen. Japan deed dat in 2018. Noorwegen bleef lid maar erkent het moratorium niet en is nu de grootste walvisjager ter wereld. Van de 1.315 gevangen walvissen in 2021 kwamen er 577 op conto van de Noren.