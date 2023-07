IJsland spuwt weer vuur en rook

Op dertig kilometer van de IJslandse hoofdstad Reykjavik is een vulkaan uitgebarsten. Daardoor rijst er een enorme rookwolk op. Die is zo indrukwekkend dat automobilisten die vanuit de hoofdstad naar de luchthaven reden hun wagen aan de kant zetten om foto’s te nemen. De IJslandse autoriteiten raden sterk af om naar de site te reizen. Zij willen de situatie eerst beter analyseren.

IJsland heeft het hoogste aantal actieve vulkaansystemen in Europa: 33. De bekendste uitbarsting was allicht die in april 2010, toen rookwolken van de Eyjafjallajökull het internationale luchtverkeer in de war stuurden. Honderdduizend vluchten werden afgelast, waardoor meer dan tien miljoen reizigers vastzaten.

