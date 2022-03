Iedereen wil wrapper worden: waarom Ketnet de aantrekkelijkste werkgever van het moment is

De meest gewilde job van Vlaanderen? Die van Ketnet-wrapper. Meer dan vierduizend kandidaten melden zich de voorbije weken aan in de hoop een plaatsje in de Ketnet-studio te veroveren. ‘Het is een job die vrijwel automatisch tot andere kansen leidt.’

Van krapte op de arbeidsmarkt hebben ze bij Ketnet geen last. Sinds de kinder -en jongerenzender liet weten op zoek te zijn naar een paar nieuwe wrappers om in de studio programma’s aan elkaar te praten, barst de Ketnet-mailbox uit zijn voegen. Meer dan vierduizend filmpjes - 4.087 om precies te zijn - waarin potentiële wrappers zich in amper 30 seconden tijd in de kijker proberen te werken, liepen bij Ketnet binnen. Een pak meer dan de 550 kandidaturen die de zender twee jaar geleden ontving, toen ook een nieuwe wrapper gezocht werd.

En dat laat zich ook op de social media voelen. Op TikTok bijvoorbeeld struikel je over de sollicitatiefilmpjes die Ketnet-gezichten in spe onder de noemer ‘wordwrapper’ met de wereld delen. De eerste selectie is ondertussen achter de rug. Van de vierduizend sollicitanten zijn er nog slechts een paar honderd in de race. Die maken de komende weken onder elkaar uit wie zich op 22 mei tot wrapper mag kronen.

Maar waarom is een job bij Ketnet plots zo gegeerd? Gloria Monserez, die twee jaar geleden de afvallingsrace won, zoekt de verklaring bij de digitale strategie van de zender. “Ketnet is tegenwoordig veel meer dan de lineaire zender die het vroeger was. We zijn heel nadrukkelijk aanwezig op platformen als TikTok en Instagram. Wat maakt dat je potentiële wrappers, die te oud zijn om naar de zender te kijken, veel makkelijker bereikt. Toen ik me twee jaar geleden, op mijn zeventiende, kandidaat stelde om wrapper te worden, leefde die wedstrijd helemaal niet bij mijn leeftijdsgenoten. Het was uiteindelijk mijn moeder die me overtuigde om me in te schrijven. Nu is dat, dankzij de campagne op TikTok en Instagram, anders.”

In het geval van Jade Dewinter, die zich ondertussen voor de tweede ronde plaatste, lijkt dat alvast te kloppen. “Twee jaar geleden wist ik niet eens dat ze bij Ketnet een wrapper zochten”, vertelt ze. “Anders had ik me waarschijnlijk toen al kandidaat gesteld. Nu zag ik de oproep op TikTok passeren en ben ik meteen gaan nadenken over een origineel sollicitatiefilmpje.”

De populariteit van platformen als TikTok of Instagram heeft volgens Monserez ook de drempel verlaagd om zo’n sollicitatiefilmpje te maken. “Jongeren zijn het gewoon geworden om voor de camera te gaan staan. Dat merk je ook aan de kwaliteit van de inzendingen. Jongeren weten echt wel hoe je zo’n video maakt. Er zitten heel leuke dingen bij. Terwijl ik me nog altijd schaam voor het filmpje dat ik twee jaar geleden zelf heb doorgestuurd.”

Ook Annemie Gulickx, netmanager van Ketnet, keek de voorbije weken met grote ogen naar wat er zoal in haar mailbox binnenliep. In een poging het succes van de rekruteringscampagne te verklaren komt ze bij een soort nostalgie naar de kindertijd uit. “De mensen die zich nu kandidaat stellen zijn opgegroeid met Ketnet. Ze houden daar warme gevoelens aan over en willen de kinderen die anno 2022 naar de zender kijken diezelfde gevoelens bezorgen.”

Sarah Van Hecke, een van de 4.087 kandidaten, begrijpt perfect wat Gulickx daarmee bedoelt. “Ik was als kind een enorme fan van Niels Destadsbader, die toen als wrapper werkte. Ik had het fantastisch gevonden om datzelfde te kunnen betekenen voor de kinderen van nu. Maar helaas ben ik niet door de eerste selectie geraakt.”

Niels Destadsbader is lang niet de enige grote naam die zijn eerste stappen bij Ketnet zette. Ook Steven Van Herreweghe, Staf Coppens, Peter Van De Veire of Ilse Van Hoecke hebben een verleden als wrapper. “Het is een job die vrijwel automatisch tot andere kansen leidt”, zegt Gulickx.

Tegenwoordig hoef je daar zelfs niet meer als winnaar voor uit de bus te komen. Aaron Blommaert, die het twee jaar geleden nog af moest leggen tegen Gloria Monserez, is tegenwoordig in Familie te zien en maakt later dit voorjaar zijn debuut als copresentator van The Voice. Esther Nwanu, die het bij de vorige vacature net als Blommaert tot de finale schopte, is dan weer op MNM te horen. Logisch dus dat het dringen is voor de deur van de Ketnet-studio.

Al zien niet alle (potentiële) wrappers die job als onderdeel van een carrièreplan, zo blijkt. Gloria Monserez zat toen ze zich twee jaar geleden inschreef absoluut niet met haar toekomst in het achterhoofd, vertelt ze. “Ik heb de job als wrapper nooit als springplank gezien. Ketnet leek me gewoon een fijne omgeving om te werken.” Ook Jade Dewinter is naar eigen zeggen niet bezig met wat na een passage bij Ketnet eventueel nog zou kunnen komen. “Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik ervan hou om voor de camera te staan en het me gewoon een toffe job lijkt.”

Wat ons tot de laatste verklaring voor de populariteit van de wrappervacature brengt: de jobinhoud. “Die is heel breed en gevarieerd”, legt Gulinckx uit. Als wrapper moet je veel meer doen dan enkel programma’s aan elkaar praten. “De ene dag maak je een Instagram-story over een bepaald onderwerp en de volgende dag sta je in het Sportpaleis op het podium voor 17.000 Ketnet-fans. Er zijn wrappers die programma’s presenteren, we hebben er die acteren en anderen gaan tijdens de Ketnet Zomertour mee het podium op. En er zijn er ook die al die dingen met elkaar combineren. Alles kan en mag.”