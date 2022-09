Iedereen wil nog dit jaar zonnepanelen, dan loert misbruik om de hoek: ‘Er zijn helaas cowboys actief’

Het zijn drukke tijden voor installateurs van zonnepanelen. Met lange wachttijden en klantenstops en tot gevolg. Experts waarschuwen ook voor misbruik. ‘Er zijn helaas cowboys actief.’

“Het is een prima investering, zeker in deze tijden, en natuurlijk willen we ook ons steentje bijdragen voor het klimaat”, zegt Dominick De Witte. Hij prijst zich gelukkig dat de zonnepanelen die hij in maart bestelde, nog voor het einde van het jaar op zijn dak liggen, voor de subsidies worden afgebouwd. Nu kunt u voor de plaatsing van zonnepanelen op een bestaande woning nog tot maximaal 1.500 euro subsidie krijgen. Volgend jaar halveert dat bedrag. “Daar hebben we bij onze beslissing toch rekening mee gehouden, want de extra steun is mooi meegenomen”, zegt De Witte.

Niet alleen de veranderende subsidieregeling, maar ook de hoge elektriciteitsprijzen doen de vraag naar zonnepanelen door het dak schieten. “Wij krijgen de aanvragen amper nog verwerkt”, zegt Christophe Janssens van Wase Zon, bij wie De Witte zijn panelen bestelde. “Wie nu beslist, zal tot april op de installatie van zijn panelen moeten wachten. Voor een eerste plaatsbezoek loopt de wachttijd op tot maart. Ik vind het jammer mensen te moeten teleurstellen, maar we willen een goede service kunnen blijven garanderen.”

Mankracht

Ook andere zonnepaneelinstallateurs kunnen de vraag amper bijhouden. Dat is niet alleen een kwestie van mankracht. Ook tekorten aan essentiële componenten zoals omvormers, die de gelijkstroom van de panelen omzetten in wisselstroom, steken stokken in de wielen.

“Normaal krijgen we vijf à tien aanvragen per dag, nu zijn het er soms 60 tot 80”, zegt Piet Van Poucke van Linea Trovota. “In juni hebben we de orders voor particulieren voor dit jaar al afgesloten.”

Veel mensen willen nog zonnepanelen laten installeren voor de premie halveert. Beeld Tim Dirven

De hoge elektriciteitsprijzen zorgen ervoor dat de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen aanzienlijk daalt. “Al moet je berichten over een terugverdientijd van 2,5 jaar ook met een korreltje zout nemen”, zegt Van Poucke. “Want het is niet gegarandeerd dat de elektriciteitsprijzen waarmee wordt gerekend zo hoog blijven.”

Volgens Dirk Van Evercooren, algemeen directeur van de Organisatie Duurzame Energie (ODE), hoeven geïnteresseerde kopers zich daar allemaal niet al te druk in te maken. “Een zonnepaneelinstallatie gaat 20 tot 25 jaar mee. Of je ze nu op drie, vijf of zeven jaar terugverdient, maakt niet zoveel uit. De essentie blijft dat zonnepanelen installeren een no-brainer is. Er is geen betere investering voor je spaargeld dan het op je dak te leggen. De premie die je daarvoor kan krijgen, is hoogstens een kers op de taart, maar voor de beslissing om wel of geen panelen te installeren weinig relevant.”

Misbruik

De kans dat u nog dit jaar panelen geplaatst krijgt, is hoe dan ook klein. “Ik hoor van onze leden dat de doorsnee wachttijd vijf à zes maanden bedraagt”, zegt Van Evercooren. “Ben je op zoek naar specifieke panelen, dan kan dat langer zijn. Heb je het geluk een installateur te vinden die een grote stock heeft ingeslagen, dan kan het minder zijn.”

Het is opletten geblazen voor installateurs die misbruik proberen te maken van de situatie. “Een standaard installatie van 4 kiloWattpiek (een maat voor het vermogen, DD) kost vandaag ongeveer 5.500 euro, of 1.400 à 1.500 euro per geïnstalleerde kiloWattpiek”, zegt Bram Van Dun, energieadviseur bij de Kempense burger­coöperatie Campina Energie. “Maar ik heb al offertes zien passeren van installateurs die het dubbele van de gangbare prijzen vragen.”

Sommige installateurs vragen volgens Van Dun ook om binnen enkele dagen de offerte te tekenen of bieden voor een extra bedrag de garantie dat de panelen nog dit jaar worden geïnstalleerd. “Het is dan maar de vraag of de meerkost niet groter is dan de subsidie die je misloopt”, zegt Van Dun. “Sowieso kan je je vragen stellen als een installateur belooft nog dit jaar panelen te plaatsen. Hoe komt het dat die nog niet is volgeboekt?”

Groepsaankoop

Burgercoöperatie Energent, die groepsaankopen voor zonnepanelen organiseert, voert wegens de te grote vraag tijdelijk een aanmeldingsstop in. Ook coördinator Femke De Cremer zag al offertes met ruim twee keer zo hoge tarieven passeren. “Er zijn helaas ook cowboys in de sector actief”, zegt Decremer. “Let ook op voor spectaculaire aanbiedingen waarbij niet alle kosten duidelijk vermeld staan, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een hoogtewerker bij de plaatsing.”

Consumentenorganisatie Test Aankoop waarschuwt vooral voor aanbiedingen van weinig transparante pakketverkoop. “Sommige firma’s bieden een pakket aan met zonnepanelen, een wartempomp(boiler) en/of batterij”, zegt Simon November. “En dat voor een ondoorzichtige en veel te hoge totaalprijs.”

Niet elke wat duurdere offerte is verdacht. Kwalitief hoogstaandere omvormers en panelen met een hoger vermogen kunnen aan de basis liggen van prijsverschillen. “Al zijn duurdere hoogrendementspanelen doorgaans de meerkost niet waard als je voldoende plaats hebt”, zegt Van Dun.

Van Evercooren raadt aan altijd goed op de kwaliteit van de aangeboden materialen te letten. De PV Module Reliability Scorecard van PV Evolution Labs, die de best presterende panelen rangschikt, kan daarbij enige houvast bieden. “Vraag verschillende offertes op en vergelijk ze”, zegt Van Evercooren. “Ga in zee met een installateur met ervaring en tevreden klanten. Dat is de beste verzekering tegen onaangename ervaringen.”