‘Iedereen schrijft zich in voor 100 kilometer, niet voor 65’: Ruben Van Gucht over kortere Dodentocht

De tocht wordt met een derde ingekort. Wat vindt u daarvan als fervent deelnemer?

“Ik ben teleurgesteld, net als vele anderen, maar heb ook begrip voor de beslissing. Het algemeen belang en de gezondheid primeren. Wel moeten we als maatschappij ook eens naar onszelf kijken. De Dodentocht wordt al jaren georganiseerd. Ook in 2003 kregen we te maken met een hittegolf, maar toen ging de tocht wél volledig door. Het verschil is dat we tegenwoordig alles met een vergrootglas bekijken. We zijn in een kritische maatschappij beland waarin organisaties geen risico willen lopen. Dat is onze eigen schuld. Mocht er iets gebeuren tijdens de tocht, wat zeker mogelijk is door de hitte, zou de organisatie daarvoor verantwoordelijk geacht worden. En dat terwijl deelnemers vooraf verklaren dat ze op eigen verantwoordelijkheid deelnemen.”

De reacties zijn uiteenlopend. Sommigen spreken van betutteling, anderen vinden het terecht.

“De meeste reacties die ik binnenkrijg van deelnemers gaan over de teleurstelling. Dat is begrijpelijk. Iedereen schrijft zich in voor 100 kilometer, niet voor 65. Ook de voorbije twee jaar werd de tocht al aangepast door corona. Dit zou het jaar zijn waarin de tocht weer als voorheen doorging en daar keek iedereen extra hard naar uit.”

“Eender welke beslissing zou overigens wrevel hebben veroorzaakt. Volgens sommigen hadden ze de tocht beter een week verplaatst. Dan zit ik zelf in het buitenland en zou ik dus – net als wellicht duizenden anderen die andere plannen hebben – niet kunnen deelnemen. Die zouden op hun beurt ook misnoegd zijn.”

De inkorting is het gevolg van het einduur van 13 uur dat de FOD Volksgezondheid oplegde. Is dat een goede maatregel?

“Ik ben een loper, daardoor is die maatregel niet echt nuttig voor mij. Lopers en snelle wandelaars arriveren ’s ochtends al, rond 7 uur. Daar had de organisatie beter op kunnen inspelen. Ze hadden de tocht kunnen uitbreiden met een lus van ongeveer 10 kilometer die deelnemers meermaals kunnen afleggen om alsnog aan 100 kilometer te geraken. Om de lus te mogen maken, moet je er op tijd aankomen. Net zoals in een race. Geraak je niet op tijd bij een post? Dan lig je uit de wedstrijd.”

Is het gevaarlijk om bij zulke temperaturen zo’n lange afstand af te leggen?

“Dat is niet zonder risico. Al denk ik wel dat dit voor wandelaars anders is. Als wandelaar zweet je minder dan als loper. Lopen vraagt veel meer van je lichaam en is dus ook gevaarlijker met deze hitte. Maar aangezien de tocht ’s avonds begint, heb je als loper geen last van de grote hitte. Daarom denk ik dat wat extra drankposten en voorzieningen zoals petjes voldoende zou zijn geweest.”

Hoe gaat u zelf met de hitte om?

“In het algemeen is mijn lichaam wel wat gewoon. Ik ben goed getraind en durf weleens een uur te gaan lopen in de volle zon, ook als het warmer is dan dertig graden. Wel zal mijn begeleider ijszakken en koelelementen meenemen voor als de hitte ’s avonds aanhoudt, om mijn lichaam fris te kunnen houden en zo weinig mogelijk te zweten. Want hoe meer vocht je verliest, hoe sneller je prestaties verminderen.”

Hoe bereidt u zich voor op zo’n tocht? Enige tips?

“Trainen. Ik train heel het jaar door. In pakweg twee maanden tijd krijg je je lichaam niet klaargestoomd voor een ultraloop. Sommigen zien de Dodentocht als een stunt en bereiden zich niet voor. Ik heb echter al vaak genoeg meegedaan om te weten dat zoiets meestal niet lukt. Als wandelaar ligt dat natuurlijk anders, maar ook daar moet je je enigszins op voorbereiden.”