‘Iedereen moet het virus krijgen, maar niet allemaal tegelijk. Anders verzuipt de zorg’

Als het buiten dondert en kraakt, zit je liever binnen in het gezelschap van een dampende mok chocomelk. Zo moeten ook viroloog Steven Van Gucht (45) en intensivist Geert Meyfroidt (49) zich voelen wanneer ze de coronahectiek éven achter zich mogen laten, om zich ter gelegenheid van de finaleweken opnieuw in die zachte pluchen zeteltjes van De slimste mens ter wereld te hijsen. Van alfa tot omikron: dit is het allesomvattende dubbelgesprek.

Proficiat met jullie terugkeer in De slimste mens! Zijn de finaleweken welgekomen?

Geert Meyfroidt: “Ik vond de reguliere deelname ingrijpender. Toen had ik pas stress: het ‘niet willen afgaan’-fenomeen, hè. Nu ben ik meer ontspannen. Misschien ook omdat het door de vierde golf drukker is geworden: ik heb geen tijd meer om stress te hebben.”

Steven Van Gucht: “En dus hebben we ook geen tijd gehad om te blokken. Ik heb geen actualiteit gevolgd, geen films of series gezien en weet al helemaal niet wie er nu in K3 zit.”

Doet het een mens deugd om, na bijna twee jaar slecht nieuws te moeten brengen, ook eens op een leuke manier op tv te komen?

Van Gucht: “Natuurlijk. Bij Het journaal of Terzake is het hectisch, professioneel en to the point, maar bij De slimste mens ben je een geëerde gast en word je gepamperd. Je krijgt een eigen loge, er is lekkere sushi... Er is zelfs een stylist aanwezig die je kleren uitkiest: ik hoef me dus al geen zorgen te maken over of er nog iets deftigs in mijn kast ligt.”

Dat er bij Terzake géén sushi is, valt ons toch wat tegen: geen wonder dat Kathleen Cools altijd zo bedrukt kijkt. Maar wat we nog weten wilden: zijn ook de reacties van de man op straat hartelijker geworden na jullie aantreden in de quiz?

Van Gucht: “Die vielen zelfs voor De slimste mens heel goed mee. Ik krijg vast mijn portie haatmail en bagger op Twitter, maar die zie ik niet. Op straat zijn de mensen in de regel hartelijk en dankbaar.”

“Wat wél opvalt, is dat we een ander publiek aanboren. Ik krijg nu ook reacties van jongere mensen, die nooit naar het nieuws kijken en mij bijgevolg niet kennen. Opeens ben ik dan ‘die gast die naast Acid zat’. (lacht) Zijn glorie straalt af op ons allemaal.”

Wie zijn jullie favorieten voor de eindzege?

Meyfroidt: “Ik was enorm onder de indruk van Merol. Ze heeft een snel brein, en hoort bovendien tot die gevaarlijke categorie der dertigers, waartoe ik zelf helaas niet meer behoor. Ja, Merol is mijn gedoodverfde favoriet.”

Van Gucht: “Gloria Monserez heeft bij mij een streepje voor. Ik vond haar supersympathiek. Haar enige nadeel is dat ze zo jong is: dat laat zich voelen zodra er iets ouder archiefmateriaal wordt opgediept.”

Met welk jurylid hebben jullie het smakelijkst moeten lachen?

Meyfroidt: (meteen) “Jennifer Heylen: fantastisch gevoel voor humor.”

Van Gucht: “Ik vind Bockie De Repper ongelofelijk grappig: als hij iets zegt, begin ik meteen te lachen, zelfs als het niet grappig bedoeld is. Hij komt bovendien uit de buurt, want ik woon in de Aalsterse rand.”

Minder bekende mensen die in De slimste mens plots voor het voetlicht treden, schrikken altijd van de aandacht die hun plots te beurt valt. Zijn jullie al gewend aan de roem?

Meyfroidt: “What goes up, must come down. Uiteindelijk zijn wij maar BV’s van het zevende knoopsgat, hè? Bij momenten is het aangenaam, soms ook niet: dan probeer ik mijn blik af te wenden. Maar mijn kop blijkt redelijk karakteristiek te zijn. Op Gran Canaria droeg ik een fietsoutfit, helm, zonnebril én masker, maar ben ik toch meermaals herkend.”

Van Gucht: “Ik heb dat ook eens meegemaakt toen ik met mijn zoon op een gletsjer in Oostenrijk stond: genietend van het grote niets, tot er om een selfie werd gevraagd. (lachje) Slechts in sommige gevallen, zoals wanneer mensen hun neus diep in mijn winkelkar steken, stoort mij dat.”

Meyfroidt: “Omdat ze dan al die drank zien liggen, Steven?”

Van Gucht: “Er ligt meestal drank in mijn kar, dat kan ik niet ontkennen. Ach, ik mijd sowieso graag de drukte. Dat deed ik vroeger al. Om mij te ontspannen trek ik de natuur in: naar de bossen en de bergen.”

‘Het is fijn om eens in ‘De slimste mens’ te gast te zijn: je bent er een geëerde gast en wordtgepamperd. Je krijgt een eigen loge, er is lekkere sushi en er is zelfs een stylist die je kleren kiest.’ Beeld SBS

Vijfde golf

Vorige weken was het weer alle hens aan dek en regende het onheilspellende berichten uit de zorgsector. Hoe precair is de situatie nu precies?

Meyfroidt: “Eigenlijk heb je op dit moment geen normale gezondheidszorg meer in dit land. Als jij morgen – en ik wens het je niet toe – de diagnose krijgt van een kanker en een operatie nodig hebt, kan niemand jou zeggen wanneer die kan doorgaan. Januari, februari? Of is er tegen dan een níéuwe golf? Niet alleen medisch is dat erg: zít er maar mee, terwijl je dat ding zo snel mogelijk uit je lijf wilt.”

“We hadden gehoopt en gedacht dat het vaccin als barrière wel zou volstaan. Enfin, ík had dat gedacht: Steven misschien niet, want die is slimmer. (lacht) Ik blijf de vaccins zien als dé belangrijkste barrière, maar als enige blijken ze niet voldoende. Het begint te dagen dat we er nog jaren mee zullen zitten.”

We hadden in het najaar wel een golf verwacht, maar de kracht en de omvang hebben iedereen verrast. Zélfs de experts.

Van Gucht: “Dankzij de vaccinatiecampagne hadden ook wij de hoop dat het ergste wel achter ons zou liggen. Maar in de loop van de zomer werd iets anders duidelijk. Als je begon te rekenen, zelfs rekening houdend met een zéér goeie werkzaamheid van de vaccins, zag je dat we in het najaar op een zeer hoge golf zouden afstevenen. Dat was even slikken, ook voor ons. Eind augustus heb ik op vraag van Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke die modellen gepresenteerd: ‘Jammer genoeg is het belangrijk dat we de basismaatregelen aanhouden, anders is het mogelijk dat we in november een golf krijgen met mogelijk meer dan duizend patiënten op intensieve.’ Dus zo onverwacht was het ook weer niet.”

“In de winter zal er nóg een golf komen, die hopelijk weliswaar een stuk zachter zal uitvallen. Ik blijf ervan overtuigd dat de brandstof die het virus gebruikt, vroeg of laat op zal zijn. Mensen zijn gevaccineerd of besmet geweest, of allebei. Dat wil zeggen dat het virus méér moeite zal hebben om te circuleren in zijn huidige tempo. De golven zullen almaar minder kritiek worden.”

De vijfde golf zal ons niet meer in de problemen brengen?

Van Gucht: “Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Misschien is dát pas voor de zesde golf. Dat de pandemie zal verdwijnen, daar zijn we met z’n allen zeker van, maar wanneer?”

“Dankzij de hoge vaccinatiegraad in België – boven de 75 procent – moet je in principe niet zo drastisch ingrijpen om de boel onder controle te houden, maar je moet het wel op tijd doen. Nu zitten we op een veel te hoog plateau. Maar zodra alles weer min of meer oké is, kom je al een heel eind met maskers, ventilatie en door risicoactiviteiten veiliger te organiseren... Maar dus níét door de manier waarop we het gedaan hebben in september, waarbij zeker in Vlaanderen alles weer kon. Het was te véél en daar moeten we lessen uit trekken: de rest van de winter zullen we zekere basismaatregelen moeten aanhouden.”

Er is steeds meer kritiek op de politiek en de onoverzichtelijke wirwar van maatregelen. Ook de ziekenhuizen lieten almaar luider van zich horen. Dominique Benoit, hoofd van de afdeling intensieve zorg van het UZ Gent, sakkerde vorige week dat wat de komende weken op de ziekenhuizen afkomt, de verantwoordelijkheid van de politiek is.

Meyfroidt: “Uiteraard kan het beter, maar ons land is wel uitzonderlijk complex. Voor mij is de belangrijkste vraag: zal men deze crisis aangrijpen om in de toekomst hervormingen door te voeren? Denk aan de Dutroux-affaire: een absoluut drama, maar het heeft er wel toe geleid dat Justitie en politie hervormd zijn. Zal dat in de nasleep van deze crisis ook gebeuren voor de gezondheidszorg? Het zou alvast een begin zijn als men bereid is om over de partijgrenzen heen te kijken. Dat daar op dit moment ogenschijnlijk niemand mee bezig is, daar erger ik mij mateloos aan.”

Van Gucht: “Dat je zo’n pandemie weg kunt managen, is ijdele hoop. Zelfs in een autoritair land als China is dat maar deels mogelijk. Wat nu in België gebeurt, is niet zo anders dan wat er in zoveel westerse democratieën gebeurt. Je kunt niet zeggen dat Nederland het beter aanpakt.”

Erika Vlieghe pleitte recentelijk nog eens voor de invoering van een coronabarometer: een instrument dat klaar en duidelijk aangeeft bij welke cijfers welke maatregelen nodig zijn.

Van Gucht: “Wij vragen al meer dan een jaar om zo’n barometer. Ik denk dat politici er huiverachtig voor waren, omdat sneller versoepelen niet meer kan als je barometer iets anders zegt. Maar ik denk dat duidelijkheid alleen maar positief is: nu eens een sluiting om elf uur en dan weer om twaalf uur, nu eens een bubbel van acht, dan weer van zes: daar wordt toch niemand vrolijk van? Dan liever een barometer die zegt: vanaf dát niveau moet dát gebeuren. Dan komen we er.”

‘Drie vaccins kosten 60 euro, een gemiddeld verblijf op intensieve zorg kost 26.000 euro. Vindt debelastingbetaler dat oké?’ Beeld Johan Jacobs

Maskers af

Niet alleen het maatregelenpakket blijft onvoorspelbaar, maar ook het virus: de schijnbaar vanuit het niets opgedoken omikronvariant heeft ons opnieuw verrast. Wat kunnen we daar al met zekerheid over zeggen?

Van Gucht: “Ten eerste: het is geen nazaat van de deltavariant, maar een tak die zich ietwat apart ontwikkeld heeft en waarvan we de eigenschappen nog niet zo goed kennen. Ten tweede: hij is zich snel aan het verspreiden in Zuid-Afrika, hoewel misschien wel 80 procent van de bevolking daar een zekere immuniteit heeft opgebouwd omdat ze al eens besmet zijn geweest met corona. Het feit dat die omikronvariant zich zo snel verspreidt, betekent dat hij voor een stuk door die immuniteit kan breken. Dé vraag blijft: hoe goed beschermen de vaccins tegen omikron? We weten het niet. Het zal nog enkele weken duren voor we daar duidelijkheid over krijgen.”

Meyfroidt: “Het uiteindelijke lot van zo’n virus is simpel: het zal naar een gewoon, weliswaar zeer besmettelijk, verkoudheidsvirus evolueren. Dat is althans de hoop: dat omikron besmettelijker is, maar minder ziekmakend. Op die manier zou delta verdrongen kunnen worden.”

Lees ook Waarom werkt de derde dosis van het vaccin beter dan de eerste twee?

Van Gucht: “Wat ik toch even wil verduidelijken: eigenlijk is het niet het virus zelf dat evolueert naar een mildere vorm. Het is onze basisimmuniteit die daarvoor zorgt, doordat de meeste mensen op een gegeven moment een zekere resistentie ontwikkeld hebben – door het vaccin te krijgen, door het virus op te lopen of door de combinatie van beide. Als je het verkoudheidsvirus zou loslaten in een bevolking die er totaal geen immuniteit tegen heeft, zouden we misschien hetzelfde zien als met dit coronavirus. Dat is gelukkig niet het geval: we bouwen immuniteit op tegen het verkoudheidsvirus als kind, wanneer we de ene infectie na de andere hebben. Als we die virussen op latere leeftijd nog eens tegenkomen, breken ze niet echt door en worden we er meestal niet zwaar ziek van.”

“Zo’n soort basisimmuniteit zal er vermoedelijk ook voor het coronavirus komen: misschien na één of twee besmettingen, of na de derde of eventuele vierde prik.”

Meyfroidt: “We organiseren eigenlijk één gigantisch spreidingsplan. Iedereen moet het virus krijgen, maar niet allemaal tegelijk, anders verzuipt de zorg. Hopelijk beginnen de meeste mensen dat te snappen. Ik denk dat het bij veel mensen nog altijd niet doordringt dat het niet de bedoeling is om iedereen zo veel mogelijk in bubbels te houden en niet in contact te brengen met het virus. Iedereen zal het ooit moeten krijgen. Ik heb het eind oktober zelf gehad.”

Ziek geweest?

Meyfroidt: “Jazeker. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet besmet geraakt tijdens de opnames van De slimste mens en heb daar ook niemand besmet. Al had het anders kunnen lopen. Ik ben eruit gespeeld tijdens een opname op een vrijdag. Toen ik op maandag ging werken, begon ik plots te rillen toen ik aan mijn bureau zat. Als ik niet was uitgeschakeld, werd ik ongeveer op dat uur in de studio van De slimste mens verwacht. Dan was het een ander verhaal geweest. Ik heb me laten testen en kreeg een dag later een positief resultaat.”

“Ik heb 39 graden koorts gehad en was een week doodmoe, kapót. Ik kon elk moment slapen, dag en nacht. Na tien dagen ben ik weer beginnen te werken op de covidafdeling, omdat ik de patiënten daar niet veel kwaad kon doen, en zij mij ook niet. Ik had die dag wel de grootste moeite om me te concentreren. Tussen twee shifts heb ik in mijn bureau een uur of twee liggen slapen.”

Hebt u het ook al gehad, meneer Van Gucht?

Van Gucht: “Ik ga binnenkort mijn bloed eens laten checken. Ik heb geen antistoffen ontwikkeld na mijn vaccinaties, ik ben op dat vlak een uitzondering. Als ik antistoffen heb, is het omdat ik ben blootgesteld aan het virus. Maar tot nu toe is dat nog niet het geval geweest. Terwijl ik een paar keer heb gedacht dat ik het virus niet had kunnen ontwijken, nadat ik een paar Covid Safe Ticket-events had bijgewoond, zoals recepties met veel dichte contacten. Ik pas altijd goed op, maar na het scannen van de telefoon gaan op een receptie natuurlijk de maskers af. In dit geval letterlijk, ja.” (lacht)

“Vroeg of laat hebben we allemaal prijs, maar het is geen goed idee om het te krijgen op het moment dat de ziekenhuizen vol liggen. We moeten de besmettingen spreiden. Anders creëren we pieken die niet te beheersen zijn.”

Nu velen besmet raken, hoor je vaak dat mensen één of twee dagen flink ziek zijn, maar verder weinig last ondervinden. Kan dat het draagvlak bij de bevolking om de maatregelen op te volgen niet onderuithalen? Velen zullen zich afvragen waar we ons zo druk om maken.

Meyfroidt: “In relatieve getallen wordt maar een klein percentage ernstig ziek en belandt dat op intensive care, maar de absolute getallen zijn groot genoeg om een gezondheidssysteem lam te leggen. Wie gevaccineerd en gezond is, hoeft zich waarschijnlijk weinig zorgen te maken over covid, maar wel over het gezondheidssysteem. Daar kun je zelf direct of indirect belang bij hebben. Je zult nu maar worden binnengebracht na een verkeersongeval.”

Van Gucht: “We hebben ook allemaal vrienden of familieleden die kwetsbaar zijn. Het virus stopt zelden bij jezelf. Ik heb een vader die al een eind in de zeventig is. Ik ken mensen die zware medicatie nemen. Aan die mensen moet je altijd denken.”

Geert Meyfroidt: ‘Het is zonde van de persoonlijke drama’s. Veertigers zonder veel andere aandoeningen die we aan de hart-longmachine en op de buik moeten leggen: dat zien we alleen bij de ongevaccineerden.’ Beeld Johan Jacobs

Verplichte prik

De nieuwe golf heeft ook weer de discussie over de vaccinatieplicht doen oplaaien. In Oostenrijk, Griekenland en Duitsland wordt ze alvast ingevoerd. Meneer Meyfroidt, u was een tijdje geleden nog tegen zo’n verplichting, omdat die scepsis tegen vaccins kan aanwakkeren.

Meyfroidt: “Ik denk daar nog altijd zo over, maar ik vind wel dat je bepaalde drempels mag inbouwen en dat je mensen met de gevolgen van hun beslissing mag confronteren. Als je je niet laat vaccineren, is daar een prijs aan verbonden. Drie vaccins kosten 60 euro. Eén dag op intensive care kost 2.000 euro. De gemiddelde verblijfsduur op intensieve is dertien dagen. Dat is 26.000 euro versus 60 euro. Vindt de belastingbetaler dat oké? Of moeten we voor ongevaccineerden een grotere forfait aanrekenen? Dat zijn discussies die je kunt voeren.”

“Ik vind wel dat er disproportioneel veel aandacht gaat naar een minderheid. De consensus om je te laten vaccineren is zo groot, en we blijven die antivaxers maar aandacht geven.”

Van Gucht: “Zeker in Vlaanderen is het probleem van de niet-gevaccineerden relatief beperkt. De grootste groep ongevaccineerden zijn eigenlijk de kinderen. De 800.000 min-12-jarigen zijn toch een motor van de epidemie. Om het onderwijs niet in gevaar te brengen, zouden we hen daarom ook best vaccineren.”

“De niet-gevaccineerde volwassenen zijn met ongeveer 400.000. Het gaat te ver om te zeggen dat we nu niet in de problemen zouden zitten als die groep zich wél had laten vaccineren. Daarvoor is die groep te klein. Al had het de druk op de ziekenhuizen wel iets kunnen verlichten.”

Meyfroidt: “Het is vooral zonde van alle persoonlijke drama’s. Veertigers zonder veel andere aandoeningen die we aan de hart-longmachine en op de buik moeten leggen: dat zien we alleen bij de ongevaccineerden. Zo’n patiënt neemt ook veel af van anderen. Als iemand daar zestig dagen ligt, wil dat zeggen dat je dertig chirurgische ingrepen niet kunt uitvoeren, want daarvoor heb je slechts twee dagen een bed nodig.”

Van Gucht: “Een vaccinatieverplichting zal sowieso veel weerstand opwekken. Ik zie ook niet goed hoe je dat praktisch kunt uitvoeren. We kunnen beter focussen op informeren en sensibiliseren. Nog steeds laten elke week ongeveer 25.000 Belgen zich voor het eerst vaccineren. In landen als Frankrijk mag je het openbaar vervoer niet meer nemen zonder coronapas. Dat is misschien een soort tussenweg, die je bovendien makkelijker kunt controleren dan de horeca. Cafébazen en restaurantuitbaters willen gastvrij zijn en mensen ontvangen. Dat zijn geen controleurs.”

Zijn er nog mensen in jullie omgeving die tegen de vaccins zijn? En probeer je hen nog te overtuigen?

Meyfroidt: “Er zijn er steeds minder. Ik probeer altijd eerst in alle rust te luisteren. Hun argumenten zijn eigenlijk heel makkelijk te ontkrachten, op voorwaarde dat ze voor rede vatbaar zijn. Aan de echt irrationele antivaxers verspil ik geen energie. Dat zijn zinloze discussies.”

Van Gucht: “Veel mensen hebben weinig of geen vertrouwen in de overheid en hebben gewoon iemand nodig die ze wél vertrouwen en hun zegt dat het oké is. Ik krijg soms mails van mensen die schrijven dat ze mij vertrouwen en om advies vragen. En dan zijn twee zinnetjes meestal voldoende om hen te overtuigen.”

Meyfroidt: “Omdat mensen je vertrouwen, ook al kennen ze je alleen maar van tv, weegt die rol als ‘bekende expert’ soms wel. Je moet extra opletten dat je geen stommiteiten zegt.”

Van Gucht: “Ik krijg véél mails. Af en toe pik ik er eentje uit, als ik denk dat ik die persoon kan helpen – maar ik heb gewoon geen tijd om iedereen te antwoorden.

“Ik reageer sowieso niet op mails van mensen die vragen of hun trouwfeest kan doorgaan. Het zou weleens fout kunnen lopen, en dan staan ze daar met mijn mail te zwaaien.” (lacht)

Is Jan Jambon vorig jaar niet getrouwd?

Van Gucht: “Die heeft mij niks gevraagd.” (lacht)

“Soms krijg ik wel schrijnende verhalen te lezen: ik herinner me een mail van een vrouw die zwaar obees was en heel bang was om covid te krijgen. Ze leefde al maanden in een caravan in haar tuin, gescheiden van haar man en kinderen. Dat gaat dan echt om een angststoornis. Zulke mensen probeer ik gerust te stellen.”

Jullie moeten voortdurend op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, jullie reguliere werk rondkrijgen, continu de media te woord staan… Hoe houden jullie het al zo lang vol?

Meyfroidt: “Dat vraag ik me ook af. Tot juni was ik voorzitter van de Belgische Vereniging van Intensivisten, maar dat was niet meer te doen. Ik heb op een bepaald moment ook een serieuze terugslag gehad. Ik heb heel lang heel weinig geslapen en daarvoor heb ik een tijdje moeten resetten. Ik ben er eigenlijk tegen, maar om die cyclus van niet slapen te doorbreken, heb ik een korte tijd medicijnen genomen.”

Van Gucht: “Het eist een zware tol: op werkvlak – omdat onze projecten blijven liggen – maar ook voor ons privéleven. Gisteren hebben we weer tot na middernacht vergaderd met de GEMS (expertengroep, red.). Vandaag staat mijn telefoon roodgloeiend, maar ik neem niet op, omdat ik niet wil becommentariëren wat er in de GEMS besproken is, ook al is het rapport voor de verandering weer eens uitgelekt. Het houdt niet op.”

“Maar eigenlijk heb ik geen keuze. Dit is de grootste wereldwijde gezondheidscrisis in honderd jaar. Je moet je verantwoordelijkheid nemen.”

Corona is een uitputtingsslag geweest voor iedereen, maar voor jullie nog veel méér.

Meyfroidt: “Ik laat me niet snel uit het lood slaan. Een druk professioneel leven is niet zo erg als je werk je passie is. Maar er zijn wel dingen die ik anders wil doen in de toekomst. Eén daarvan is: de dingen meer afwegen voor ik nieuwe jobs en taken aanneem. Ik probeer naar een soort groter bewustzijn te streven in alles wat ik doe. Dat is voor mij de grote les van deze pandemie. Voor de rest ben ik een gelukkige en gezonde mens. (lacht) Er zijn veel mensen die veel meer recht hebben om te klagen dan ik.”

Van Gucht: “Ik verbaas me er eigenlijk over dat ik het nog altijd zo goed volhoud ondanks de enorme druk, de verwachtingen en de negatieve reacties. Ik sta er zelf van te kijken dat ik overeind blijf. Misschien komt mijn crash nog als het allemaal achter de rug is.”

“Vóór de pandemie was ik al een paar jaar bezig met intens te sporten en op mijn voeding te letten, en stond ik redelijk scherp. Maar daarna ben ik in een paar maanden tijd 10 kilo bijgekomen. En bij mij zie je dat nogal snel in mijn gezicht. Die buik, tot daar aan toe, maar dat pafferige gezicht vond ik een stuk lastiger. Ondertussen gaat het weer de goeie richting uit, er is al 5 kilo af.”

“Ik probeer weer iets meer te sporten en gewicht kwijt te raken, dan voel ik me wat beter. Voorlopig blijft het bij lopen, als ik ergens een kwartier of een halfuurtje tijd heb. Veel meer dan dat lukt nog niet: zit ik ’s avonds niet in Het journaal, dan heb ik wel een vergadering. De weekends probeer ik wel vrij te houden. Uitnodigingen om op zondagvoormiddag in praatprogramma’s te gaan zitten, sla ik meestal af. Ik wil die tijd voor mezelf houden, want dit zal nog een tijdje duren.”

Steven Van Gucht: ‘Ik verbaas me erover dat ik het nog volhoud. In het begin dacht ik dat het een kwestie van tijd was voor ik zou crashen. Misschien komt het nog, als alles achter de rug is. Beeld Johan Jacobs

VIROLOGENPARTY

Nog een positief gevolg van de crisis is dat jullie blijkbaar allebei een lief aan de pandemie hebben overgehouden.

Meyfroidt: (snel) “Ik ga daar niks over zeggen. Er is toen totaal ongevraagd over ons geschreven, zonder toestemming. Als ik er nu iets over zou zeggen, wordt dat weer ergens breed uitgesmeerd, en dat wil ik niet.”

Van Gucht: “Ook bij mij is het: geen commentaar. En: het is ingewikkeld.” (lacht)

“Ik heb in interviews al vrij veel over mijn privéleven gezegd, vaak ook als voorbeeld. Als ik maatregelen moet uitleggen, verwijs ik dikwijls naar hoe ik het zelf doe. Wat raad ik mijn familie aan? Hoe doe ik dat met mijn zoon? Ik heb me voorgenomen om bepaalde zaken beter af te schermen. Je geeft de media een pink, en voor je het weet, zijn ze met een arm én een been weg.”

Wat zijn jullie plannen voor de feestdagen?

Meyfroidt: “Dat hangt van Steven af. Ik kan hem nu misschien even vragen wat wel en niet mag. (lacht) Nee, kerstavond vieren we normaal met gourmet bij mijn ouders, samen met mijn broer en zus, en alle kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat het kan doorgaan.”

Van Gucht: “Bij ons zal het zijn zoals we Kerstmis en Nieuwjaar altijd vieren: gezellig in kleine familiale kring: samen met mijn broer, mijn zus en mijn vader. Mijn vader heeft tegen dan zijn drie spuiten gehad, dat stelt me toch wat meer gerust. Om extra veiligheid in te bouwen zullen we vooraf wellicht ook een zelftest doen.”

Slotvraag: hebben jullie ooit al eens, in alle rust, een streekbiertje met elkaar kunnen delen?

Meyfroidt: “Ik denk dat we elkaar hiervoor nog maar een keer of drie hadden gezien. Nu, ik lust wel een streekbiertje, dus voor mij kan het.” (lacht)

Van Gucht: “Zelfs de meeste mensen van de GEMS hebben elkaar nog nooit fysiek ontmoet. We zijn met een twintigtal leden en daar zitten mensen bij die ik nog nooit in het echt heb gezien. Wij vergaderen altijd online. We hebben ook al lang afgesproken dat we ooit een groot feest geven, maar dat is er nog altijd niet van gekomen. Als ik Pierre (Van Damme, red.), Erika (Vlieghe, red.) Of Marc (Van Ranst, red.) tegenkom, is het vluchtig in de gangen van de VRT. Johan Neyts (viroloog van de KU Leuven, red.) heeft een tijdje geleden wel een tuinfeest georganiseerd voor virologen en mensen die met corona bezig zijn, en daar heb ik wel een aantal mensen gezien. Jij was er niet, Geert.”

Meyfroidt: “Nee, het was het weekend van het WK wielrennen, en ik was gevraagd als één van de chief medical officers. (glundert) Dat was ongeveer het beste weekend van mijn leven, want ik mocht de hele tijd in een cabrio achter het peloton rijden.”

Wat moeten we ons bij zo’n virologenparty voorstellen? Pierre Van Damme dansend op tafel? Erika Vlieghe die zonder mondmasker de show steelt tijdens de kusjesdans? Marc Van Ranst die dronken ergens onder een haag ligt?

Van Gucht: “Behalve dat er bier vloeide en dat het heel plezant was, kan ik daar niks over kwijt. Geen commentaar!” (lacht)

Bedankt, en succes straks.

De finaleweken van De slimste mens mens ter wereld starten vanavond om 21.45 uur op Play4.

