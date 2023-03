Iedereen is pro #meervrouwenopstraat, maar kan dat niet evengoed op een ander?

Het is balen in Balen. Meer bepaald bij de zonen en kleinkinderen van Adeleine Hus. Toen Sofie Lemaire op Radio 1 haar oproep #meervrouwenopstraat lanceerde, achtte de familie de tijd rijp om eens te praten over moemoe. Na afloop restte slechts één redelijke conclusie: als één Balense ooit een plein verdiende, dan zeker moemoe. En niet zomaar een plein. Het Statieplein.

Adeleine Hus werd geboren in 1912. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot ze zich aan bij de Witte Brigade. Ze verdeelde sluikpers en hielp ondergedoken Russische soldaten overleven. Die Russen, krijgsgevangenen die door de nazi’s waren ingezet als dwangarbeiders in de koolmijnen, verstopten zich in de bossen rond Balen. Adeleine en haar moeder brachten hen dagelijks eten en kleren. In augustus 1944 werden ze verklikt. De SS voerde Adeleine en haar ouders naar concentratiekampen. Enkel Adeleine zou de hel overleven.

Ze werd opgevangen door het Rode Kruis en stond op 28 juni 1945 eindelijk terug op het perron in Balen. “De vreugde bij familie en buren was uitzinnig”, schrijven kleinkinderen Chris, Frieda, Jan, An en Leen in een open brief aan het gemeentebestuur. “Er was ook verdriet over de niet-teruggekeerden.”

Twee vaten

“Ik heb haar nog gekend”, zegt Balenaar Jef Sleeckx (87), Kamerlid toen Vooruit nog SP heette. “Iedereen in Balen wist: spreek met Adeleine niet over de oorlog. Dat was te pijnlijk. Het was bij veel kampoverlevenden zo. Ze heeft ooit wel aan mijn echtgenote verteld wat de nazi’s met haar hebben gedaan. Alles weggepakt, zonder verdoving.”

Adeleine Hus werd tegen haar wil gesteriliseerd.

Ze werd een bekende figuur in het naoorlogse Balen. Ze bleef café ‘In de Alcatraz’ uitbaten op het Statieplein, zoals haar ouders dat voor de oorlog hadden gedaan. Waar in het café absoluut niet over mocht worden gepraat was de oorlog. En hoe harder de omerta, hoe intenser de kleinkinderen aanvoelden dat er iets heel erg mis was met moemoe. “We voelden dat het om iets heel wreeds, rauws, pijnlijks en verdrietigs ging”, schrijven ze. Het moest duren tot #meervrouwenopstraat voor het tegenover hen werd uitgesproken.

Adeleine overleed in 1987. Toen haar twee nog levende zonen ergens halfweg corona over haar vertelden, schoten hun kinderen in actie. Ze zamelden meer dan duizend handtekeningen in. Op 21 februari 2022 besloot de gemeenteraad van Balen unaniem om het Statieplein om te dopen tot Adeleine Hus-plein. Ook de twee verkozenen van Vlaams Belang stemden mee. Adeleines zonen beloofden dat ze bij de inhuldiging van de nieuwe straatnaamborden twee vaten zouden geven. Eén voor elk café op het vroegere Statieplein.

Tegenpetitie

En toen kwam de tegenpetitie, op initiatief van de uitbater van restaurant In de Statie. Omdat je adres veranderen een hoop gedoe is, en het Statieplein heet zoals het heet opdat iedereen makkelijk de weg zou vinden naar het station. En nee, er komt geen Adeleine Hus-plein meer, laat burgemeester Johan Leysen (cd&v) weten. “Feit is dat ongeveer 250 personen afwijzend reageerden tijdens het openbaar onderzoek, onder wie de overgrote meerderheid van de bewoners”, mailt hij. “Ik zie bij de ondertekenaars geen politieke motieven.”

Jef Sleeckx ziet die wel, en meer dan: “In Vlaanderen worden collaborateurs meer geëerd dan verzetslui. Tal van gemeenten hebben een Cyriel Verschaevestraat. Het graf van August Borms wordt onderhouden op kosten van de gemeenschap. Vlaams Belang heeft voor die tegenpetitie gemobiliseerd, zeker weten. En mensen die bang zijn van verkiezingen schikken zich daar stilletjes naar. Als u een illustratie wilt van de analyse van Dirk Verhofstadt, over hoe wij de jaren dertig herbeleven: hier hebt u er een.”

Volgens Jacques Jansen, zoon van Adeleine, scoorde de tegenpetitie geen 250, maar 150 handtekeningen. “In dat restaurant komt blijkbaar nogal wat volk met bepaalde rare sympathieën”, zegt hij. “Vooral zij hebben getekend, terwijl zij daar niet wonen. Wat ik zo pijnlijk vind, is dat dit soort mensen nu wint. Ik word daar heel triest van.”

Vlaams Belang Balen ontkent bij monde van Bert Deckers te hebben gemobiliseerd voor de petitie. De uitbater van In de Statie liet een verzoek om toelichting onbeantwoord.