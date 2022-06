Iedereen een digitale meter: wie niet reageert, krijgt medewerker aan de deur

Tegen eind 2024 moet 80 procent van de gebruikers een digitale meter in huis hebben. Dat het de Vlaamse overheid menens is, zal u ook geweten hebben. Wie niet reageert op brieven of telefoontjes krijgt sinds kort een medewerker aan de deur. Maar mag je die zomaar wandelen sturen?

In 2019 was er nog 15 jaar voorzien voor de uitrol van de digitale meter, maar die termijn bracht Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) terug tot 10 jaar. Een versnelling die zich nu ook op het terrein laat voelen. Negeer je de brieven, mails en telefoons dan krijg je sinds kort een medewerker aan de deur.

Netbeheerder Fluvius stelde vorig jaar drie onderaannemers -Unit-T, TEAPlus en 3DM- aan. De bedrijven moeten de digitale meters in de woningen krijgen, maar kiezen voor een groot stuk zelf hoe ze te werk gaan. “Het klopt dat ze soms aanbellen bij de klanten”, zegt Björn Verdoodt, woordvoerder bij Fluvius.

Dat de onderaannemers de hete adem van de netbeheerder voelen, ontkent Verdoodt. “Slechts 1 procent van alle gebruikers weigert actief de installatie.” Wel blijkt een vijfde van de Vlamingen ‘plots’ niet thuis op het moment van de afspraak. “Maar dat mag niet zien als actief weigeren. Die cijfers zien we bijvoorbeeld ook bij de aanpassing aan het gasnet. Het is een algemeen gegeven.”

Capaciteitstarief

In totaal moeten er in Vlaanderen 6,1 miljoen analoge meters vervangen worden, waarvan 80 procent tegen eind 2024. “Inmiddels naderen we de kaap van de 1,7 miljoen digitale tellers”, klinkt het bij Fluvius. Dat komt neer op een kleine 30 procent. Kortom, de weg is nog lang.

En niet elke Vlaming is even happig. Zo zijn er gebruikers die het capaciteitstarief vrezen. Vandaag gebruiken we met z’n alleen te veel elektriciteit op hetzelfde moment, wat nadelig is voor het net. Daarom zou je in de toekomst meer moeten betalen op piekmomenten.

Een digitale meter kan die pieken exact berekenen, maar met een analoge meter is dat onmogelijk. Wie een digitale meter weigert, zal in de toekomst een vaste bijdrage moeten betalen. Hoe hoog die al uitvallen, valt echter nog te bezien. Sommige Vlamingen kiezen daarom eieren voor hun geld.

Zonnepanelen

Daarnaast zijn er de zonnepaneeleigenaars. Een analoge teller draait terug als er stroom aan het net wordt geleverd. Bij een digitale teller wacht een vergoeding voor de geleverde stroom, maar de winst valt lager uit. Wie zonnepanelen heeft, mag daarom de digitale meter nog weigeren tot 1 januari 2025 als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zo geldt de uitzondering enkel voor wie vóór eind 2020 zonnepanelen liet plaatsen. Ook kan je maximaal 15 jaar lang van de terugdraaiende teler genieten. Wie bijvoorbeeld in 2009 panelen liet installeren, moet in theorie al in 2024 -15 jaar later - een nieuwe meter laten plaatsen.

Al is het maar de vraag wat de gevolgen zijn voor wie er zijn voeten aan veegt. Wettelijk gezien mag wie niet onder het uitzonderingsregime valt de digitale meter niet weigeren. Maar gevolgen zijn er, voorlopig dan toch, niet.