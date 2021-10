Identiteit van verdachte gekend, zoekactie aan Hogeschool Vives gaat verder: ‘Geen sprake van enige dreiging’

▶ Bekijk: Studenten Vives reageren op de evacuatie:

Campus Kortrijk is in lockdown, zo liet de hogeschool vanmorgen op Twitter weten. Alle studenten moesten een tijdlang in hun klaslokalen blijven terwijl de politie de gebouwen doorzocht. Studenten die nog niet op de campus waren, werd gevraagd thuis te blijven. Alle studenten zijn intussen door de politie en gespecialiseerde eenheden naar buiten begeleid en zijn in veiligheid.

De politie kreeg rond 8.45 uur een oproep van iemand die een man op de bus zag met een voorwerp dat leek op een vuurwapen. De persoon stapte af aan campus Vives. De politie kwam massaal ter plaatse en stelde een perimeter in rond de plek waar de man het laatst gezien werd.

De zoekactie is momenteel nog altijd bezig. Het parket kent intussen wel de identiteit van de man, maar hij werd nog niet gevonden. “Er is wel nooit een concrete dreiging geweest met het vuurwapen”, klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. “De politie is op basis van die informatie ter plaatse gekomen om de site af te zetten en een veiligheidsperimeter in te stellen. Er zijn op dit moment geen straten afgezet, maar het verkeer vermijdt best de omgeving.”

In de vijf gebouwen van Vives in Kortrijk volgen in totaal 12.000 studenten les, maar die waren vanochtend niet allemaal op school aanwezig. Alle lessen zijn voor de rest van de dag opgeschort, zo laat de hogeschool nog weten.

(Dit bericht wordt aangevuld.)

De aanwezige studenten werden door de politie naar buiten begeleid. Beeld Henk Deleu