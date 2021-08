Iconische Antwerpse kredietverstrekker mevrouw Leemans overleden

‘Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin’. Met die slogan werd Margareta Leemans wereldberoemd in Antwerpen en ver daarbuiten. Leemans richtte in 1985, op 52-jarige leeftijd, haar bedrijf Leemans Kredieten op met als doel leningen te verstrekken aan mensen die door de gewone banken werden afgewezen. Dat is legaal maar ook omstreden, omdat de hoge rentevoeten mensen net dieper in de armoede zouden duwen.

In een interview in 2008, in De Standaard, zei ze zelf daarover: ‘Ik word hier niet rijker mee. Ik verdien mijn kost en ik loop meer risico‘s. Meer cliënten betekent meer leningen en dus meer risico’s. Ik zou zot zijn als ik er niet aan zou verdienen, maar ik werk niet om rijk te worden.’

Mevrouw Leemans was zelf al een tijd niet meer actief betrokken bij Leemans Kredieten, maar bleef wel het uithangbord van het kantoor. Het bedrijf blijft dan ook na haar dood bestaan.