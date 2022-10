Iconisch voetbalschilderij blijft dan toch publiek: ‘Dit schilderij moest voor iedereen gratis te zien blijven’

Een van de weinige schilderijen over een voetbalwedstrijd blijft zichtbaar voor iedereen. Even was de vrees dat het iconische ‘Going to the match’ van L.S. Lowry op een veiling zou worden aangekocht door een private kunstkenner, maar het schilderij bleef ‘gewoon’ in het Lowry-museum in Manchester. Al kostte dat wel bijna 9 miljoen euro.

Laurence Stephen Lowry, kortweg L.S. Lowry, schilderde het tafereel in 1953. Het schilderij laat een doodgewone wedstrijddag zien, met fans die naar Burnden Park lopen – tot 1997 het stadion van voetbalclub Bolton Wanderers. Uiteindelijk zou het werk in ‘53 uit 1.700 inzendingen de eerste prijs winnen van een kunstverkiezing, uitgeschreven voor de 90ste verjaardag van de Engelse voetbalbond Football Association (FA).

Het was een van de vele werken van Lowry over het dagelijks leven in het noorden van Engeland. Het ging de schilder waarschijnlijk meer om het schouwspel dan om Bolton Wanderers: Lowry was een groot Manchester City-fan. In het schilderij staat de wedstrijd zelf niet centraal. Het gaat meer om de sfeer die rond de wedstrijd hangt en de wandeling van de hardwerkende Engelsman door de industriegebieden richting het stadion. Lowry zelf beschreef het volgens zijn biografie als volgt: “Ik hou vol dat als je het publiek ziet terugkomen van een voetbalwedstrijd, het precies dezelfde aanblik heeft als vijftig jaar geleden.”

Invloedrijk

‘Going to the match’ wordt zeker in Engeland gezien als een van de invloedrijkste voetbalschilderijen ooit. Maar dat komt ook omdat het een van de weinige schilderijen is waar voetbal überhaupt wordt verbeeld. In de beschrijving van veilinghuis Christie’s werd Lowry namelijk geprezen als een van de twee schilders uit de 20ste eeuw die met enige regelmaat voetbalwedstrijden als onderwerp voor hun werk namen. Naast Lowry was dat de in Rusland geboren Nicolas de Staël, die de voetballers semi-abstract portretteerde tijdens wedstrijden.

Het schilderij werd geveild door de vakbond voor voetballers, dat vanwege financiële problemen het schilderij moest verkopen. In 1999 had de vakbond ‘Going to the match’ nog voor bijna 2 miljoen pond aangekocht. Sinds de eeuwwisseling hing het schilderij in het Lowry-museum in Manchester.

Dat gegeven wankelde toen duidelijk werd dat het schilderij werd verkocht. De vrees bij Engelse voetbalkunstliefhebbers was dat het schilderij in een privécollectie zou belanden, terwijl een doek dat zo perfect de Engelse voetbalcultuur representeerde volgens kunstkenners juist voor iedereen zichtbaar moest blijven. Maar Christie’s, op zoek naar bieders van over de hele wereld, had het werk voor de daadwerkelijke veiling geëxposeerd in Dubai.

Recordbedrag

Op de veiling afgelopen vrijdag werd de prijs tot in de miljoenen ponden opgedreven. Uiteindelijk won het Lowry-museum de bieding voor 7 miljoen pond, omgerekend 9 miljoen euro. Het was voor een schilderij van Lowry een recordbedrag en alleen mogelijk door een gulle gift van een private liefdadigheidsinstelling.

“It’s coming home”, was de reactie van het museum na afloop, een verwijzing naar de strijdkreet die verwijst naar onder meer het moment dat de Engelse voetbalvrouwen afgelopen zomer in eigen land de Europese titel ‘mee naar huis namen’. Directeur Julia Fawcett van het museum: “We moesten er veel voor doen, maar we geloven dat dit schilderij voor iedereen gratis te zien moet zijn.”