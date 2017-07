Ice Ice Baby: yoghurtijs met mango en banaan!

Wat heb je nodig?

1 rijpe mango

1 banaan

handvol gemengde bessen

10 blaadjes munt

3 el yoghurt op Griekse wijze

gemengde noten, gehakt

1 el vloeibare honing



Zo maak je het:

Stap 1: Schil de mango en snij het vruchtvlees in blokjes. Snij de banaan in plakjes. Doe alles in een diepvriesdoos en vries het fruit in.

Stap 2: Doe het bevroren fruit met de yoghurt en de munt in een blender en mix romig.

Stap 3: Schep het ijs in bakjes, verdeel er de bessen over en werk af met de noten. Bedruppel met de honing.