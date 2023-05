‘Hypnose is helemaal niet zweverig’: hypnosebeurs probeert ‘imagoprobleem’ aan te pakken, maar nodigt dan Mattias Desmet uit

“Hypnose is helemaal niet zweverig”, zegt Bonita Wagemans (59). “Maar het werkt natuurlijk alleen als je er ontvankelijk voor bent.” Elke dag luistert ze naar hetzelfde hypnotiserende audiobandje, dat haar “virtuele maagband” weer aanwakkert. “Eerst ben ik tijdens een drietal consultaties onder hypnose gebracht, een erg bijzondere therapie. Nu wil ik er alles over te weten komen.”

Op de eerste verdieping van het Gentse Van der Valk Hotel kan ze haar ogen de kost geven aan standjes die cursussen ‘mesmerisme en magnetisme’, ‘manifesteren’ of ‘quantum healing hypnosis’ aanprijzen. Bij die laatste therapievorm krijg je toegang tot de kennis die je in andere levens hebt opgebouwd, en valt die kennis “te downloaden”, vertelt Nele Descheemaecker, organisator van deze Hypnotic-beurs.

Kakelende kip

“Hypnose laat toe om aan de programmatiefouten in je onderbewustzijn te sleutelen”, zegt Descheemaecker, die tot zo’n vijf jaar geleden reisverzekeringen verkocht en na een aha-erlebnis bij een hypnotherapeut zelf een opleiding volgde. Ze verandert me niet in een kakelende kip – dat stereotype beeld wil deze beurs net bestrijden – maar laat me focussen op de tippen van mijn wijsvingers, die naar elkaar bewegen terwijl ze een verhaaltje over magneten vertelt.

Dat hypnose iemand in een veranderde bewustzijnstoestand kan brengen, is an sich geen flauwekul. In een filmpje van de academische reeks Universiteit van Nederland vertelt neurowetenschapper Jacob Jolij (Rijksuniversiteit Groningen) hoe ons brein “flexibel is in het interpreteren van prikkels”, en hypnose ons vatbaar kan maken voor suggesties, zoals het negeren van een verslavingsprikkel bij rokers of alcoholici.

Dat kan tot erg relevante toepassingen leiden: in sommige Belgische ziekenhuizen, zoals het AZ Glorieux in Ronse of het UZ Antwerpen, wordt hypnose toegepast bij sommige operaties in combinatie met lokale verdoving. De meeste mensen zijn ‘gematigd ontvankelijk’ voor hypnose, blijkt uit onderzoek, en een 2 à 10 procent zou ‘hoog hypnotiseerbaar’ zijn.

Die ontvankelijkheid is evengoed een pijnpunt. Op de beurs, die een honderdtal gegadigden lokt, lijken bijna alle standhouders en bezoekers ervan overtuigd dat er geen grenzen zijn aan de techniek, ook al gaat het vaak over claims zonder enige wetenschappelijke onderbouw. Zo leer ik van Nele De Mol (45) dat er naast het onderbewustzijn ook nog eens “een hoger bewustzijn” is, een soort spiritueel eindstadium.

“Als je denkt dat het kan, dan is het mogelijk”, zegt hypnotherapeut Tom Bracke (47), die in zijn TimTom-podcast rond ‘persoonlijke groei’ in 2020 iemand te gast had die voor een De Morgen-journalist wellicht het dichtst aanschurkt bij zo’n hoger bewustzijn, namelijk Christian Van Thillo.

Gevaarlijk

Het holistische sfeertje waarin deze hele Hypnotic-beurs baadt, is al langer hip op Instagram en consorten, zeker bij de noorderburen. Dat is op zich niets om mee te lachen – veel van de mensen die ik spreek, voelen zich oprecht geholpen en gehoord – maar het gros van wat hier passeert, is wel ongefundeerd en kost een smak geld.

Soms is het zelfs ronduit gevaarlijk. Een pancarte van Hypnosecentrum, een aanbieder van opleidingen, stelt dat ‘echte hypnose meer dan 100 keer sneller werkt dan psychotherapie’.

Het ‘imagoprobleem’ van hypnose, zoals de beurs het zelf stelt, raakt daarmee niet meteen opgepoetst. Niet het minst omdat de enige academische spreker de psychologieprof Mattias Desmet (UGent) is, die eind vorig jaar betrapt werd op het vertellen van onwaarheden over – jawel – hypnose.

In de talkshow van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones vertelde hij dat hij in België met eigen ogen een openhartoperatie aanschouwde onder hypnose en zonder verdoving. Niet waar, zo moest hij achteraf toegeven.

Aan de UGent is het lesmateriaal van Desmet dan wel geweerd, op Hypnotic luistert het publiek gebiologeerd hoe hij zoals een ware goeroe “de woorden gewoon laat komen” om nadien gekende stokpaardjes zoals totalitarisme en massahypnose aan te boren.

Dat iemand die leugens vertelt, hier zomaar mag verkondigen dat we ons in “een waarheidscrisis” bevinden, stemt tot enige reflectie voor een beurs die serieus genomen wil worden. Ach, misschien was ik simpelweg niet ontvankelijk genoeg.