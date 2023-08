Huurlingenbaas Prigozjin ‘omgekomen in vliegtuigcrash’

Prigozjin bevond zich volgens de Russische luchtvaartautoriteiten op de passagierslijst van een privévliegtuig dat woensdagavond is neergestort in de Tver-regio, ten noordwesten van Moskou. Het toestel zou onderweg zijn geweest van de Russische hoofdstad naar Sint-Petersburg, en kwam naar verluidt neer nabij het dorp Koetsjenkino. Negen andere inzittenden zouden ook om zijn gekomen. Het Russische persbureau TASS schrijft dat er drie piloten en zeven passagiers aan boord waren van het Embraer-zakenvliegtuig. De lichamen van acht van hen zouden zijn gevonden.

Ook Dmitri Oetkin, de eigenlijke oprichter van Wagner, zou aan boord geweest zijn. “Als dat waar is, dan is de Wagner-groep onthoofd, want dit zijn al jaren hun voornaamste leiders”, zegt Wagner-kenner Mik Dijkman (Clingendael).

Volgens Oekraïense media werd het vliegtuig neergeschoten door Russisch luchtafweergeschut, maar dat nieuws is onbevestigd. Op sociale media gaan beelden rond van een neerstortend toestel en van een brandend neergestort vliegtuig waar vrijwel niets van over is. Een Wagner-lid beweert dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten door de Russische luchtafweer.

Tien mensen zouden zijn omgekomen bij de crash van een privéjet ten noorden van Moskou. Volgens de Russische burgerluchtvaartautoriteit stond Jevgeni Prigozjin op de passagierslijst. Beeld Telegram

De Wagner-groep was lange tijd een spil van de Russische invasiemacht in Oekraïne. Eind juni kwam er echter een einde aan die samenwerking. De huurlingengroep kwam in opstand tegen de Russische overheden met een gewelddadige opmars richting Moskou. Zo wilde Prigozjin zich verzetten tegen de onkunde van Rusland in de oorlog.

Maar niet lang daarna sloot hij met de Russische president Poetin een deal: Prigozjin zou in ballingschap gaan in Wit-Rusland. De huurlingenleider dook echter al snel weer op in Rusland. Maandagavond verspreidde hij een videoboodschap waarin hij beweerde in Afrika te zijn.

Of de Wagner-leider nu ook echt dood is, zullen we misschien niet snel met zekerheid weten. “Het vliegtuig waarin hij zou gezeten hebben is boven Rusland gecrasht. Dat wil zeggen dat, mocht dit een complot of afrekening zijn door een explosie, via luchtafweer of door iemand in het vliegtuig, we dat wellicht nooit helemaal zullen weten”, zegt luitenant-kolonel Tom Simoens (Koninklijke Militaire School).

Heel verrassend zou een aanslag tegen zijn leven niet zijn, want Prigozjin heeft veel vijanden gemaakt, zeker na zijn rebellie. “Voor veel loyale Poetin-aanhangers heeft hij afgedaan”, zegt Simoens. “Zijn dood stond eigenlijk min of meer in de sterren geschreven.”

Als zou blijken dat Prigozjin is vermoord is dat in ieder geval “een heel duidelijk signaal dat je niet ongestraft een opstand tegen het hoofd van de staat kan beginnen”, zegt militair historicus Kris Quanten (Koninklijke Militaire School).

Sowieso was er woensdagavond nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van de crash. Zo sluit Dijkman ook niet uit dit “een poging is om zijn dood te faken, waardoor Prigozjin in het geheim zijn activiteiten in Afrika zou kunnen voortzetten”.