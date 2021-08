Huurleger van drugsmaffia voor de rechter: ‘We verkopen niets aan vijanden, alleen de dood’

Het proces Eris tegen de motorbende Caloh Wagoh, het doodseskader van de Nederlandse drugsmaffia, is gestart met een beklijvende uiteenzetting van het Openbaar Ministerie (OM). De videofilm van het OM zou zomaar uit een aflevering van misdaadserie Mocro Maffia kunnen komen. De twintig verdachten van Caloh Wagoh malen er niet om. Zij pleiten allemaal onschuldig te zijn aan moord en doodslag.

Het Openbaar Ministerie in Nederland weet hoe je de toon zet op een proces tegen een levensgevaarlijke motorbende. Een videopresentatie van 15 minuten, professioneel gemaakt en dramatiserend van toon, schildert op de eerste procesdag de motorbende Caloh Wagoh af als een huurleger van de Nederlandse drugsmaffia.

Twintig leden van Caloh Wagoh staan terecht voor vijf liquidaties, een tiental moordpogingen, bedreigingen, afpersingen en beschietingen van woningen, zelfs met een raketwerper. Bij de laatste liquidatie kwam de 55-jarige Antwerpse containerbaas Stefaan Bogaerts om het leven. Hij werd op 21 september 2017 met vijf kogels in Spijkenisse (bij Rotterdam) doodgeschoten.

De foto’s van doodgeschoten slachtoffers, ineengezakt achter hun stuur worden in de videopresentatie afgewisseld met chatberichten van de kopstukken. “Ontluisterend hoe de verdachten over leven en dood beslissen”, zegt de openbare aanklager en hij citeert een gesprek tussen kopstuk Delano R. en een andere hoofdverdachte The Wizzard, Jermaine B.

Verdachte Delano R.: “Hebben jullie die ijzers van laatst te koop?”

Verdachte The Wizzard wil hem wel ijzers (zijnde vuurwapens) verkopen, maar enkel voor eigen gebruik: “Maar alleen voor ons, voor niemand anders broer!”

Verdachte Delano garandeert dat hij de wapens niet zal doorverkopen: “Ja verkopen niets aan vijanden, alleen de dood!”

Ridouan Taghi

Caloh Wagoh was als doodseskader actief van januari 2017 tot september 2017. Geld was de belangrijkste drijfveer. Een liquidatie kost 70.000 euro, of 90.000 euro als de groep zelf voor ‘ijzers’ (vuurwapens) en ‘fietsen’ (gestolen auto’s) moet zorgen. Leider Delano R. van Caloh Wagoh stond volgens het OM in rechtstreeks contact met Nederlands grootste drugsbaron Ridouan Taghi en diens handlangers Feno D. en Jermaine B. Die chatgesprekken gevoerd op extra beveiligde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) zijn tijdens het onderzoek in beslag genomen. Over de prijzen werd koelbloedig onderhandeld.

Verdachte Delano: “En hoeveel voor broertje Boom. Die moet makkelijk te spotten zijn broer.”

Verdachte The Wizzard, Jermaine B.: “Oké, als je ze kan doen sir, top! Pap ligt klaar. (pap is codetaal voor geld) 70K broer, die is ook heel makkelijk die zwervertje. Is een niksnut. ”

Is de liquidatie geslaagd, dan is de opdrachtgever in de wolken.

Verdachte FW Sir: “Hahahaha wat hoofd. Hahahahaha u maakt mij eindelijk blij hahaha”

De kroongetuige

Het openbaar ministerie voert ook in dit liquidatieproces een kroongetuige op. De inzet van kroongetuigen is in Nederland sinds de moord op journalist Peter R. de Vries felbetwist. De Vries stond kroongetuige Nabil B. bij in een ander liquidatieproces tegen drugsbaron Ridouan Taghi. Eerder werden ook de volledig onschuldige broer van Nabil B. en zijn advocaat vermoord.

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp staan de leden van Caloh Wagoh terecht. Eerste rij boven: Feno D., Delano R., Jermaine B., Willem B., Marcano M., Greg R. Tweede rij: Howard K., Orhan P., Morien J., Ferman D., Reaginon A. Derde rij: Gwensley G., Ryan K., Radjesh S., Roel T., Ferman Y en Erroll van M. Beeld ANP

In proces Eris is de rol van kroongetuige weggelegd voor verdachte Tony de G. Hij was actief lid van Caloh Wagoh toen hij in juli 2017 opdracht kreeg om een Amsterdamse crimineel uit te schakelen. Tony de G. deed wat hem werd gevraagd en vluchtte naar Spanje. Na zijn arrestatie koos hij eieren voor zijn geld. In ruil voor strafvermindering praatte hij zijn gewezen broeders van Caloh Wagoh aan de galg. Tony de G. staat zelf voor een van de vijf moorden terecht. In plaats van de maximale strafeis van twintig jaar belooft het Openbaar Ministerie slechts tien jaar cel te vorderen. Mits goed gedrag kan hij na acht jaar vrijkomen.

De verklaringen van kroongetuige Tony de G., goed voor 2.500 bladzijden proces-verbaal, worden ondersteund door sporen- en telefonieonderzoek, chatberichten en foto’s. Hoofdverdachte Delano R. had de slechte gewoonte om chatberichten van zijn PGP-telefoon te filmen of te fotograferen. Bij zijn arrestatie werden computers en harde schijven vol chatberichten gevonden.

Volgens het openbaar ministerie sluiten deze berichten “naadloos” aan bij de verklaringen van de kroongetuige. Delano R. ontkent wel dat het zijn chatberichten zijn. Het OM repliceert dat op een deel van de foto’s de duim van Delano R. te herkennen is.

Kroongetuige Tony de G. is de enige van twintig verdachten die niet zichtbaar is in de zwaar bewaakte rechtszaal De Bunker in Amsterdam-Osdorp. Hij zit in een afgeschermde getuigenbox. Alleen de rechters en de aanklagers kunnen hem zien. De verdachten, hun advocaten en journalisten kunnen de kroongetuige en zijn advocaat enkel horen en dan nog met stemvervorming.

De volgende tien dagen zijn volledig gewijd aan het verhoor van kroongetuige Tony de G. over de zeventien onderdelen van het onderzoek Eris. Tony de G. heeft er wel zin in. “Morgen weer fris ertegenaan”, reageerde hij toen de rechter hem bij het einde van de eerste procesdag even het woord gaf.