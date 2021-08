Huppelende meisje doet haar verhaal: ‘Ik haat Afghanistan. Ik wil er nooit meer naartoe’

“We waren woensdag nog maar net terug in België, of ik kreeg de foto al doorgestuurd van vrienden en familie”, zegt vader Sayed Mujeeb Sadat. “Mij had niemand herkend, ik droeg een mondmasker en Afghaanse kledij. Maar iedereen had Neha gezien. (lacht)” Sadat vertelde het aan een televisieploeg van VRT NWS en op zijn schoot zat de kleine Neha te giechelen. “Ik vind het zo leuk om terug in België te zijn”, zegt ze. “Ik haat Afghanistan. Ik wil er nooit meer naartoe. Nooit meer, van mijn hele leven niet.”

Het gezin woont al zeven jaar in ons land. Op 29 juli vertrokken Sayeb, zijn vrouw en hun vier kinderen naar Afghanistan. “We gingen op bezoek bij mijn schoonouders. De eerste week ging alles goed. Maar dan hoorden we dat de taliban aan het oprukken waren. Ik heb meteen onze tickets laten omboeken, zodat we op 18 augustus al konden terugkeren, drie weken vroeger dan gepland. Maar het ging allemaal nog sneller. Vier dagen voor ons vertrek gingen de luchthavens al dicht.”

Op de bus

Het gezin probeerde de luchthaven alsnog via verschillende ingangen te bereiken, maar kwam vast te zitten in de chaos voor de poorten. “Nochtans hebben we allemaal de Belgische nationaliteit en konden we ook een e-mail laten zien waarin stond dat ze ons moesten binnenlaten. Het was heel gevaarlijk. De mannen aan de poorten toonden mij hun wapens en zeiden: ‘Als je hier niet vertrekt, schieten we je neer.’ Ook de kinderen werden bedreigd.”

De oudste dochter van het gezin, de 12-jarige Nilab, vertelt dat ze veel heeft gehuild. “De taliban hielden hun pistolen vlak naast ons oor toen ze ermee in de lucht schoten. Het was heel luid, het leek wel alsof ze bommen gooiden.”

Uiteindelijk slaagde het gezin er toch in om via een contactpunt dat ze vanuit België doorkregen op een bus te geraken, die de luchthaven kon binnenrijden. Van daaruit ging het met het vliegtuig eerst naar Islamabad in buurland Pakistan en dan naar België. Hoe ze daar van het vliegtuig stapten, heeft de hele wereld gezien.

Al werd die vreugde toch even getemperd toen het gezin nog papieren moest invullen in de militaire kazerne van Peutie. “Neha kreeg er een warm kopje thee, maar stootte het om en kreeg het hete water over haar benen. De ambulance heeft haar nog naar het ziekenhuis gebracht.” De verwondingen vielen gelukkig mee. Gisteren ging ze nog eens op controle bij de dokter, alles is in orde. “We zijn nu gewoon dankbaar om terug thuis in België te zijn.”