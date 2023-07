‘Hun engagement is veranderd’: hoe vind je genoeg animatoren voor speelpleinen?

‘Animatoren gezocht! Wij willen een sluiting vermijden’, klinkt het bij speelplein Patjoepel in Lievegem. En ze zijn niet de enige speelpleinwerking die een oproep lanceert voor meer vrijwilligers. Raakt het tekort aan monitoren opgelost?

In Wetteren is er deze zomer een beperkte speelpleinwerking door een tekort aan animatoren: tussen 31 juli en 11 augustus kunnen kinderen enkel in de noodopvang terecht. Op speelplein Don Bosco in Halle, op de terreinen van de lokale lagere en secundaire school, schrapten ze activiteiten en is de zandbak enkel ’s ochtends open, terwijl ‘het bosje’ dicht is - in de namiddag gebeurt het omgekeerde.

“We zijn een groot speelplein. Gisteren waren er 308 kinderen. Vorige week waren er 250 per dag. Onze ploeg telt een kleine dertig man, met hoofdanimatoren bij”, zegt pleinleidster Caitlin Van den Keybus (21). “Als we alle activiteiten willen openstellen, moeten we deze zomer tien extra man per week vinden. Minstens. Liefst vijftien eigenlijk. Maar we vinden ze voorlopig niet.”

Helpende handen

Speelpleinen zoeken al jaar en dag helpende handen om ’s zomers 185.000 kinderen en jongeren te entertainen op 608 locaties in Vlaanderen en Brussel. “We hebben zo’n 23.000 animatoren nodig”, telt Bert Breugelmans, coördinator bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). “We zijn altijd op zoek. Al vijftig jaar. Het is eigen aan jeugdwerk dat mensen vertrekken en anderen beginnen: er is een groot verloop van jongeren.

“De zoektocht naar animatoren is niet nieuw, wel nieuw is dat hun engagement is veranderd. We zien een algemene maatschappelijke tendens waarbij jongeren meer dan vroeger hun agenda niet meer ver op voorhand plannen of vanwege centendruk vrijwillig engagement combineren met of inruilen voor betaald vakantiewerk. Vroeger stond een animator vier weken op een speelplein, nu is dat vaak maar één à twee weken. Ze combineren met andere activiteiten, zoals een reis, festival of vakantiejob. Het vrijetijdsaanbod in de vakantie blijft groeien en alle organisatoren vissen uiteindelijk in dezelfde vijver – concurrentie speelt ook.”

Vrijwilligerswerk

“Het leven is duur geworden,” zegt Van den Keybus, “en speelplein geven is vrijwilligerswerk. Als we animatoren van vorig jaar bellen met de vraag of ze willen depanneren, verwijzen ze allemaal naar hun vakantiejob: daar worden ze betaald. Wij proberen hen op andere manieren te overtuigen: met twee maaltijden per dag, en ze mogen hier blijven slapen. We creëren een toffe kampsfeer, maar het aanwerven blijft moeilijk.”

“70 procent van de jongeren die vandaag op het speelplein staan, zijn vrijwilligers”, zegt Breugelmans. Ze krijgen een maximale vergoeding van 40 euro per dag. Hoofdanimatoren krijgen soms wat meer, net als jongeren die bijvoorbeeld een attest in het jeugdwerk hebben behaald via een opleiding. Sommige gemeentes schrijven (hoofd)animatoren in als jobstudent. Dit verschilt sterk van regio tot regio.

“Dat jongeren meer geld willen dan vroeger om te besteden aan reizen en festivals? Het is genuanceerder dan dit. We krijgen veel signalen van jongeren die de centen nodig hebben om hun kot, studies of kleding te betalen, of zelfs thuis moeten bijpassen.”

Hoe kunnen speelpleinen de trend keren? “ We raden speelpleinen aan meer flexibel te zijn en blijvend in te zetten op verbondenheid en ondersteuning. Meer betalen is vaak moeilijk. Gemeentes organiseren 70 procent van de speelpleinwerkingen, vzw's 30 procent. Vergoedingen optrekken heeft voor hen een grote financiële impact, en subsidies stijgen vaak niet evenredig. Je kan ook de ouders niet plots veel meer laten betalen. Speelpleinen staan er net om bekend heel toegankelijk en laagdrempelig te zijn.”