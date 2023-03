Humza Yousaf wint nipt de strijd om het Schotse leiderschap en erft grote verdeeldheid van Nicola Sturgeon

Yousaf versloeg rivalen Kate Forbes en Ash Regan na twee stemmingsronden en 52 procent van de stemmen. De Glaswegian van Pakistaanse komaf kreeg tijdens de bittere leiderschapscampagne de steun van zijn voorganger en andere kopstukken. En toen het op stemmen aankwam dus ook een meerderheid van de partijleden - zo'n 70 procent van hen bracht zijn stem uit.

In de afgelopen zes weken heeft Yousaf zich geprofileerd als het progressieve geluid, tegenover zijn sociaal-conservatievere concurrenten. Met name onder jonge leden in de steden kreeg Yousaf steun. Maar makkelijk zal hij het niet krijgen als eerste minister, want de campagne heeft grote verdeeldheid binnen de partij blootgelegd.

Omstreden transgenderwet

Bij debatten kreeg hij flinke kritiek op zijn beleid tijdens zijn ministerschappen op Transport, Justitie en Zorg. Uit peilingen onder de Schotse bevolking als geheel bleek dat Forbes populairder was dan Yousaf. Binnen de eigen partij bleek dat geheel anders te liggen. Yousaf treedt in de voetsporen van Alex Salmond en Nicola Sturgeon, twee populaire leiders.

Dinsdag zal het Schotse parlement hem via een stemming formeel aanwijzen als nieuwe eerste minister. Gesteund door The Greens heeft de SNP een Kamermeerderheid. Yousaf heeft beloofd om de strijd voor een eigen staat voort te zetten. Zo wil hij de Britse blokkade van een omstreden Schotse transgenderwet aanvechten. Volgens Yousaf is deze inmenging van Londen ongewenst.

Het enthousiasme voor onafhankelijkheid onder de Schotten is minder groot dan enkele jaren geleden, zeker nu Boris Johnson verdwenen is. Volgens peilingen is een meerderheid momenteel voor het in stand houden van de unie met Engeland en andere naties binnen het Verenigd Koninkrijk. Ook de populariteit van de SNP lijkt tanende te zijn. Dat is goed nieuws voor de Britse Labour Partij, die Schotse stemmen nodig heeft om eind volgend jaar een meerderheid in het Lagerhuis te behalen.