Humane wetenschappen mag niet langer kneusje aso zijn: nieuwe eindtermen moeten imago opkrikken

Leerkrachten en leerlingen in de richting humane wetenschappen staan de komende jaren voor een kleine revolutie. Door de uitrol van de nieuwe eindtermen zien ze het lessenpakket ingrijpend veranderen. “Ik merk heel wat ongerustheid in het veld”, zegt Iris Gysels ­(lerarenopleiding VUB). Ze was ­betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen, zetelde in verschillende ontwikkelcommissies en schreef mee aan de leerplannen van het GO!.

De vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen gaan op de schop. In de tweede graad worden ze vervangen door ­filosofie, kunstbeschouwing en een vak geclusterd rond psychologie en sociologie. In de derde graad komt er een extra pakket statistiek bij - in het katholiek onderwijs wordt dat een apart vak statistiek. Ook de luiken recht en wetenschappelijk onderzoek zullen zwaarder wegen.

De nieuwe koers is ingegeven door de slaagcijfers van studenten ­humane wetenschappen in het ­hoger onderwijs. “We zien dat leerlingen uit de humane vaak moeite hebben om een academische ­bachelor te behalen”, klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Door scherpere eindtermen en een duidelijker profiel wordt de studierichting beter afgelijnd.”

Positieve keuze

Er is nog een tweede ambitie: het imago van de richting opschroeven. Door de richting inhoudelijk te versterken, moeten meer jongeren een positieve keuze maken voor humane wetenschappen, en niet als eindfase van de waterval Latijn-economie-humane. “Humane heeft al jaren het imago de vuilnisbak van het aso te zijn. Dat oud zeer willen we wegwerken”, zegt ­Gysels.

De hamvraag, en nog altijd een vraagteken, is of de huidige leerkrachten cultuurwetenschappen aan de bak kunnen blijven, of een school op zoek moet naar een educatieve master filosofie, sociologie en kunstgeschiedenis? “Ik vrees dat dit niet door één leerkracht gegeven kan worden”, zegt Gysels. “Anders zal er aan kwaliteit worden ingeboet. Je moet van zoveel markten thuis zijn: én recht én sociologie én filosofie én kunstgeschiedenis. Dat is niet evident.”