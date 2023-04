Human Rights Watch: ‘Kinderen gemarteld, misbruikt en gedood door Iraanse veiligheidstroepen’

Human Rights Watch zei dinsdag in een verklaring dat zij samen met andere ngo’s het “wijdverbreide gebruik van dodelijk geweld tegen demonstranten, waaronder kinderen” had gedocumenteerd. Men onderzocht de mishandeling van ten minste 11 kinderen tussen september 2022 (toen massale protesten plaatsvonden na de dood van de Iraanse Koerdische vrouw Mahsa Amini, die was gearresteerd omdat ze zich niet hield aan de strikte kledingvoorschriften die aan vrouwen zijn opgelegd) en februari 2023. Maar een Iraanse advocaat beweert op de hoogte te zijn van 28 andere gevallen waarbij kinderen zijn vervolgd voor vage vergrijpen (“vijandschap tegen God” of “corruptie op aarde”), die bestraft kunnen worden met de dood of een amputatie.

Human Rights Watch is ook op de hoogte van de gevallen van twee 16-jarige meisjes die werden gedood na deelname aan demonstraties in september. Het lichaam van een van hen werd tien dagen later door de ouders gevonden, de andere overleed nadat ze werd geslagen door veiligheidstroepen. Maar Iraanse mensenrechtengroepen zeggen dat ze de dood van 68 kinderen hebben geregistreerd onder de 537 mensen die door veiligheidstroepen zijn gedood tijdens het neerslaan van de protesten.

“Iraanse leiders hebben hun brute veiligheidstroepen losgelaten om kinderen seksueel te misbruiken en te martelen, en hebben minderjarigen niet gespaard bij hun belachelijk bevooroordeelde processen”, aldus Tara Sepehri Far, een Iran-onderzoeker bij Human Rights Watch. “In de afgelopen zeven maanden hebben de autoriteiten niet geaarzeld om de dwangmiddelen van de staat uit te breiden om zelfs kinderen het zwijgen op te leggen”, stelt ze.

Vage overtredingen

De ngo wijst erop dat de autoriteiten ook kinderen hebben gearresteerd, ondervraagd en vervolgd. Rechters hebben ouders de toegang tot een advocaat naar keuze ontzegd om hun kinderen te verdedigen, kinderen zijn beschuldigd van vage overtredingen en zijn buiten het kader van de jeugdrechtbanken vervolgd.

Human Rights Watch roept de VN daarom op een onderzoek in te stellen naar het neerslaan van de demonstraties en ook om de mishandeling van minderjarigen te onderzoeken.