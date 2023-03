Hulplijn 1712 voor geweld en misbruik krijgt steeds meer oproepen: ‘Jonge leeftijd van slachtoffers is zorgwekkend’

Steeds meer mensen vinden de weg naar 1712, een hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling. De slachtoffers blijken vaak piepjong: één op de vijf is jonger dan zeven jaar. Zorgwekkend, omdat kindermishandeling tot veel later in het leven kan doorwerken. Al kan therapie een groot verschil maken.

Toen de ouders van Anna Defossez (26) scheidden, kwam het gezin in financiële moeilijkheden terecht. Het leidde tot stress en emotioneel geweld. “Als kind leerde ik om alert te zijn voor gevaar. Als ik het geluid van hakken op de trap hoorde, werd ik bezorgd. Tot op vandaag is dat geluid een trigger voor mij, en zo zijn er meer”, zegt Defossez, die mede-auteur is van het boek Over leven, waarin overlevers van kindermishandeling hun verhaal doen.

Naar schatting één op de tien kinderen krijgt te maken met mishandeling of geweld, vaak binnen het gezin. Het blijft een minderheid die de weg naar hulpverlening vindt, al stijgt het aantal jaar na jaar. Zo kreeg 1712, de hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, in 2022 9.045 oproepen over 12.044 slachtoffers van geweld. Dat zijn er 6 procent meer dan het jaar ervoor, en drieënhalf keer zoveel als bij de oprichting van de hulplijn in 2012.

Veruit de meeste van die meldingen (55 procent) gaan over kindermishandeling. Vooral de jonge leeftijd van de slachtoffers valt daarbij op. De hulplijn kreeg oproepen over 6.600 kinderen. Een op de vijf slachtoffers is zelfs jonger dan zeven jaar. “Het is positief dat familieleden of naasten sneller de weg vinden naar de hulplijn om mogelijke mishandeling van een kind te melden, want die groep kan moeilijk voor zichzelf opkomen”, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van hulplijn 1712. “Maar de jonge leeftijd van deze slachtoffers natuurlijk zorgwekkend. “We weten dat op zo’n jonge leeftijd blootgesteld worden aan geweld een grote impact kan hebben op de ontwikkeling van jongeren.”

Kindermishandeling wordt gezien als een vorm van psychologisch trauma, en kan tot lang na de kindertijd doorwerken in het leven van het slachtoffer. Onder meer neurologisch onderzoek heeft aangetoond dat vormen van emotioneel of fysiek geweld in het gezin voor kinderen als een voortdurende stressor werken. Door jarenlange voortdurende stress kan de amygdala - zeg maar het emotionele centrum in de hersenen - van slachtoffers ‘overtraind’ raken, waardoor ze zelfs tot jaren na het trauma sneller situaties vaker als gevaarlijk beschouwen, slechter slapen en over het algemeen meer stress ervaren in het leven. “We zien ook dat kinderen die mishandeld werden tijdens hun jeugd meer risico lopen om in hun latere leven problemen te ontwikkelen in hun gezondheid, hun relaties en zelfs hun financiën”, zegt Tim Stroobants, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

Therapie kan een groot verschil maken, weet Anna Defossez uit eigen ervaring. “De triggers blijven, maar door therapie heb ik geleerd om ze veel sneller een plaats te geven.

Op haar 24ste kwam ze in contact met een therapeut die haar met de gevolgen van kindermishandeling hielp omgaan. “Het heeft dan even geduurd voor ik aan mezelf kon toegeven dat ik het had meegemaakt. Veel slachtoffers doen daar jaren over, ook omdat de omgeving niet altijd even ondersteunend reageert.” Als coördinator bij ECHO, een lotgenotenvereniging voor volwassenen die als kind met mishandeling te maken kregen, helpt ze vandaag anderen naar herstel.

Aanbod 1712 uitgebreid

Ook de stijging van het aantal oproepen bij hulplijn 1712 kan in die zin net een positief signaal zijn. “Het betekent dat mensen sneller de weg naar ons vinden, ook omdat ons aanbod uitgebreid is”, zegt Van de Voorde. Omwille van de coronacrisis investeerde de Vlaamse regering extra in de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra kindermishandeling die de hulplijn ondersteunen, waardoor ze elk een extra halftijdse kracht konden inzetten. Het aantal chat- en telefoonlijnen is uitgebreid en de chathulpverlening is sinds september bereikbaar tot 22 uur. Die extra steun van de Vlaamse regering geldt al zeker tot eind 2024. “We merken dat vooral de uitbreiding van de chathulpverlening ertoe leidt dat meer jongeren ons bereiken. Tegenover 2021 hadden we liefst 60 procent meer oproepen van jongeren.”

Wat de impact van corona op vlak van kindermishandeling of geweld binnen gezinnen geweest is, daar kan alleen wetenschappelijk onderzoek uitsluitsel over geven. Voor heel wat gezinnen waar de situatie al gespannen was, kunnen de coronacrisis en de bijhorende periodes van isolement de situatie verergerd hebben. “Tegelijk kreeg het thema huiselijk geweld tijdens de coronacrisis meer aandacht, waardoor mensen misschien ook sneller hulp zoeken”, zegt Van de Voorde.

Met ‘Veilige Thuis’, een nieuwe campagne op bussen en trams van De Lijn en op digitale borden in de Antwerpse premetro, wil 1712 slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld aansporen om sneller de hulplijn te contacteren. “Het is vooral belangrijk dat omstaanders sneller durven ingrijpen”, zegt Defossez. “Dat we met zijn allen alerter worden dat er mogelijk iets misloopt in een gezin, want al te vaak komt de verantwoordelijkheid daarvoor nu nog op de schouders van het kind terecht.”

‘Over leven’ (Lannoo), het boek van onder anderen Valerie van Peel, Meredith Van Overloop en Anna Defossez, ligt sinds vandaag in de rekken. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereiken. Meer info op 1712.be