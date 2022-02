Hulp kwam te laat voor Rayan (5): kleuter die vier dagen vastzat in diepe put is overleden

De Marokkaanse kleuter Rayan is niet meer in leven. Dat maakte het koninklijk paleis van Marokko bekend, kort nadat het bericht de wereld rondging dat de kleuter eindelijk uit de put gehaald was. Mensen in heel het land, en daarbuiten, hielden dagenlang hun adem in tijdens de enorme reddingsoperatie maar zaterdagavond kwam dan toch het sombere bericht.

De Marokkaanse koning Mohammed VI nam kort na de dramatische ontknoping contact op met de ouders van het kind en betuigde zijn medeleven. “Na het tragische ongeval dat het leven kostte aan het kind Rayan Oram, belde Zijne Majesteit Koning Mohammed VI de ouders van de overledene, die stierf nadat hij in een put was gevallen”, aldus de verklaring in het Arabisch.

Rayan

De 5-jarige Rayan zat sinds dinsdag vast op zo’n 32 meter diepte. Hij viel toen in een put in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers werkten rond de klok om de kleuter eruit te halen. Ze hadden een enorm gat gegraven naast de put en maakten een tunnel naar de plek waar hij vastzat, maar alle hulp kwam te laat.

De slotfase van de reddingsoperatie verliep bijzonder traag, uit vrees voor instorting. Ook waren reddingswerkers tijdens het graven naar verluidt gestuit op een rotsblok, met vertraging tot gevolg. Ze konden niet afdalen via de schacht waar Rayan doorheen viel, omdat die te smal is.

De vijfjarige Rayan viel in een waterput in Marokko. Beeld Facebook

Honderden omwonenden verzamelden zich de afgelopen dagen bij de waterput om steun te bieden aan Rayan en zijn familie, ondanks oproepen om niet massaal naar de put te komen. Dat om te vermijden dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen.

Het ongeval doet denken aan een tragedie die zich in 2019 in Spanje voordeed, toen een 2-jarig kind bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was een tweetal weken in de ban van de wanhopige pogingen de peuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.