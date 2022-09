Hulp bereikt niet iedereen na klimaatramp Pakistan: ‘Het is nog niet afgelopen’

Zeker 33 miljoen mensen zijn getroffen door de ramp. De Pakistaanse overheid meldde vrijdag dat 90.000 mensen op een dag zijn behandeld voor malaria, dengue en door water overdraagbare infectieziektes als tyfus en cholera.

Zware moessonregens en smeltende gletsjers leidden sinds midden juni tot extreem hoge waterstanden. Op een bepaald moment stond eenderde van Pakistan onder water, een gebied zo groot als het Verenigd Koninkrijk. Op 26 augustus riep de Pakistaanse regering de noodtoestand uit en deed een oproep voor internationale hulp. Het officiële dodental loopt op tot meer dan 1.500 slachtoffers.

‘Ongekende klimaatcatastrofe’

Nieuws over het wegtrekkende water is een lichtpunt tussen alle ellende. De provinciale irrigatie-ambtenaar, Mohammad Irfan, meldde vrijdag dat de Indusrivier opnieuw ‘normaal’ naar de Arabische Zee stroomt. In de omliggende gebieden is het water volgens Irfan de laatste twee dagen tot wel een meter gedaald. Donderdag heropende ingenieurs ook een belangrijke snelweg in de zuidwestelijke provincie Balochistan, waardoor hulpverleners sneller bij de getroffen gebieden geraken.

Wegen komen door de zware moessonregens onder water te staan. Beeld REUTERS

“Veel mensen hebben alles verloren en slapen in tenten langs de kant van de weg”, zei dokter Khalid Elsheikh Ahmedana van de Franse afdeling van Artsen zonder Grenzen in een persbericht. Ook hij is bezorgd over de gezondheidstoestand van de overlevenden in de getroffen regio’s: “Sommige ziekten die endemisch zijn in Pakistan kunnen zich nu verspreiden door de verslechterde levensomstandigheden en het gebrek aan hygiëne.” In Pakistan zijn op dit moment ongeveer duizend medewerkers van de internationale hulporganisatie actief.

Nadat VN-baas Antonio Guterres de overstromingen tijdens zijn bezoek aan Pakistan vorige week al een “ongekende klimaatcatastrofe” noemde, bevestigden 26 wetenschappers van het internationale netwerk World Weather Attribution (WWA) het verband van de ramp met de klimaatverandering donderdag officieel. Door de opwarming van de aarde worden de moessonregens in het Zuid-Aziatische land intenser, schrijven ze in het onderzoek.

De klimaatwetenschappers stellen op basis van weerdata en klimaatmodellen dat de regenval in de zwaarst getroffen provincies Sindh en Balochistan met 75 procent intenser was op de vijf dagen met het hevigste noodweer. In het algemeen regende het in die zuidelijke provincies zeven tot acht keer meer dan normaal tijdens de moessonmaand augustus. Naast de hevige regens, kampte het land recent ook met hittegolven en bosbranden.

Opnieuw onder water

“Momenteel zijn voedsel en schoon water de meest urgente noden”, zegt gezondheidsadviseur van Artsen zonder Grenzen, Kees Keus. De lokale medewerkers proberen die hulp te bieden in de getroffen regio en installeren er mobiele klinieken. “Op medisch vlak zien we heel wat kinderen met luchtweginfecties en mensen met malaria of diarree”, aldus Keus.

Beeld REUTERS

Verder meldt de gezondheidsadviseur dat de hulpverleners worden geconfronteerd met grote logistieke problemen. “Veel wegen zijn verwoest en op doorgestuurde foto’s zie ik vaak een grote watermassa”, vertelt hij. Dat de hulpverlening mensen met een beperking of verafgelegen regio’s niet bereikt, baart hem grote zorgen. “We proberen die gebieden te bereiken met gehuurde boten, maar sommige dorpen hebben nog geen hulp ontvangen.”

De komende maanden verwacht Keus weinig beterschap. Door de mislukte oogsten, dreigt er volgens de medische adviseur later ook een economische crisis en een voedselcrisis. “Het is nog niet afgelopen”, zegt Keus. “Er wordt hevige regen voorspeld die de getroffen regio opnieuw onder water kan zetten.”