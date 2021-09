Huizen in Vlaanderen opnieuw fors duurder: bekijk hier de prijzen in uw gemeente

De Vlaamse en bij uitbreiding Belgische vastgoedmarkt blijft bijzonder verhit. Op een jaar tijd steeg de prijs van de huizen met niet minder dan 9,7 procent, en tegenover tien jaar gelezen kwam er liefst 40 procent bij. Ontdek hier hoeveel een huis of appartement vandaag in uw gemeente kost.

Voorlopig lijkt er geen einde te komen aan de felle stijgingen van de vastgoedprijzen in Vlaanderen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het eerste semester van 2021 die statistiekbureau Statbel vandaag vrijgeeft. Een huis met gesloten of halfopen bebouwing kost u nu 260.000 euro. Daarmee stijgen de huizenprijzen zelfs steeds sneller: eenzelfde type woning werd vorig jaar ‘maar’ 3 procent duurder.

Ook voor volledig open bebouwingen bent u steeds meer kwijt. Daarvan ligt de mediaanprijs nu op 365.000 euro, 7,4 procent meer dan vorig jaar. Toen bedroeg de stijging tegenover het eerste semester van 2019 ook ‘maar’ 4,6 procent. Op tien jaar tijd werden gesloten en halfopen bebouwingen zo liefst 40,5 procent duurder, open bebouwingen 32,7 procent.

Voor appartementen ging het in de eerste zes maanden van dit jaar iets minder hard, al is zelfs dat relatief: +5,9 procent kwam erbij tot 217.000 euro, tegenover +7,8 procent het jaar daarvoor. Op tien jaar tijd kwam er met 40 procent wel evenveel bij als bij gesloten en halfopen bebouwingen: in 2011 kostte een mediaan appartement nog 155.000 euro.

Wat is de mediaanprijs? De mediaanprijs is de prijs ‘in het midden’ van alle verkochte woningen: de helft van alle woningen is goedkoper dan de mediaan, de andere helft duurder. Het voordeel tegenover het gemiddelde is dat het effect van extreem dure woningen zo wordt uitgevlakt.

Regionale verschillen

Er zijn wel nog steeds grote verschillen tussen de provincies. Het duurste in Vlaanderen blijft Vlaams-Brabant: 305.000 euro voor een gesloten bebouwing en 415.000 euro voor een open bebouwing. Limburg blijft de goedkoopste provincie, met 215.000 euro mediaanprijs voor een gesloten bebouwing en 285.000 euro voor een open bebouwing.

De drie duurste gemeenten van Vlaanderen voor een open, halfopen of gesloten bebouwing zijn Knokke-Heist (mediaanprijs van 770.000 euro), Sint-Martens-Latem (680.000 euro) en Kraainem (583.301 euro). De goedkoopste zijn Vleteren (163.000 euro), Menen (168.500 euro) en Ronse (179.000 euro).

De duurste Waalse huizen situeerden zich in Lasne (600.000 euro) en de goedkoopste huizen waren terug te vinden in Hastière (77.000 euro). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende de gemeente Elsene de hoogste mediaanprijs met 750.000 euro. De laagste mediaanprijs in dit gewest was voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek (295.000 euro).

De duurste gemeenten kenden daarom niet de grootste stijgingen: de Vlaamse gemeente waar de mediaan de afgelopen tien jaar het hardste steeg, is Bierbeek. Daar kostte een huis in 2011 nog 229.000 euro, in 2021 was dat al 440.000 euro, of 92 procent meer. Het Limburgse Zutendaal is de enige Vlaamse gemeente waar de huizen dan weer goedkoper werden: ze daalden er met 18 procent van 242.500 euro tot 200.000 euro.In de tabel kan u de cijfers voor uw eigen gemeente opzoeken:

Ook bij de appartementen staat kustgemeente Knokke-Heist helemaal bovenaan, als enige echte uitschieter zelfs. Al dient opgemerkt dat er bij de appartementen voor veel gemeenten te weinig gegevens voorhanden zijn om een statistisch relevante mediaan te bepalen. In Knokke-Heist bent u 455.000 euro kwijt voor een appartement, in Wezembeek-Oppem 380.000 en in Schilde 321.750.

De goedkoopste Vlaamse gemeenten voor een appartement (waarvoor gegevens beschikbaar zijn) zijn Roeselare (151.000 euro), Middelkerke (156.000 euro) en Menen (157.500 euro).

Stijging nog groter op Belgisch niveau

Op Belgisch niveau gingen de prijsstijgingen op de vastgoedmarkt trouwens nog harder, met een mediaanprijs van 230.000 euro voor een gesloten bebouwing (+15 procent), 330.000 euro voor een open bebouwing (+10 procent) en 215.000 euro voor een appartement (+7,5 procent).

Statbel wijst erop dat vorig jaar de woonbonus in Vlaanderen net was afgeschaft waardoor er minder transacties waren en Wallonië dus zwaarder doorwoog, wat de nationale mediaanprijs drukte. Dit jaar is het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen weer genormaliseerd, met een opwaarts effect op het nationale gemiddelde.