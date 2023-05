Huizen 60 procent duurder, elk jaar zo'n 7.000 mensen weg uit de stad: woningnood in Gent groter dan gedacht

Het woningtekort in Gent is een stuk groter dan eerst geschat, zo stelt een nieuwe grootschalige studie van de stad. Opvallend: niet alleen voor alleenstaanden, maar vooral voor gezinnen met kinderen voldoende woningen voorzien blijkt de grootste uitdaging voor de stad.

Perfect geïsoleerd, twee slaapkamers, een bad en een tuintje: het lijken erg redelijke eisen voor een huis. Maar toen makelaar Kinga Kantorska het verlanglijstje van Blind gekocht-deelnemer Talia hoorde, zag de kijker haar toch even slikken. Met een budget van 210.000 euro bleek er immers al snel in stad Gent alleen maar een bouwvallig rijhuis met afschrikwekkend vochtprobleem te vinden. Dat is geen optie voor de chronisch zieke dochter van Talia, dus werd het uiteindelijk een woning die wel aan alle kwaliteitsvereisten voldoet in Gavere, een gemeente buiten Gent.

Onbewust illustreren de makers van het realityprogramma zo bijna perfect de bevindingen van een nieuwe woonstudie in opdracht van stad Gent. Volgens een analyse van onderzoeksbureaus Atelier Romain en Endeavour is het tekort aan woningen in Gent immers veel groter dan normaal wordt gedacht, juist omdat de vraag onderschat wordt. Elk jaar vertrekken er zo’n 7.000 mensen van het centrum van de stad naar gemeenten buiten de rand, terwijl de helft van hen aangeeft liever in het centrum te blijven.

“Dat is een enorm potentieel dat Gent jaarlijks ziet vertrekken”, aldus onderzoeker Brecht Vandekerckhove van Atelier Romain. Als je deze onvrijwillige stadsverlaters in rekening brengt, kom je op een realistische woonvraag van 19.400 huishoudens tegen 2040. Aangezien er tegen dan amper 13.433 extra plaatsen op de Gentse vastgoedmarkt verwacht worden, kijkt de stad over minder dan twintig jaar dus op tegen een tekort van 6.000 woningen.

Indien er niets verandert, zullen de prijzen daardoor ook verder de lucht ingeduwd worden. Dat terwijl Gent van 2010 tot 2020 met bijna 60 procent al de grootste prijsstijging op de koopmarkt noteerde van alle Vlaamse centrumsteden. Wat de huurmarkt betreft, stegen vooral halfopen bebouwingen, rijhuizen en kamers heel sterk in prijs. Wie momenteel in Gent een huurhuis zoekt in een halfopen bebouwing, betaalde daar in 2022 gemiddeld 40 procent meer voor dan in 2017.

Kinderen

En dus dreigen vooral gezinnen met kinderen uit de boot te vallen, aldus de onderzoekers. Dat is opvallend, want tot nu toe werd altijd verwacht dat er in de toekomst meer kleinere gezinnen zouden komen, bestaande uit een of twee personen, waardoor er meer nood is aan appartementen. Maar volgens de onderzoekers is in Gent net het omgekeerde waar. Bovenop de sterke prijsstijgingen voor eengezinswoningen, zullen er ook gewoon niet voldoende geschikte woningen bijkomen om aan de verwachte groei van jonge gezinnen te voldoen. Van de woonprojecten die in de steigers staan, richt 29 procent zich momenteel op gezinnen met kinderen. De onderzoekers zien dat percentage liever fel opgetrokken, naar 52 procent.

“In een aantal wijken waar veel eengezinswoningen zijn, woont nu net een oudere bevolking”, zegt schepen van Wonen Tine Heyse (Groen). “Dat is een mismatch. Als stad moeten we niet zozeer inzetten op woningen waar iemand voor het leven kan wonen, maar geschikte alternatieven vinden voor elke levensfase.” Door bijvoorbeeld appartementen te bouwen gericht op de oudere bevolking in die wijken, hoopt de schepen ruimte voor jonge gezinnen te creëren. In een eerdere studie zou zo’n 15 procent van de 65-plussers zich bereid verklaren om te verhuizen.

luxueuze appartementen

Heyse wilt als stad ook meer grip krijgen op de private ontwikkeling van nieuwbouw. Zo worden er in Gent nu volop luxueuze appartementen met een tot twee slaapkamers gezet, terwijl er daar over enkele jaren juist een overschot aan zal zijn. Door bijvoorbeeld strengere regels op te leggen aan wie wil bouwen, hoopt de schepen de groei beter te sturen.

Ook voor de sociale woningbouw wil Heyse een tandje bijsteken. Op dit moment staan er heel wat sociale woningen leeg omdat ze dringend toe zijn aan renovatie. Tegen 2040 wil de schepen 16 procent van de totale woningmarkt voor sociale huisvesting vrijmaken. In dat scenario blijven er volgens het onderzoek nog 5.824 sociale woningen te kort.

De burgerbeweging Te Duur wil dat de stad geen publieke gronden meer verkoopt aan private investeerders. Beeld Thomas Sweertvaegher

Te Duur, de burgerbeweging die strijdt voor betaalbaar wonen in Gent, denkt dat de tekorten nog onderschat worden. “Volgens de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wachtten in 2022 bijna 12.000 mensen op een sociale woning in Gent”, zegt vrijwilliger Pepijn Boeraeve. “Voor elk gezin op die wachtlijst moet er een betaalbare woning komen.” De beweging wil dat de stad geen publieke gronden meer verkoopt aan private investeerders en de privatisering van sociale woningen stopt. Op 15 mei overhandigen ze de stad daarom een petitie waarvoor ze nu al ongeveer 34.000 handtekeningen verzamelden. Te Duur hoopt dat deze uiteindelijk leidt tot een referendum over betaalbaar wonen in Gent.

En dan blijft er nog een hoofdpijndossier over voor Gent. Wil de stad de stijgende vraag bijbenen, dan moet ze vermijden dat woningen uit de residentiële woonmarkt verdwijnen, zeggen de onderzoekers. Studenten die bij een gebrek aan kot in een eengezinswoning verblijven of investeerders die massaal herenhuizen ombouwen tot Airbnb zijn uit den boze. Ook Heyse belooft private spelers en onderwijsinstellingen te stimuleren om studentenhuisvesting bij te bouwen.