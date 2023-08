Huissteekmug wordt ongevoelig voor insecticiden: ‘We moeten vaker inzetten op andere middelen’

Waarom heeft het ITG een onderzoek gedaan naar de huissteekmug?

Adwine Vanslembrouck: “Huissteekmuggen zijn, zoals de naam doet vermoeden, de muggen die je het vaakst bij ons in huis aantreft, en die er soms voor zorgen dat we ’s nachts niet slapen. Doorgaans zijn die niet heel schadelijk. Maar we weten wel dat ze ook drager kunnen zijn van virussen zoals het westnijlvirus, dat in opmars is in Europa. Vorig jaar waren er in Europa 1.340 gevallen, het hoogste aantal sinds piekjaar 2018. Dat virus werd ook al vastgesteld in onze buurlanden Duitsland en Nederland.

Adwine Vanslembrouck. Beeld rv

“Het is een virus dat doorgaans vooral vogels en paarden treft. De meeste mensen hebben geen symptomen. Bij een kleine groep ontwikkelen zich griepachtige symptomen, maar in uitzonderlijke gevallen kan het wel dodelijk zijn. Van de 1.340 bekende gevallen in Europa vorig jaar waren er toch 104 sterfgevallen.

“Daarom is het belangrijk om te bekijken welke middelen werken tegen die muggen, want daar weten we niet zoveel over.”

Jullie hebben vijf insecticiden getest die in principe muggendodend zijn. Wat bleek daaruit?

“We hebben de muggen in plastic buisjes gestopt met concentraties van de gifstoffen permethrine, deltamethrine, malathion, bendiocarb en DDT. 24 uur later hebben we gekeken hoeveel van de muggen nog in leven waren.

“De WHO spreekt van resistentie als minder dan 90 procent van de muggen sterft, en dat bleek bij drie van de vijf producten het geval. Het veelgebruikte permethrine bleek zelfs maar tegen 80 procent van de muggen te werken. Dat is belangrijk om te weten. Want als tien of twintig procent van de muggen zo’n middel overleeft, dan kunnen die muggen nakomelingen maken die ook resistent zijn tegen dat insecticide. Zo kan een resistentie toenemen in een muggenpopulatie.”

Hoe zorgwekkend is die resistentie?

“Tot nu zijn die insecticiden de belangrijkste wapens die we inzetten mocht zich een uitbraak voordoen. Deze resultaten laten zien dat insecticiden alleen niet voldoende zijn. We moeten ze vaker afwisselen, of nieuwe insecticiden gebruiken. Het door ons geteste malathion bleek bijvoorbeeld effectief. Maar in Europa is dat voorlopig alleen toegelaten als landbouwmiddel, niet als insecticide. Dat moet misschien aangepast worden. Toch lijkt het ons belangrijker om vaker in te zetten op andere middelen, want insecticiden zijn sowieso schadelijk voor het milieu.”

Welke andere middelen zouden kunnen helpen?

“In het insectarium van het ITG testen we natuurlijke predatoren zoals inheemse waterroofkevers die de muggenlarven kunnen aanvallen. Die zouden we kunnen inzetten op plekken waar insecticiden niet aangeraden zijn: zoals dakgoten, boomholtes of natuurgebieden. Ook bacteriën zoals Wolbachia kunnen helpen bij het beperken van muggenpopulaties.

“De grootste winst valt te boeken door sensibilisering van de bevolking. We raden mensen bijvoorbeeld aan om stilstaand water in hun tuin zoveel mogelijk te beperken, want het is daar dat larven zich ontwikkelen. Ook is het nuttiger om muggengaas te installeren om muggen buiten te houden, in plaats van overal producten met insecticide in het stopcontact te stoppen.”

Als deze huissteekmug resistent is tegen de meest populaire insecticiden, geldt dat dan ook voor andere muggensoorten?

“Die kans is er zeker. We zien nu al in Zuid-Europa dat de tijgermug zich begint te vestigen én resistentie ontwikkelen tegen insecticiden. Het is een kwestie van tijd voor die mug zich ook hier vestigt. Dat is zorgwekkend, want die dieren kunnen het denguevirus dragen, daarom moeten we onderzoeken welke middelen kunnen helpen om populaties te beperken bij een mogelijke uitbraak.”