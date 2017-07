Huisartsenwachtposten zien 's nachts amper patiënten

België telt 73 wachtposten, waarvoor de overheid jaarlijks meer dan 23 miljoen euro betaalt. 43 van die wachtposten zijn in het weekend 's nachts open. Uit het onderzoek bij een deel van die wachtposten blijkt dat de helft 's nachts minder dan twee patiënten over de vloer krijgt. Een op de vijf ziet gemiddeld zelfs minder dan één patiënt per nacht.



Fusies

De Block grijpt de audit aan om een hervorming van de huisartsenwachtposten door te voeren. Vorige week presenteerde ze de hoofdlijnen van haar plan. Nieuwe initiatieven en fusies van bestaande wachtposten tot netwerken moeten de blinde vlekken wegwerken. Alle bestaande en nieuwe projecten zullen dezelfde organisatievorm volgen, zodat hun werking en hun financiering uniformer en transparanter worden.



Omdat de wachtposten 's nachts bijzonder weinig worden geraadpleegd, moeten volgens De Block verschillende regelingen worden uitgewerkt volgens regio en behoeften van de patiënten. Per netwerk van wachtposten zou er één kunnen openblijven. Of er zou een systeem kunnen worden uitgewerkt waarbij 's nachts openblijven niet nodig is, maar er wordt samengewerkt met het triagenummer 1733.