Huisartsenvereniging noemt nieuwe regeling remgeld tele- en videoconsultaties ‘praktisch niet haalbaar’

Wat verandert er maandag?

“De telefonische en videoconsultaties zijn snel ingevoerd tijdens de eerste covidgolf. Toen gold dat de raadplegingen coronagerelateerd moesten zijn. Ook werd er geen onderscheid gemaakt tussen een consultatie per telefoon of via video. Dat wordt nu geschrapt. De consultaties hoeven niets meer te maken hebben met Covid-19 en er geldt geen beperking meer voor het aantal teleconsultaties per patiënt.

“Ook wordt er nu wél een onderscheid te gemaakt tussen telefonische en videoconsultaties. Voor die eerste mogen artsen 10,38 euro aanrekenen en voor videoconsulten 23,06 euro. Een deel daarvan zal de patiënt zelf moeten betalen: 2 euro bij een telefonisch consult en 4 euro voor een videoconsult. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt telkens 1 euro.”

Er zijn wel enkele voorwaarden. Wat zijn die?

“De arts moet de patiënt voordien al eens gezien hebben of de patiënt moet doorverwezen zijn door een andere arts. De dokter moet ook toegang hebben tot het globaal medisch dossier van de patiënt. De consultatie moet op aanvraag van de patiënt zijn en de arts moet ermee akkoord gaan. En ten slotte is er nog een technische vereiste: een videoconsulatie moet via een beveiligde verbinding gebeuren.”

Hoe gaat de betaling juist in zijn werk?

“Dat is dé grote vraag. Het is ook de reden waarom wij met Domus Medica niet zo blij zijn met de regeling die nu is uitgewerkt. Er bestaan wel applicaties, bijvoorbeeld gelinkt aan het videoplatform, waarbij je een QR-code krijgt om te betalen. Maar zeker voor telefonische consultaties lijkt ons dat moeilijk. Hoe moet de huisarts dat doen? Achteraf een factuur opsturen? Dat kunnen artsen die in een ziekenhuis werken misschien wel doen, maar een huisarts niet echt. De postzegel om dat op te sturen kost bij wijze van spreken meer dan de 2 euro die een patiënt moet betalen. Ik vermoed dat heel wat van hen die vergoeding zullen laten vallen, ondanks het feit dat ze er recht op hebben.

“Wij hadden gehoopt dat alles via een derdebetalerssysteem kon verlopen, waarbij wij het hele bedrag aan de mutualiteit konden vragen en zij een deel konden terugvorderen van patiënten. Maar daar was geen opening voor bij de mutualiteiten.”

Waarom noemen jullie de regeling ‘uiterst problematisch’?

“We geloven dat teleconsultaties een belangrijke tool kunnen zijn binnen elke praktijk. Maar we vinden het jammer dat de nieuwe wetgeving niet verder bouwt op het rapport over teleconsultaties dat professor Huisartsengeneeskunde Ann Van den Bruel (KU Leuven) schreef op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

“Zo is het vreemd dat er plots wel een onderscheid gemaakt wordt tussen een telefonische consultatie en eentje via video. Waarom kost het ene meer dan het andere? Nu lijkt het alsof er een rangorde wordt gecreëerd waarbij de fysieke consultatie meer waard is dan de videoconsulten en helemaal achteraan het rijtje de telefonische. Terwijl die voor sommige pathologieën net wel zeer waardevol zijn.

“Denk aan de opvolging van een diabetespatiënt: als die zijn suikerwaarden goed zijn, is het niet altijd nodig om fysiek op te volgen. Laat ons duidelijk zijn: we zeggen niet dat die opvolging volledig op afstand moet gebeuren. Er zullen ook afspraken tussen zitten om de voeten te controleren bijvoorbeeld. Maar de rest kan perfect via een telefoon- of videogesprek. Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg kan een videoconsult bepaalde drempels wegnemen. Het kan zijn dat patiënten het moeilijk hebben om het huis te verlaten.”