Huisartsen bezorgd over haalbaarheid van coronatesten tijdens griepseizoen: experten stellen nieuw systeem voor

“Een helse uitdaging” noemt Van Gucht de taak waar de huisartsen voor staan. “Momenteel zegt het systeem dat je met symptomen langs de huisarts moet passeren”, zegt hij. Ook bij milde symptomen als hoest of moeheid moet je volgens info-coronavirus.be je huisarts contacteren. “Om je te laten testen, moet je wel meerdere klachten hebben, dus niet alleen een pijnlijke keel of een lopende neus, maar een combinatie van de twee. We weten natuurlijk dat dit vaak gecombineerd voorkomt.”

Omdat huisartsen niet weten waar eerst testen met de verkoudheidsgolf, stellen experten een alternatieve aanpak voor. “We hebben er vanuit de wetenschappelijke adviesgroep op aangedrongen om een nieuw systeem te voorzien, zodat patiënten zich niet meer noodzakelijk bij de huisarts moeten aanmelden.”

Applicatie

Het nieuwe systeem wordt ook al in een aantal andere landen gebruikt. “Mensen kunnen via een applicatie hun symptomen ingeven en als die voldoen aan de definitie om getest te worden, krijgen ze een testcode. Daarmee kan je je laten testen in een testcentrum of een apotheek. Dan hoef je dus niet noodzakelijk meer via de huisarts te passeren. Het systeem is er nog niet, maar het kan wel een verlichting betekenen voor de huisartsen.”

Van Gucht weet dat we op dit moment heel veel coronagevallen missen. “We zien de cijfers stijgen”, geeft hij aan. “Het percentage positieve tests stijgt ook. Maar we hebben op dit moment sowieso te maken met een grote onderschatting van het totale aantal besmettingen in ons land.”

Voorzichtig

Hij geeft dan ook mee dat het cruciaal is dat mensen - ook al hebben ze maar heel milde klachten, die misschien niet genoeg lijken om zich te laten testen - zich ervan bewust zijn dat de kans reëel is dat het om coronavirus gaat. En dat ze vooral ook heel voorzichtig blijven. “Werk van thuis uit, draag een masker, vermijd in die periode contact met kwetsbare groepen en oudere mensen. Dat is absoluut de basis in de komende weken en maanden. Laat je testen als het kan. Maar alle begrip ook voor de huisartsen, die zeer bezorgd zijn of dit wel haalbaar gaat zijn. Dit is een zeer moeilijke situatie.”

Dat testen nodig blijft, blijkt ook uit de cijfers. “Meer dan 1 op 10 patiënten met klachten van verkoudheid of griep, test positief voor het coronavirus”, aldus nog Van Gucht. “En van huisartsen weten we dat van de mensen die zich aanbieden met typische klachten van griep, koorts of hoesten, meer dan 1 op 3 positief test voor het coronavirus.”