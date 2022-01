Huis huren was nog nooit zo duur, en inflatie dreigt prijzen nog op te drijven

‘Nieuwbouwwoning met twee slaapkamers te huur in Ronse: 850 euro’. ‘Woning met drie slaapkamers, tuin en garage in Izegem: 850 euro’. ‘Alleenstaande woning met drie slaapkamers in Aalter: 900 euro’. Wie een huis wil huren, moet dit jaar dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de jaarlijkse Huurbarometer van Dewaele Vastgoedgroep, die zich baseerde op 12.000 verhuringen in Vlaanderen en Brussel.

Het afgelopen jaar steeg de gemiddelde maandelijkse prijs van een huurwoning naar 846 euro. Dat is zo’n 38 euro meer vergeleken met 2020. Voor een alleenstaande woning loopt de huurprijs zelfs op tot gemiddeld 976 euro per maand (+3,55 procent). Wie een halfopen bebouwing wil, betaalt gemiddeld 842 euro per maand (+4,65 procent). Voor een gesloten bebouwing stegen de prijzen tot gemiddeld 813 euro per maand (+1,68 procent).

“Steeds meer huurders zijn op zoek naar een woning met meer ruimte en verkiezen een huis boven een appartement. We noemen dat het corona-effect”, zegt vastgoedexpert Filip Dewaele. “Maar het aanbod van huurwoningen is altijd kleiner geweest dan dat van appartementen, en dat duwt de huurprijs van een huis automatisch omhoog. Vooral de halfopen bebouwingen zijn gegeerd: die zijn nog betaalbaar en bieden bovendien meer ruimte, zowel binnen als buiten.”

Appartementen minder in trek

De huurprijzen van appartementen stegen niet mee, omdat ze minder gegeerd zijn. “Huurders gaan ook vaker op zoek naar een appartement met minimaal twee slaapkamers. Die tweede kamer wordt dan gebruikt als bureau omdat meer mensen thuiswerken”, zegt Dewaele. De gemiddelde huurprijs bleef stabiel op 719 euro. Eenslaapkamerappartementen zakken zelfs lichtjes in prijs, naar gemiddeld 626 euro (-2,99 procent).

Verwacht wordt dat de huurprijzen dit jaar nog verder toenemen, een gevolg van de stijgende inflatie. Tot november 2021 bleef die binnen de perken, nu bedraagt die al 5 procent en meer. “De kans is dus groot dat verhuurders hun prijzen indexeren”, klinkt het. Zij hebben het recht dat jaarlijks te doen.

Volgens Dewaele Vastgoedgroep staan huizen gemiddeld 45 dagen te huur, appartementen 63 dagen. Dat is minder lang dan de voorgaande jaren.