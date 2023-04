Hr-expert Rika Coppens: ‘Een basisinkomen zou onze werkzaamheidsgraad doen stijgen’

Werkgevers klagen vaak over schaarste op de arbeidsmarkt, maar ze moeten ook de hand in eigen boezem steken, zegt Rika Coppens (50), topvrouw in de Europese hr-wereld. ‘Veel zorgkundigen geven aan dat ze eigenlijk wel meer willen werken, maar dat ze hun contracten te rigide vinden.’

“We denken al jaren dat de krapte op de arbeidsmarkt een tijdelijk probleem is dat zichzelf wel zal oplossen: eerst lag het aan het feit dat de economie goed draaide, daarna kwam het door corona, dan weer door de economie die zich na de lockdowns razendsnel weer op gang trok”, zegt Rika Coppens. “Maar ondertussen is het duidelijk dat het tekort aan personeel de komende decennia niet zal verdwijnen. Dat heeft simpelweg met demografie te maken.”

Als CEO van House of HR is Coppens een van de grote namen in de Europese hr-sector: het bedrijf telt meer dan 5.000 recruiters en consultants in bijna 800 kantoren verspreid over heel Europa en onder verschillende merken, waaronder Accent Jobs, en ontwikkelt ook apps waarop bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden.

Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in juist die sectoren waar ze om personeel schreeuwen, zoals de zorgsector, logistiek en transport, financiële consulting en IT. “We hebben twee voordelen: schaalgrootte en specialisatie”, zegt Coppens. Begin dit jaar werd ze gelauwerd als Trends Manager van het Jaar.

“Het is heel moeilijk om een logistiek medewerker te vinden als je maar één keer per jaar iemand zoekt. De tijd is voorbij dat je een advertentie in de krant kon zetten en daarna de sollicitatiebrieven zag binnenstromen. Mensen inlichten over jobkansen verloopt nu vooral digitaal: je moet Google Ads-­reclames maken, wervende teksten schrijven die mensen persoonlijk aanspreken, advertenties opstellen voor sociale media, filmpjes monteren voor TikTok...

“Omdat rekruteren complexer is geworden, besteden organisaties dat werk steeds vaker uit. En omdat wij zoveel kandidaten zien, kunnen wij bepaalde profielen makkelijker koppelen aan bedrijven waar ze volgens ons goed passen.”

De situatie oogt toch precair: de zorg­sector zegt dat ze dreigt te crashen door het personeelstekort.

“Zeker, en ook de horeca heeft het heel moeilijk: restaurants en cafés moeten extra dagen sluiten omdat ze niet genoeg personeel hebben. Maar de zorg is natuurlijk een specifieke sector omdat de vereisten voor kandidaten hoog liggen: je moet vandaag vier jaar studeren om verpleegkundige te worden. We zullen daar creatiever in moeten worden: moet elke zorgverlener per se hetzelfde kunnen? Ziekenhuizen zijn nu volop aan het experimenteren om taken anders te verdelen.

“Maar wat opmerkelijk is: veel zorgkundigen geven aan dat ze eigenlijk wel meer willen werken, maar dat ze hun contract te ­rigide vinden. Waar het vroeger de werk­gevers waren die flexibiliteit eisten van hun medewerkers, is het tegenwoordig de werknemer die wil beslissen wanneer en waar hij of zij werkt. Maar als jij een vaste job in een ziekenhuis hebt, ligt alles muurvast: je werkt altijd op dezelfde afdeling en je weet nu al welke shift je met Kerstmis zal moeten werken.

“Juist dat gebrek aan flexibiliteit zorgt ervoor dat steeds meer zorgverleners kiezen om freelance of via allerlei detacherings­formules te werken, een evolutie waar de ziekenhuissector zich met man en macht tegen weert. Maar de realiteit is dat veel mensen zich juist door die behoefte aan meer autonomie bij ons aanmelden.

“Veel organisaties zullen hun mentaliteit toch moeten aanpassen: is het echt nodig dat iedereen van 9 tot 5 aan zijn bureau zit? En waarom kunnen mensen niet onderling shiften wisselen? Hetzelfde met oudere of zelfs gepensioneerde werknemers: waarom zoek je geen twee mensen die halftijds willen werken in plaats van één fulltimer? Je hebt altijd een back-up tijdens vakanties en je haalt tonnen ervaring in huis.”

Rika Coppens: 'Ik denk dat onze werkzaamheidsgraad met een basisinkomen zou stijgen.' Beeld Joke Emmerechts

U zegt vaak dat werkgevers zelf mee ­verantwoordelijk zijn voor de schaarste.

“De witte raaf bestaat niet meer, maar het jong van de witte raaf wel: het is nutteloos om onrealistische eisen te stellen in de hoop dat je zo de ideale medewerker vindt. Wat je wel kunt doen, is zelf gemotiveerde mensen opleiden zodat ze uiteindelijk aan je verwachtingen voldoen. Ik zeg vaak: hire the will, not the skill. Dat werkt uiteraard niet altijd: in een nucleaire installatie ­verkies ik ook een ingenieur met enige ­kennis van zaken. Maar vaak is er wel veel mogelijk.”

Werkgevers zijn wellicht bezorgd dat ze tijd en moeite investeren in iemand die er misschien snel weer vandoor gaat, mét al die nieuwe kennis.

“Dat horen we vaak. Maar het alternatief is dat je niemand meer hebt of dat je medewerkers niet meer mee kunnen. We zijn nu drie jaar na corona en nog steeds zijn er mensen die online geen documenten kunnen delen. Dat is toch niet oké? Hoe ga je dan over twintig jaar werken met nieuwe technologieën? De digitalisering rukt almaar sneller op en omdat we allemaal langer moeten werken, zal levenslang leren steeds belangrijker worden. We kunnen niet alleen meer op het onderwijssysteem steunen; bedrijven gaan dat een stuk in ­eigen handen moeten nemen.

“Toen ik in januari Manager van het Jaar werd, heb ik in mijn speech de bedrijfs­leiders in de zaal gezegd: geef ook kansen aan mensen die wat verder van de arbeids­markt staan. Bij Accent zijn we in januari gestart met ‘openminded hiring’, waarbij we onze klanten anonieme cv’s sturen ­zonder naam, foto, gender, nationaliteit of leeftijd. Zeventig procent van onze klanten werkt daaraan mee. ”

En dat werkt?

“De kritiek op anoniem solliciteren is vaak dat organisaties in de tweede sollicitatieronde toch zien wie ze voor zich hebben en dat de vooroordelen dan mogelijk toch spelen, en dat is waar. Maar die eerste ronde, waar die onbewuste vooroordelen toch sterk aanwezig zijn, kunnen we zo alvast omzeilen. En we hebben toch al een paar succesverhalen waarbij bedrijven iemand hebben aangeworven die anders wellicht niet voor een eerste gesprek zou zijn uit­genodigd. Ik beweer niet dat anoniem ­solliciteren de ideale oplossing is, maar we moeten ook niet blijven wachten. Dan gebeurt er helemáál niets.”

Hoe ervaren de sollicitanten dat zelf?

“Die vinden dat super. Soms vragen mensen met een prachtig cv ons wel waarom we hun cv niet volledig doorsturen, maar die kandidaten hebben in de tweede ronde de kans om zich te bewijzen.”

Beeld Zhigang Zhang

In een interview met De Tijd zei u: ‘De meeste mensen aan het kanaal in Molenbeek willen bijdragen aan de maatschappij.’

“Ik had het toen over de tentenkampen in de buurt van het kanaal in Brussel. Mocht je die mensen vragen of ze in België willen werken, dan zal 90 procent ‘ja, uiteraard’ antwoorden, daar ben ik van overtuigd. Die mensen zijn niet naar hier gereisd om hun dagen op een bankje te slijten, maar willen iets van hun leven maken. Daar moeten we dus iets mee doen.

“Maar als ik dan hoor dat we mensen in asielcentra pas na maanden vragen welke ervaring ze hebben en wat voor werk ze willen doen, gaat het me toch allemaal veel te traag. Nu houden we nieuwkomers bezig met taal- en integratie­cursussen waarin ze bijvoorbeeld over de geschiedenis van België leren. Maar werk is óók een manier om te integreren. Op recepties is de tweede vraag − na ‘wat is uw naam?’ − toch altijd: wat doet u van werk? Laat die mensen toch werken, al is het ergens in de keuken ­helpen. Frieten leren eten zullen ze zelf wel doen, als de collega’s op vrijdag na de shift samen naar de frituur gaan.”

Ik stel me voor dat veel bedrijven niet staan te popelen om mensen in een asielprocedure aan te nemen?

“Dat is zo, en daar moeten wij alweer de prediker spelen en hen aanmanen om die mensen toch een kans te geven. Nu, de schaarste heeft bij veel bedrijven wel de ogen geopend en gelukkig zijn er altijd wel mensen te vinden die daar voor openstaan. De taalbarrière blijft voor veel jobs een hindernis, daar kunnen we niet omheen. Maar opnieuw: als iemand echt gemotiveerd is om via dat werk ook de taal te leren, zet daar dan volop op in.

“Wij hebben onlangs vijf Afghaanse vrouwen naar een intensieve taalcursus gestuurd. Twee van hen hebben besloten om verder te studeren, de andere drie werken nu bij ons als recruiter, toch niet de makkelijkste job. Die dames spreken ook Farsi (de officiële taal van Iran, Afghanistan en Tadzjikistan, red.) en trekken zo ook weer bepaalde profielen aan. Het zijn kleine stappen, maar ze dragen wel bij tot meer openheid.”

Er wordt gepleit om meer in het buitenland te rekruteren. Is dat realistisch?

“Mijn moeder heeft een tijd geleden in het ziekenhuis gelegen. De meeste verpleegkundigen waren van buitenlandse origine en toch verliep dat heel vlot. Taal is daar uiteraard ook zeer belangrijk: zij spraken meer dan genoeg Nederlands. Zeker in de ouderenzorg, waar veel eenzaamheid is, moet je met de mensen kunnen communiceren.”

De grootste groep inactieve mensen zijn langdurig zieken, en niemand lijkt goed te weten wat we met hen moeten doen.

“Er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom mensen ziek uitvallen, maar een grote groep zijn de mensen met rugklachten en psychische problemen. We moeten beter bekijken wat die mensen wél nog kunnen, in plaats van wat niet meer kan. Daarvoor hebben we meer arbeidsartsen nodig die zich daarin specialiseren, en ook huisartsen zouden met hun patiënten moeten bekijken welke mogelijkheden er nog zijn.

“Maar de statuten zijn ook te star, waardoor mensen er maar in blijven zitten: als je langdurig ziek bent en toch weer gaat werken, verlies je je uitkering. Dat moet meer stapsgewijs kunnen. Hetzelfde voor mensen met een beperking: als die een job aanvaarden, zijn ze levenslang hun recht op steun kwijt. Dat zijn ridicule systemen waar we echt van af moeten.

“Maar ook: hoe meer werklozen en langdurig zieken, hoe meer geld de vakbonden en mutualiteiten krijgen. Ik zeg niet dat ze tegenwerken, maar het systeem is zo georganiseerd dat niet alle neuzen in dezelfde richting staan.

“Daarom ben ik geïnteresseerd in het universeel basisinkomen, omdat je daarmee die problemen vermijdt. Nu hoor je toch vaak dat iemand zich afvraagt waarom hij nog zou werken, als hij daardoor niet in aanmerking komt voor uitkeringen of sociale tarieven voor energie.

“Ik denk dat onze werkzaamheidsgraad met een basisinkomen zou stijgen: mensen zouden misschien niet voltijds werken, maar toch een paar dagen. Het zou onze complexe sociale zekerheid ook veel eenvoudiger maken. Er zijn vast ook nadelen aan het systeem, maar het lijkt me zeker de moeite waard om dat verder te bestuderen.”

Jullie organiseerden onlangs een heus festival voor jullie medewerkers, maar wie vandaag z’n personeel aan boord wil houden moet wellicht méér doen?

“Uiteraard. Je moet als werkgever een volledig pakket kunnen aanbieden: investeren in mensen, opleidingen organiseren, informele overlegmomenten inplannen en af en toe voor een extraatje zorgen, zoals een bloemetje als iemand vijf jaar in het bedrijf werkt. Je kunt nooit te veel communiceren met je mensen, zeg ik altijd, maar ook dat is complexer geworden. Die ene maandelijkse mail gaat in de meeste overvolle mailboxen verloren, je moet mensen via verschillende kanalen informeren zodat ze zich betrokken voelen. Mensen willen vandaag het gevoel dat hun werk ertoe doet willen en weten waar ze met de rest van de organisatie naartoe gaan.”