Houden we nieuwe maatregelen nog vol? ‘Ik heb het al honderd keer gezegd: we missen een coronabarometer’

Een levensbelangrijke vraag: hoelang houden de Belgen het jojoënd coronabeleid nog vol? Psycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) maakt zich stilaan zorgen. ‘Ik heb het al honderd keer gezegd: we missen een coronabarometer.’

Sinds de start van de pandemie brengen Maarten Vansteenkiste en zijn onderzoeksteam het mentaal welzijn van de bevolking in kaart.

In hun laatste rapport, dat dateert van vorige vrijdag, werd al aangegeven dat de onzekerheid groeit. Vansteenkiste licht toe: “Na de rustige zomer begrijpen veel mensen niet waarom het nu opnieuw helemaal misloopt met de coronasituatie. Het beloofde rijk van de vrijheid dankzij de vaccinatiecampagne lijkt plotseling weer erg veraf.”

Wat meteen de vraag oproept: zijn de Belgen nog gemotiveerd voor een nieuwe en moeilijke ‘coronawinter’? Het Overlegcomité kan zoveel verstrengingen doorvoeren als het wil, finaal moeten burgers de maatregelen ook correct willen naleven. Het is al langer duidelijk dat we van handhaving geen mirakels mogen verwachten.

Mondmaskerplicht

Volgens Vansteenkiste heeft de bevolking - het overgrote deel dat gevaccineerd is althans - geen probleem met meer telewerk. Uit een peiling die later deze week verschijnt, blijkt dat 61 procent van de gevaccineerde Belgen zo’n maatregel ziet zitten. “Meer controleren op goede ventilatie is nog een maatregel waar draagvlak voor bestaat. Ook bij het niet-gevaccineerde deel van onze bevolking, trouwens”.

Maatregelen die het persoonlijke leven raken, liggen gevoelig. Zeker als het over de kinderen gaat. Een verlaging van de leeftijdsgrens voor de mondmaskerplicht naar 9 jaar, dat wil bijvoorbeeld maar 29 procent van de bevolking. Het is met dit gegeven in het achterhoofd dat veel partijen zich deze week hebben verzet tegen de maatregel. Ondanks aandringen van virologen.

Ernst van de situatie

Om de groeiende onzekerheid weg te nemen, benadrukt Vansteenkiste dat er meer duiding moet komen bij het beslissingsproces. Nu wordt de bevolking nog te vaak verrast door nieuwe verstrengingen. Men is vaak niet helemaal op de hoogte van de toestand in de zorg. Dat politici en virologen in aanloop naar zowat elk nieuw Overlegcomité dagenlang bakkeleien over de ernst van de coronasituatie in ons land en wat er dan precies moet gebeuren, doet de zaak ook geen goed.

Een duidelijke coronabarometer met bijvoorbeeld groene, oranje en rode kleurencodes zou helpen, oordeelt Vansteenkiste. “Op die manier geef je mensen meer inzicht en laat je hen mee nadenken. Ik heb dat punt ondertussen al honderd keer gemaakt.” Het idee van een coronabarometer - met hieraan gekoppeld een reeks mogelijke maatregelen - werd eind vorig jaar opgegeven door de federale regering. De drempels bepalen voor het op- en afschalen van maatregelen leidde maandenlang tot getwijfel en interne discussie.