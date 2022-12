Hotelfactuur van 4.300 euro en privégids voor 3.400 euro op kosten van Waals Parlement: griffier en voorzitter onder vuur

Waarover gaat het?

In november 2021 reisden Frédéric Janssens, de griffier, en PS’er Jean-Claude Marcourt, de voorzitter van het Waals Parlement, samen naar Dubai voor een vierdaags bezoek aan de wereldexpo. De krant Le Soir kon interne documenten van het Waals Parlement inkijken waaruit blijkt dat de bedragen voor die trip opvallend hoog lagen.

Een verblijf van vier nachten in het luxueuze hotel The Palm kostte 4.333 euro, de vluchten in businessclass 4.266 euro, voor het eten was een forfait van 1.100 euro per persoon vastgelegd. Voor een lokale gids werd ter plekke nog 3.446 euro betaald. De rekening van die exuberante bedragen was voor het Waals Parlement.

Daar blijft het niet bij. Le Soir somt nog een hele lijst aan reizen op die griffier Janssens de voorbije jaren heeft gemaakt op kosten van het Waals Parlement. Zo stonden congressen in Los Angeles, Denver, Montreal, Nashville en Washington op de planning, vaak in businessclass en in dure hotelkamers. De krant stelt zich grote vragen over de onderwerpen van deze conferenties en de keuzes die gemaakt zijn voor de logistieke kant van deze reizen.

Is er dan geen controle van het Waals Parlement?

In principe wel. Het Bureau van het Waals Parlement, waarin leden van de meerderheidspartijen zetelen, moest over deze reis gaan. Dat is ook gebeurd, meer nog: in september 2021 is de Dubai-reis effectief goedgekeurd. Mobiliteit en duurzame ontwikkeling waren twee van de drie thema’s die op de wereldexpo centraal stonden. Dat zijn ook regionale bevoegdheden en dus zag het Bureau het gerechtvaardigd om een delegatie van zes personen te sturen: Janssens en Marcourt, aangevuld met twee PS-parlementsleden, één voor MR en één voor Ecolo.

Het Ecolo-parlementslid trok al snel zijn deelname in, gevolgd door de andere Bureau-leden. Waals minister-president Elio Di Rupo zou al naar Dubai gaan, daarmee was de Waalse regering voldoende vertegenwoordigd. Uit een interne mail leidt Le Soir af dat de Bureau-leden zelfs hun toestemming voor de reis hadden ingetrokken. Dat hield Marcourt en Janssens niet tegen om uiteindelijk toch te gaan.

Dit is niet de eerste keer dat de griffier en voorzitter in opspraak komen?

Het rommelt al langer rond griffier Frédéric Janssens. Sinds september is hij zes maanden geschorst, na tal van pesterijen en meldingen over intimidatie tegenover zijn medewerkers.

Vorige maand kwam zijn financieel wangedrag ook al ter sprake. Toen bleek uit nieuwe rapporten dat twee projecten van het Waals Parlement fors duurder zouden uitkomen dan aanvankelijk begroot. Het ging om miljoenenuitgaven voor het Huis van de Parlementsleden in Namen en een tunnel die het parlementsgebouw met de parking moet verbinden. De verantwoordelijke voor die projecten: griffier Janssens.

Ook voorzitter Marcourt is niet onbesproken. Als leidinggevende van Janssens was de vraag hoe de griffier het zo ver kon laten komen zonder dat Marcourt hiervan op de hoogte was. Vijf jaar geleden werd hij ook genoemd in het Publifin-schandaal, maar hij werd nooit rechtstreeks gelinkt aan malversaties en kon de dans ontspringen. Deze onthullingen tasten zijn reputatie alleen maar verder aan.

Hoe reageert de oppositie?

Fractieleider Germain Mugemangango van oppositiepartij PTB/PVDA eist meer tekst en uitleg van de parlementsvoorzitter. “Dit verhaal toont opnieuw dat er een structureel probleem is”, na onder meer de onthullingen over de intercommunales en de budgetontsporingen. “Er is duidelijk een traditionele Waalse politieke klasse die het normaal vindt zichzelf onaanvaardbare privileges te geven op de rug van het volk.”

Het uiterst linkse parlementslid zegt van in het begin kritiek gehad te hebben op de reis en de bedragen daarvoor. “Ik begrijp niet waarom deze reis is doorgegaan, en dan nog in deze vorm.”