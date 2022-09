Hormoontherapie verkleint kans op alzheimer bij vrouwen in menopauze

De studie legt bloot hoe een specifieke ‘biomarker’ verantwoordelijk is voor het schadelijke mechanisme. De periode na de menstruatie doet bij vrouwen de kans op cardiovasculaire aandoeningen, osteoporose en borstkanker verhogen.

Maar de menopauze versnelt ook dementie. De Amerikaanse alzheimerexpert Harald Hampel had tijdens eerder onderzoek al ontdekt dat een persoon die drager is van APO E4, een biomarker in het bloedplasma, zes keer meer kans heeft op de ziekte.

De onderzoekers gaven vrouwen met de biomarker zes maanden lang een gekende hormoontherapie in een vroeg stadium van de menopauze en vergeleken hen met een zelfde groep vrouwen die geen therapie kreeg. Al na zes maanden werd duidelijk dat de hormoontherapie een duidelijk gunstige invloed had bij vrouwen die drager waren van het gen dat codeert voor APO E4.

Screenen

Hormoontherapie kan die evolutie dus afremmen, blijkt uit het onderzoek, dat donderdag gepubliceerd is in het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift The Journal of the Alzheimer’s Association. De bevindingen zijn het resultaat van een interdisciplinaire samenwerking met het UZ Gent, waaraan ook menopauze-expert Herman Depypere heeft meegewerkt.

“Dit is een belangrijke ontdekking om de ziekte vroeg te detecteren en stappen te zetten in de zoektocht naar een behandeling”, zegt Depypere. De onderzoekers pleiten om meer bloedonderzoek te doen bij vrouwen in vroege menopauze, zodat die de behandeling kunnen krijgen indien ze tot de risicogroep behoren. De biomarker komt voor bij ongeveer 20 procent van de vrouwen in vroege menopauze.

“In een volgende stap zouden gynaecologen alle vrouwen in de vroege menopauze kunnen screenen op APO E4”, zegt Depypere. “We zullen samen met de neurologen bekijken welke gevolgen deze ontdekking kan hebben en waarover we nog meer informatie nodig hebben.”