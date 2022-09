Horeca ten einde raad: ‘Wie gaat in deze tijden nog een café openen als je met 5.000 euro vaste kosten zit?’

Ook in de streek rond Roeselare staan ondernemers voor moeilijke keuzes, weet Ignace Defever, hoteluitbater en voorzitter van horeca Midden-West-Vlaanderen. Een van zijn collega’s kreeg maandagochtend een factuur van 12.000 euro in de bus.

“Schrijnende verhalen heb ik gehoord”, zegt Defever van Hotel De Bonte Os in Roeselare. “Maandagochtend kreeg ik een bijzonder trieste telefoon van een bevriende Roeselaarse ondernemer die net een factuur van 12.000 euro opleg gekregen had, terwijl zijn voorschotfacturen de afgelopen zes maanden al verdubbeld waren. En het wordt nog straffer, want door te investeren in energiezuinige maatregelen had hij zijn verbruik van 40.000 kilowattuur in 2015 al teruggebracht naar 28.000 kilowattuur in 2019. Het huilen stond hem nader dan het lachen. En hij is lang de enige niet in die situatie.”

125 procent duurder

“Alles is met 125 procent duurder geworden”, foetert Jean-Claude Vanbesien van Den Arend op het Polenplein. “Wie vroeger 1.100 euro kosten betaalde, zit nu aan 2.600 euro per maand. Dat komt op 16.000 euro meer per jaar. Doorrekenen aan de klanten of de koelkasten minder koud zetten? Dat kun je niet maken. Of je zou minstens 6 euro voor een Duvel moeten vragen. Bovendien komen de kosten zo weer bij de consument terecht. Je verlegt het probleem naar beneden. Er moet dringend een oplossing komen. Langzaam maar zeker maken ze de horeca kapot.”

“Als we zo doorgaan, is er binnen tien jaar geen café meer over,” vervolgt hij. “Wie gaat in deze tijden nog een café openen als je met 5.000 euro vaste kosten zit? Niemand. Tenzij de mensen plots bereid zijn tien euro voor een glas wijn te geven.”

Jean-Claude Vanbesien van Den Arend in gelukkiger tijden, toen de horeca weer heropende na de lockdown Beeld Maxime Petit

Aangepaste openingsuren

Verschillende horeca-uitbaters nemen maatregelen en halen nu al de broeksriem aan. Onder andere Lieze Baert, die in Tielt café Den Arend en het naastgelegen eetcafé Cambrinus runt, voert een wijziging door. Beide cafés zullen minder tegelijkertijd open zijn. “De openingsuren van Den Arend blijven gelijk, maar vanaf 21 september zal Cambrinus alleen nog voor groepen vanaf tien personen openen”, vertelt ze.

“Zo kunnen we de torenhoge elektriciteitskosten voor beide panden toch wat drukken. We hebben er lang over nagedacht, maar de klanten lijken er wel begrip voor te hebben. Cambrinus is nu eenmaal beter geschikt voor groepen. Nu al hebben we bijvoorbeeld een groepje dat elke maandagavond zal komen vergaderen.”

Ook proberen ze energie te besparen. “Los daarvan gaan we deze winter geen gasbranders op het terras zetten. Als de gasprijzen zo hoog blijven, valt dat niet te verantwoorden. We gaan dekentjes bovenhalen. We gaan voorlopig onze prijzen niet aanpassen, maar als volgende week een leverancier belt dat een vat bier een pak duurder wordt, kunnen we moeilijk anders.”

Leveranciers en schaarste

Sam Nuytten (53) van restaurant Petrouska, de spreekbuis van de handelaars op het Roeselaarse Stationsplein, springt zijn jonge Tieltse collega bij. “Het probleem is breder dan louter dure energie. Alles wordt duurder. Ook de producten. Sommige dingen zijn schaars, dus worden ze duurder. En leveranciers rekenen die prijzen door. Ze kunnen niet anders. We proberen altijd goeie overeenkomsten te sluiten en we willen zo weinig mogelijk doorrekenen aan de klanten, maar de marges zijn sowieso klein. Soms kun je niet anders. Zo hebben we de prijs van koffie met tien cent opgetrokken. Anderzijds hebben we er sinds kort een extra sluitingsdag bij, al heeft dat eerlijk gezegd meer te maken met mijn leeftijd dan met de energiekosten.”

Loonindexering op komst

Ignace Defever investeerde begin dit jaar in zonnecollectoren en zonneboilers voor zijn hotel en heeft het geluk dat hij nog een vast energiecontract heeft. “Ik kan je verzekeren dat het water bij veel collega’s niet aan de lippen staat, maar tot aan hun voorhoofd. Niet iedereen kan zomaar facturen van 10.000 of 12.000 euro betalen, zeker niet na twee jaar corona. Sommige collega’s moeten noodgedwongen voor een afbetalingsplan kiezen, maar dan zit je nog met torenhoge voorschotfacturen. En daar komt dan nog bij dat de lonen in de sector in januari geïndexeerd zullen worden. De EU moet blijven op tafel kloppen. Enig lichtpuntje is dat de horeca gelukkig een sterke zomer achter de rug heeft. Als we dat niet hadden gehad, was de situatie compleet rampzalig geweest.”