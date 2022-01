Horeca nooit meer dicht: zelfs alarmfase rood van coronabarometer zal niet alles verbieden

Derde keer, goede keer, zo lijkt het. De coronabarometer belandde het afgelopen anderhalf jaar al twee keer in de prullenmand, maar nu brengt coronacommissaris Pedro Facon alles in stelling opdat die deze keer de tekentafel wél overleeft.

In een - weliswaar voorlopig - advies dat VTM Nieuws kon inkijken, werkt de barometer met drie kleuren. Bij ‘groen’ is de pandemie onder controle en gelden er weinig strikte regels. Bij fase ‘oranje’ worden de duimschroeven wat aangedraaid en bij de hoogste alarmfase ‘rood’, waarin we ons nu bevinden, zijn de strengste maatregelen van kracht. Niet opgenomen: een lockdownfase, al staat die er wel in de kleine lettertjes bij.

Het onderwijs en de privésfeer staan niet in de barometer. De evenementen, horeca en het ‘georganiseerde verenigingsleven’ dan weer wel. Bij activiteiten die binnen en niet zittend zijn, gelden doorgaans strengere regels. Neem de horeca als voorbeeld. Bij code ‘rood’ mogen cafés en restaurants open blijven tot 23 uur, al is het wel met tafeltjes van zes, mondmaskerplicht en coronapas. Bij code ‘oranje’ vervalt het sluitingsuur en het mondmasker, maar mag je binnen wel maar met acht man aan tafel zitten. Bij de hoogste alarmfase gaat het nachtleven op slot en zijn staande concerten en muziekfestivals ook verboden.

Opvallend is wel dat supporteren bij een voetbalwedstrijd of bij het veldrijden - dat uiteraard in open lucht is - wel onder strenge voorwaarden zou mogen doorgaan.