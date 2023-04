Hordes toeristen en huurders die amper een woning vinden: waarom ook in België steeds luider gemopperd wordt over Airbnb

In Amsterdam of New Orleans hebben ze er al langer de buik vol van, maar ook in België wordt er steeds luider gemopperd over Airbnb. Het platform is stilaan een speeltje van professionele verhuurders, terwijl steden kreunen onder hordes bezoekers en reguliere huurders steeds moeilijker een huis vinden.

Wie via Airbnb een appartement in Antwerpen wil boeken, maakt veel kans om Luca, Elisa of Emma online tegen te komen. Deze drie dames verhuren 262 woningen of appartementen in de Scheldestad, meer dan 10 procent van het volledige aanbod. Dat blijkt uit cijfers van de onlinedatabase Inside Airbnb, dat wil aantonen welke invloed Airbnb heeft op het leven in de steden. Wie even verder kijkt op het profiel van deze dames merkt al snel dat het hier niet gaat over privépersonen die een kamer in hun eigen woning ter beschikking stellen, maar wel over professionele organisaties die hierachter schuilgaan.

“Het kunnen grote vastgoedspelers zijn, maar de kans lijkt me groter dat het hier gaat over een makelaar”, zegt Pieter-Paul Verhaeghe, professor sociologie aan de VUB, die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar Airbnb. “Het zou veel beter zijn dat die zich registreert om te melden dat hij of zij voor meer klanten tegelijk werkt, maar er is hiervoor geen reglementering. En bij Airbnb zelf zijn ze weinig transparant. Je kunt een pand wel niet meer anoniem ter beschikking stellen, maar Airbnb zal je niet tegenhouden als je in je eentje 250 adressen op de markt brengt.”

Beeld DM

Airbnb had bij zijn ontstaan nochtans een ander doel: mensen die een extra kamer hadden in hun woning of die een tijdje op vakantie gingen konden een centje bijverdienen door die open te stellen voor toeristen. Maar dat is de afgelopen jaren steeds minder het geval. Van de 7.700 aangeboden woningen in Brussel ging het in 4.520 gevallen over investeerders met een tweede of derde woning of over professionals. Dat blijkt uit onderzoek van professor Verhaeghe.

“Dat is intussen dus al 60 procent van de markt. Het gevolg is dat deze woningen niet meer op de huurmarkt terug te vinden zijn voor de gewone Brusselaars. En dat drijft de prijzen in sommige wijken toch al de hoogte in.”

Ruim 6.000 euro per jaar

Ook in Brussel zien we op Inside Airbnb dat een aantal grote spelers een aanzienlijk deel van de markt in handen heeft. Zo biedt Sweet Inn 116 volledig ingerichte appartementen aan in de hoofdstad, waarvan de prijzen snel oplopen tot 400 euro per nacht. Sweet Inn is een Luxemburgse vennootschap, die appartementen aanbiedt in 25 verschillende steden in de hele wereld, waaronder dus Brussel. “Een gemiddelde professionele speler haalde vorig jaar een omzet van 6.078 euro per woning”, zegt Verhaeghe nog. “Daar gaan velen nog eens fors boven.”

Maar op de huurmarkt zouden ze misschien nog meer geld kunnen verdienen. Waarom blijven ze daar dan van weg? Verhaeghe ziet daar twee redenen voor. “De winstmarge ligt hoger bij Airbnb en de regels zijn veel flexibeler. Op de traditionele huurmarkt is de huurder, gelukkig maar, heel goed beschermd. Hier is dat niet zo. Als ze het echt te bont maken, dan kunnen ze dezelfde dag nog aan de deur worden gezet. Het is ideaal voor mensen die uit zijn op snel geldgewin.”

Het verhuren van woningen via Airbnb veroorzaakt ook de nodige overlast voor de buurtbewoners, die bijna dagelijks andere bewoners hun intrek zien nemen. Geen wonder dat steeds meer steden er genoeg van hebben en maatregelen nemen.

“Men zou dat heel eenvoudig kunnen doen door een verbod op te leggen aan professionele verhuurders”, zegt Verhaeghe. “Dat is Vlaamse regelgeving, maar op lokaal niveau kunnen ze probleemloos hun eigen beleid voeren. Zo zou men kunnen verbieden om de woning meer dan een bepaald aantal dagen te verhuren voor toeristische doeleinden. Een stad als New Orleans heeft dit ingevoerd en in Amsterdam denken ze er ook aan. Het werkt wel alleen maar als er genoeg controles zijn, anders is het een papieren tijger.”

Gent schiet in actie

Een andere oplossing om Airbnb niet te laten ontsporen zijn fiscale incentives, een extra belasting zeg maar. Dat is wat ze in Gent vanaf 1 januari volgend jaar doen. “De toeristenbelasting voor vakantiewoningen zonder bewoners stijgt van 3 naar 6 euro”, zegt Koen Van Overmeiren, kabinetschef van Bram Braeckevelt (Groen), schepen van Toerisme in Gent. “Wij doen dat na een bevraging bij de bevolking. We zijn wel trots dat we de enigen zijn in Vlaanderen die werken met verschillende tarieven. Voor hotels en mensen die één kamer verhuren in hun eigen woning is er een lager tarief.”

Die maatregel komt boven op de vakantiewoningstop die Gent al sinds 2018 heeft ingevoerd. Van Overmeiren: “Die zette een rem op de omvorming van gezinswoningen tot vakantiewoningen. Dat heeft zijn effect duidelijk niet gemist: het aantal vakantieverblijven is in Gent slechts beperkt gestegen de laatste vijf jaar, veel minder dan in andere Vlaamse steden.”

VUB-professor Pieter-Paul Verhaeghe wil beklemtonen dat hij niets tegen Airbnb op zich heeft, maar wel iets tegen de wildgroei die nu aan het gebeuren is. “Het kan voor een leuk extraatje zorgen als de kinderen het nest verlaten hebben. Maar dat is de afgelopen jaren alsmaar minder het geval.”