‘Hopelijk maakt dit resultaat ons wakker’: ‘Zweedse’ Vlamingen over de ruk naar rechts

Luuk verhuisde voor de liefde naar Zweden. Hij woont samen met zijn vriend in Stockholm. Luuk noemt de uitslag slecht nieuws voor mensen uit de lgbtq+-gemeenschap, maar ook voor vluchtelingen die naar Zweden gekomen zijn. “Eigenlijk is deze uitslag slecht nieuws voor alle minderheden in de maatschappij, en voor het milieu.”

Bij de verkiezingen behaalden de rechtse oppositiepartijen de meerderheid in het Zweedse parlement. De radicaal-rechtse partij Zweden Democraten werd tweede, na de sociaaldemocraten, en krijgt nu voor het eerst directe invloed op het regeringsbeleid. De sociaaldemocratische premier Magdalena Andersson kondigde haar vertrek aan.

IT’er Luuk maakt zich zorgen over de opkomst van extreemrechts. “Als je kijkt naar de campagne die deze partijen voerden, is dat erg problematisch. Zo willen ze dat allochtone kinderen allemaal naar dezelfde school gaan en zo afgescheiden worden van de zogeheten Zweedse kinderen.”

Audrey Vandeleene, politicologe aan de ULB, zegt dat Zweden serieus aan het veranderen is. Voorheen werkte ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Lund en woonde in Zweden. Vandeleene hoort van haar collega’s en vrienden in Zweden dat ze niet verwachten dat de extreemrechtse partij Zweden Democraten (SD) een rol krijgt in het nieuwe kabinet, enkel in een gedoogconstructie.

“Toch is het voor Zweden wel een shock dat de tweede partij nu een extreemrechtse partij is. Ze worden sterker en sterker, verkiezing na verkiezing. Het land polariseert sterk.” Volgens haar is de uitslag te verklaren door het feit dat Zweden heeft onderschat hoe moeilijk het is voor migranten om te integreren.

“Zweedse partijen, ook op rechts, zijn heel open geweest naar migranten toe in 2015. Het Zweedse systeem is gebaseerd op vertrouwen: iedereen integreert, en iedereen volgt strikt de regels.” Vandeleene geeft aan dat ook zij daar soms moeite mee had tijdens haar verblijf in het land. “Er zijn veel informele regels die zelfs voor mij als Europeaan niet duidelijk waren, laat staan voor iemand van buiten Europa.”

Fiets op slot

De inburgering van vluchtelingen in Zweden de afgelopen jaren ging dan ook niet zo soepel als Zweden verwacht hadden. Zweden denken daarom dat hun land aan het veranderen is, en dat ze de controle aan het verliezen zijn over nieuwkomers. “Dit zit vooral vast op kleine voorbeelden: mensen die zeggen dat ze vroeger geen slot op de fiets hoefden te zetten en nu wel.” Het Zweedse idee dat migranten volledig moeten inburgeren, strookt niet met de werkelijkheid: in praktijk gaat dat niet zo gemakkelijk.”

Jimmie Åkesson, leider van de radicaal-rechtse Zweden Democraten, wil van Zweden het strengste immigratieland in de EU te maken. Hij wil ook wetgeving die het mogelijk maakt om asielzoekers te weigeren op religieuze of lgbtq-gronden. Luuk zegt dat hij Zweden altijd een voorbeeldland vond als het aankwam op de ontvangst van minderheden. “Maar het volk beslist, en dit is blijkbaar wat we willen.”

Hij legt de bal ook neer in eigen kringen. “We zijn laks. In het weekend bespreek ik met vrienden hoe erg het allemaal is, die uitspraken op rechts over minderheden, maar uiteindelijk doet niemand echt iets.” Volgens mij hebben rechtse partijen daardoor vrij spel in de maatschappij. “Hopelijk maakt deze verkiezingsuitslag ons wakker.”

Magdalena Andersson heeft aangekondigd dat ze opstapt als premier. Beeld AFP

‘Swedish washing’

Een ander belangrijk verkiezingsthema was het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Andersson, de sociaal-democratische premier van Zweden die na de verkiezingsuitslag opstapte, heeft het land richting het NAVO-lidmaatschap gevoerd. Extreemrechts is tegen dat lidmaatschap. “Als ik het met België vergelijk zijn Zweden veel trotser op hun land en het functioneren ervan”, zegt politicologe Audrey Vandeleene.

Ze zegt dat Zweden goed zijn in ‘Swedish washing’, een woordspeling op de term white washing: de impact en relevantie van witte mensen groter maken en van anderen minimaliseren. “Zweden zijn kritisch naar de buitenwereld toe. De vraag die bij veel Zweden speelt is: gaan we ons land verbinden aan andere landen of blijven we onafhankelijk?”

Ronnie Leten, voorzitter van het Zweedse telecombedrijf Ericsson en voormalig van CEO Atlas Copco, is niet verrast door de verkiezingsuitslag. Dat het land naar rechts is opgeschoven, schrikt Leten niet af. “Zweden is al rechts. Links in Zweden is in België centrumrechts. De verkiezingsuitslag is gunstig voor Belgische ondernemers in Zweden.” Belangrijke thema’s voor ondernemers zijn groene energie, de krapte op de arbeidsmarkt tegengaan met voldoende opgeleide werknemers, en openheid op de markt. “Deze onderwerpen staan op de agenda van de nieuwe regering, meer dan bij de vorige regering.”

Leten woont inmiddels weer in België, maar reist regelmatig naar Zweden. “Ik ben nu meer in het land dan in de tijd dat we er woonden, toen reisde ik veel” lacht hij. Zweden is een prettig land voor Belgische ondernemers. Leten herkent het beeld dat Vandeleene schetst. “Zweden is consequenter op het gebied van inburgering dan België. Ze pushen je om Zweeds te leren. Als je de taal niet spreekt, heb je geen kans op de arbeidsmarkt.”