‘Hoop is het laatste wat ze ons kunnen afpakken’: zoektocht naar vermiste Natacha in Peru gaat verder

Al zeventien dagen wordt er in Peru gezocht naar de Belgische Natacha de Crombrugghe (28). Ze werd het laatst opgemerkt in het dorpje Cabanaconde, waar ze overnachtte in hotel La Estancia. ‘Hoop is het laatste wat ze ons kunnen afpakken’, liet reddingswerker Eloy Cacya optekenen in de lokale krant La Gazzetta de Arequipa.

In verre oorden genieten van natuur en rust: dat was wellicht het plan van onze landgenote Natacha de Crombrugghe in Latijns-Amerika. De juriste uit Linkebeek is echter al 17 dagen vermist in Peru. Op 23 januari kwam de vrouw alleen aan in hotel La Estancia in Cabanaconde. De dag erna werd ze in de vroege ochtend nog gezien door hotelpersoneel. Ze vertelde dat ze twee dagen zou wegblijven om naar de toeristische trekpleister Colca Canyon te trekken.

Natacha de Crombrugghe. Beeld /

De Crombrugghe liet daarom enkele spullen achter in het hotel. Ook liet ze nog weten aan familie in België dat ze op die plek slechte ontvangst zou hebben en dat ze daarom mogelijk enkele dagen niet bereikbaar zou zijn. Het laatste signaal van de gps van Natacha werd gesignaleerd in Cabanaconde.

Marius Pons-Bordeau, een Franse reiziger met wie De Crombrugghe in Colombia had kennisgemaakt, vertelde na haar verdwijning in een filmpje dat hij zich grote zorgen maakt om de vrouw. Hij vertelde dat er een kans bestaat dat de Belgische verloren is gelopen. “Het was die dag ook geen supermooi weer. Ik hoop dat we de persoon om wie ik heel veel geef snel terugvinden”, zei hij nog. Maar de vrouw is nog steeds niet terecht.

Alle pistes open

Ondertussen zijn ook de vader, moeder en broer van de vrouw in Peru om de zoekactie op te volgen en mee te helpen zoeken. Het onderzoeksteam in Peru zet alvast grote middelen in om De Crombrugghe te vinden. Zo werd er naar bloed gezocht in haar hotelkamer met het middel luminol dat ook gebruikt wordt in moordzaken, maar dat leverde voorlopig geen resultaat op. De politie houdt momenteel nog alle pistes open. Er wordt niet uitgesloten dat de vrouw verdwaalde of dat het om een tragisch ongeluk gaat. Experts analyseren alvast beelden om verdere aanwijzingen te vinden.

Eerder werd al aangekondigd dat een bijzondere speurhond, Wally, ingezet wordt bij de zoektocht. De golden retriever is lid van de hondenbrigade van de nationale politie (Unidad Canina de la Policía Nacional) en wordt speciaal ingezet om vermiste mensen terug te vinden. Wally rook eerder deze week aan enkele bezittingen van Natacha in de hoop dat hij een spoor zou kunnen oppikken. Dinsdag trok de speurhond met de reddingsploeg eveneens naar de Huaruro-watervallen in de Colca Canyon.

Verschillende routes werden uitgekamd richting de Colca Canyon. Beeld AFP

De reddingswerkers hebben inmiddels al verschillende routes uitgekamd richting de de Colca Canyon, dat een ruig gebied blijkt te zijn. Er werd eveneens gesproken met verschillende arbeiders van de Buenaventura-mijn, maar niemand van hen zou haar gezien hebben.

Het onderzoeksteam zoekt nu naarstig verder. Door de hevige wind in de regio is de zoektocht niet evident. Daarom zal er de komende dagen een infrarooddrone ingezet worden, die aan de hand van een thermische camera een lichaam kan detecteren.

Vrienden van de vrouw vinden de situatie “ondraaglijk” en hopen snel op goed nieuws. Al blijft de ongerustheid, na meer dan twee weken, wel toenemen. De zaak doet sowieso denken aan een eerdere verdwijningszaak van een landgenoot in het buitenland. De 18-jarige Théo Hayez verdween in 2019 tijdens zijn reis door Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei dat jaar in een café in het surfparadijs Byron Bay. Hij zou enkele dagen na zijn verdwijning terug naar België komen, maar drie jaar later is de jongen nog steeds niet gevonden. Zijn familie hoopt nog elke dag op nieuwe aanwijzingen in de zaak.

De speurtocht naar Natacha gaat alleszins verder. De reddingswerkers gaven al aan de moed niet te verliezen. “Hoop is het laatste wat ze ons kunnen afpakken”, zei reddingswerker Eloy Cacya daarover aan de lokale krant , La Gazzetta de Arequipa. “We blijven zoeken.”