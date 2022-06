Hooikoorts of Covid-19? Verwarring zou toename aantal coronabesmettingen kunnen versnellen

Een deel van de hooikoortsklachten lijkt op de verkoudheidsklachten waarmee ook coronapatiënten te maken krijgen: niezen, een zere keel en een loopneus. Nu het hooikoortsseizoen in volle gang is, ontstaat er daarom volgens Britse onderzoekers nu heel wat verwarring. Dat zou een invloed hebben op de huidige stijging van het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk. Ook in ons land stijgen de coronacijfers en zijn sinds begin mei de graspollenconcentraties in de lucht zeer geleidelijk gestegen.

“Ik heb een paar patiënten gehad, en ook een paar collega’s, die dachten dat ze gewoon hooikoorts hadden, maar toen ze zich testten, bleek dat ze eigenlijk Covid hadden”, zei professor Azeem Majeed van de afdeling eerstelijnszorg aan het Imperial College Londen aan de Britse krant The Telegraph.

“Een van de problemen is dat we, in tegenstelling tot twee jaar geleden, nu groepsimmuniteit hebben door vaccinatie of door eerdere besmetting, waardoor de symptomen enigszins worden onderdrukt tot dingen als een loopneus, een lichte hoest, niezen. Die hebben veel overlap met hooikoorts”, aldus Majeed. “Om die reden kunnen mensen het verwarren met hooikoorts.”

Daarnaast dragen ook de afnemende immuniteit na vaccinatie en het feit dat mensen meer samenkomen bij aan het toenemende aantal coronagevallen in het Verenigd Koninkrijk, benadrukt Majeed.

Symptomen

Margaret Kelman van de liefdadigheidsinstelling Allergy UK beaamt dat de verkoudheidsachtige symptomen van een coronabesmetting ervoor kunnen zorgen dat mensen hun klachten verwarren met hooikoorts of een gewone verkoudheid.

“Symptomen van hooikoorts zijn meestal een jeukende neus, ogen of keel, loopneus, niezen en tranende ogen”, zei Kelman aan The Telegraph. “Hoewel de hooikoortssymptomen in hevigheid kunnen toenemen en je je ellendig kunt voelen, veroorzaken ze geen extreme vermoeidheid, hoofdpijn, maagklachten of koorts zoals bij Covid.”

Ondanks de stijgende coronacijfers, zal het deze zomer al bij al meevallen, aldus professor Majeed. “Ik denk dat we een opleving van het coronavirus zullen zien, maar dat de beschermende effecten van eerdere infecties en vaccinaties ons door de zomer heen zullen helpen.”